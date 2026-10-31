Diretta Sudtirol-Cesena 1-1 live

SUDTIROL-CESENA 1-1

SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, F. Davi (1’ st S. Davi); Vasco Lopez (18’ st Vasic), Burnete (18’ st Zeroli); Mixtur. In panchina: 12 Vadjunec, 3 Veroli, 19 Pellini, 46 Brik, 21 Tait, 80 Schrott, 17 Anghelè, 90 Okoro. Allenatore: Davide Possanzini.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta; Bohinen, Pagano, Guidi (14’ st Bisoli); Druiventak, Shpendi, Fiori (14’ st Caprini). In panchina: 39 Fontana, 2 Natta, 4 Gelli, 16 D’Andrea, 23 Magni, 26 Piacentini,, 8 Francesconi, 18 Guidi, 27 Dalla Vecchia, 91 Debenedetti, 75 Galvagno. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

RETE: 23’ pt Rispoli, 20’ st Shpendi

AMMONITO: Tronchin, Mangraviti, Frabotta

NOTE: Spettatori 4.000 circa. Angoli 4-2 per il Cesena.

27’ st. Prima della punizionme dentro D’Andrea e Gelli per Druiventak e Manbraviti

26’ st. Altro fallo su Vasic, di Pagano, dalla stessa posizione da cui è stata battuta la punizione precedente

25’ st. Palo del Sudtirol. O meglio, autopalo di Ilic sulla punizione di Zeroli, poi Vasic a rimbalzo manca la porta da pochi metri

24’ st. Cross di Frabotta messo in angolo: batte lo stesso Frabotta, Plizzari blocca. Frabotta e Caprini fermano Vasic: giallo per Frabotta, ma il fallo sembrava di Caprini. Intanto dentro Veroli per Strabile

20’ st, SHPENDI 1-1. La pareggia il Cesena: Dimitri Bisoli si allarga a destra, penetra e crossa al centro per Shpendi, che anticipa Stivanello e mette in rete. Check in corso. Il gol è regolare

18’ st. Nel Sudtirol dentro Zeroli per Burnete e Vasic per Vasco Lopez.

14’ st. Diamanti insirisce Bisoli per Guidi e, inspiegabilmente, Caprini per Fiori. Druiventak ancora in campo...

13’ st. Burnete imita Druiventak e in contropiede, da 12 metri calcia su Siano

12’ st. Miracolo di Siano, che sul sinistro di Vasco Lopez destinato a fil di palo, mette la mano e tocca in angolo

6’ st. Shpendi calcia i tacchetti di Stivanello su scarico orribile di Druiventak: deve uscire per un minuto

4’ st. Fallo di Mangraviti su Burnete e giallo per il difensore centrale bianconero. Punizione dalla trequarti

1’ st. Si riparte. E nel Cesena c’è ancora Druiventak... mentre nel Sudtirol dentro Simone Davi per il fratello Federico

46’ pt. Vasco Lopez scippa Fiori e si accentra: sinistro da 25 metri alzato in angolo. Finisce qui il primo tempo. Sudtirol in vantaggio con l’unico tiro nello specchio. Il Cesena si è divorato 4 palle-gol con il tremendo Druiventak e ha colpito una traversa con Ilic

41’ pt. Basta Druiventak. Basta. Fiori lo mette in porta e l’olandese da un metro colpisce il portiere Plizzari. Palla ancora a Druiventak, che centra il portiere disteso a terra. Rimbalzo di nuovo per l’olandese che calcia fuori. Non è possibile

37’ pt. Altro recupero alto del Cesena. Bohinen per Ciofi, abbattuto da Tronchin al vertice destro dell’area. Punizione e giallo. Va Pagano alla battuta. Shpendi di testa trova la respinta di un difensore, Fiori calcia dal limite e la palla viene alzata in corner. Palla di Pagano direttamente sul fondo.

35’ pt. Ancora Pagano dai 20 metri, ancora di sinistro e ancora alto. Recupero palla alto e immediato di Fiori e arriva il secondo corner. Batte Frabotta, cross respinto, Bohinen rimette in mezzo per Mangraviti, pescato in fuorigioco

33’ pt. Cesena che gioca in dieci: Druiventak è un oggetto misterioso. Ora lascia sfilare il filtrante di Ciofi, con palla che finisce sul fondo.

32’ pt. Grande azione di Shpendi, che porta il Cesena dentro la trequarti di casa, poi il colpo di testa di Guidi, su cross di Ciofi, termina a lato.

30’ pt. Frabotta da sinistra, Shpendi aggancia spalle alla porta e offre all’indietro: sinistro in cielo di Pagano

24’ pt. La classica legge del calcio: gol divorato, gol subìto. Ora Fiori conquista una punizione dal vertice dell’area. Alta la conclusione di Pagano.

23’ pt. SUDTIROL IN VANTAGGIO. Al primo tiro, il Sudtirol passa con un destro di Rispoli da 20 metri sotto l’incrocio. Palla persa in modo sanguinoso da Ilic in uscita, con Mixtur che gli tocca palla e avvia il contropiede decisivo

18’ pt. Errore enorme di Druiventak, che si divora il vantaggio da 5 metri su straordinario assist di Frabotta. Con tutto lo specchio a disposizione, l’olandese ha appoggiato di sinistro a un Plizzari già a terra. Errore inaccettabile

16’ pt. Terza volta in fuorigioco per Shpendi: questa volta netto

13’ pt. Primo corner del match per il Cesena. Traversa di Ilic. Occasione pazzesca per i bianconeri, con un destro meraviglioso del difensore centrale da 25 metri dopo la respinta della difesa sul corner di Frabotta.

11’ pt. Dal fallo laterale successivo, azione personale di Tronchin, che dai 18 metri alza la mira.

10’ pt. Cross di Vasco Lopez da destra, Mixtur tenta la rovesciata, con la palla che finisce per liberare Burnete: battuta respinta da Ilic.

8’ pt. Shpendi pescato in fuorigioco per la seconda volta: due decisioni dubbie, ma Plizzari era sempre uscito di testa fuori area a mettere in fallo laterale.

6’ pt. Cross di Frabotta: Stivanello anticipa di testa Bohinen

4’ pt. Ora lungo possesso palla del Cesena, ma poi il lancio di Pagano per Frabotta è troppo profondo.

2’ pt. Lunghissimo possesso palla del Sudtirol. Cesena con Pagano davanti alla difesa, Bohinen interno destro e Guidi interno sinistro

1’ pt. Partiti. Sudtirol con il 3-4-2-1

Cesena in completo nero che toccherà il primo pallone

Cesena con Gelli in panchina, in difesa c’è Ilic con Mangraviti al centro e Frabotta a sinistra. Bisoli resta a riposo, Druiventak confermato titolare in un tridente che vede il ritorno di Fiori.

Dopo la preziosa vittoria contro l’Empoli, il Cesena sale a Bolzano per un appuntamento insidioso in casa del Sudtirol (ore 15). In casa bianconera l’unico indisponibile è Schirone, mentre David non è stato convocato per scelta tecnica. In difesa si giocano una maglia Ilic e Frabotta, a centrocampo possibile ballottaggio Bohinen-Guidi, mentre davanti torna Fiori al posto di Druiventak. Il Sudtirol dovrebbe optare per il 4-2-3-1,

