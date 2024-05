Diretta Supercoppa Serie C, Mantova-Cesena 1-2 FINALE (rivivi il live)

Finita. Il Cesena espugna lo stadio di Mantova e vince la prima gara di Supercoppa di serie C. Appuntamento prossimo il 19 maggio al Manuzzi contro la Juve Stabia.

50’ st Redolfi in area si gira e batte a rete con Pisseri che riesce a deviare sulla traversa.

48’ st GOL DEL CESENA. Ciofi innesca per Pierozzi sulla destra, cross allontanato, sempre Ciofi recupera palla serve Corazza, di nuovo a Ciofi che imbuca per Shpendi. Il 9 a centro area, si gira e batte Festa con i locali che chiedono un fuori gioco che non c’è.

46’ st E’ il Mantova che preme per provare a vincere il match.

45’ st Quattro minuti di recupero.

44’ st Silvestri ammonito per proteste dopo un calcio di punizione a suo sfavore per un tocco di mano.

40’ st il Mantova torna a crescere. La squadra di Possanzini ha trovato il pareggio in una fase in cui era il Cesena a sembrare in pieno controllo del match.

39’ st Doppio cambio Cesena, fuori Adamo dentro Pierozzi, fuori Berti e dentro Varone.

37’ st PAREGGIO DEL MANTOVA. Imbucata in area di Monachello per il neo entrato Debendetti che si gira su Ciofi e riesce a battere Pisseri alla sua sinistra.

36’ st Il Cesena prova con ripartenze rapide sull’asse Shpendi Corazza ma non si arriva alla finalizzazione.

33’ st Tre cambi Mantova. Esce Bani ed entra Celesia, Monachello per Bombagi e Debenedetti per Mensah.

29’ Il Mantova non riesce a ritrovare le trame del primo tempo dopo il gol subito. Bani ammonito per fallo a metà campo su De Rose.

27’ st Bragantini dal limite prova la botta deviata in angolo da Prestia. Cambio nel Cesena fuori Prestia e dentro Silvestri.

23’ st Cambi nel, Mantova: esce Galluppini ed entra Muroni, esce Trimboli ed entra Wieser.

22’ st Il Mantova prova a scuotersi dopo la rete subita con un tiro fiacco dal limite di Bragattini.

21’ st scambio al limite dell’area Berti, Corazza, Berti, palla a Shpendi che calcia alto da fuori area.

17’ st Riparte Corazza. GOL alla destra del portiere.

16’ st Corazza dal dischetto. GOL. Ma l’arbitro fa ripetere. C’era troppa gente in area prima della battuta.

15’ st CALCIO DI RIGORE PER IL CESENA. Corazza abbattuto in area da Redolfi. La punta bianconera era stato servito in area da Berti ed è stato colpito alle spalle sulla caviglia mentre cercava di girarsi per battere a rete. Burrai ammonito per proteste durante la discussione col direttore di gara successiva alla concessione del penalty.

13’ st Galluppini s’invola verso l’area del Cesena dopo un errore in disimpegno della tre quarti bianconera. Prestia lo abbatte e sarebbe, nel caso, punizione e secondo giallo per il difensore del Cesena Ma l’arbitro non fischia e lascia proseguire.

10’ st La punizione di Adamo viene respinta in angolo da Festa.

9’ st Trimboli ammonito per aver abbattuto De Rose al limite dell’area.

6’ st Corazza al limite dell’area salta Redolfi che lo stende ma per l’arbitro non è fallo. Su rovesciamento di fronte imbucata per Fedal che Pieraccini salva in spaccata allontanando la minaccia dall’area.

2’ st Palla messa fuori dal Cesena per uno scontro in cui Berti resta a terra colpito al volto. Si riprende dal fallo laterale.

1’ st Partiti: doppio cambio nel Cesena escono Karbo e Saber e dentro Francesconi e Corazza.

FINE PRIMO TEMPO, senza recupero da parte dell’arbitro malgrado le 4 ammonizioni comminate nella prima frazione.

44’ st Prestia all’ennesimo fallo su Mensah viene ammonito. Diffidato salterà l’ultima gara della stagione, contro la Juve Stabia.

41’ pt Trimboli approfitta di un disimpegno errato della difesa del Cesena che sale male, cross teso in mezzo all’area bloccato a terra da Pisseri.

40 pt Brignani sbaglia il retro passaggio di testa all’indietro, Festa costretto ad uscire a valanga per salvare con i piedi fuori area dall’arrivo di Kargbo.

39’ Il Mantova continua a tenere maggiormente il pallone senza creare pericoli in avanti, il Cesena riconquista poco e sbatte sempre sui difensori avversari in costruzione.

37’ pt Ammonito Bombagi per fallo in ripartenza su De Rose.

34’ pt Ammonito Donnarumma per fallo su Bragantini dopo che il Cesena aveva battuto senza esito due angoli consecutivi.

32’ pt Il Mantova prosegue nella sua fitta rete di passaggi e possesso palla. Ammonito Kargbo per un fallo su Fedel.

28’ pt Angolo per il Mantova. Pronto ad entrare in campo Francesconi dalla panchina, poi Toscano cambia idea e lo rimanda a scaldarsi.

26’ pt: seconda palla persa male da Saber a metà campo. Fedel si fa tutta la fascia e crossa per la respinta di Pisseri. Poi l’arbitro ferma tutti per un fuori gioco.

24’ pt Continua il duello fisico tra Prestia e Mensah sui lanci profondi del Mantova, il Cesena prova a pressare sempre alto ma la ragnatela dei passaggi da parte dei locali non permette recuperi di palla.

20’ pt Sia pur a ritmi bassi è il Mantova a premere, col Cesena costretto a ripiegare sulle tante sponde provate da Mensah per i compagni d’attacco. Prestia costretto spesso al fallo su Mensah, per ora l’arbitro non ha estratto cartellini. Anche su due ripartenze di Donnarumma che avrebbero meritato una punizione più severa per gli avversari del Cesena.

18’ pt Kargbo innescato da un lancio di Adamo stoppa ed entra in area. Ma l’arbitro lo ferma per un contatto falloso sul difensore,

17’ pt Cross di Donnarumma, Saber al volo spara alto.

15’ pt. Occasione Mantova: palla sanguinosa persa da Saber a metà campo. Bragantini innesca in area Mensah: con Pisseri battuto dal rasoterra della punta biancorossa Ciofi ha liberato sulla linea salvando la rete.

12’ pt Slalom sulla sinistra di Donnarumma che aveva rubato palla a Fedel. Abbattuto da Brignani per un calcio di punizione pericoloso a ridosso dell’area mantovana sul quale poi la difesa spazza di testa.

10’ pt Ciofi prova ad innescare Adamo sulla destra anticipato prima del cross dalla difesa del Mantova. Sugli sviluppi dell’azione Shpendi mette al centro con palla direttamente sul fondo.

6’ pt Ritmi blandi condizionati dal primo caldo della stagione, primo angolo per il Cesena. Senza esito.

3’ pt Mantova a specchio rispetto al Cesena: il 4-2-3-1 vede Bragantini e Galluppini trequartisti dietro alla punta Mensah.

1‘ pt. Partiti. Calcio d’inizio battuto dal Cesena.