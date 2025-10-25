Diretta, un gol di Shpendi, un miracolo di Klinsmann e tanta difesa: il Cesena vince 0-1 in casa del Sudtirol (rivivi il live)

SUDTIROL-CESENA 0-1 SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaouakibi (1’ st F. Davi), Bordon (10’ st Masiello), Kofler; Molina, Martini (1’ st Coulibaly), Tronchin, Casiraghi, S.Davi (17’ st Zedadka); Merkaj, Odogwu (33’ st Italeng). In panchina: 31 Adamonis, 62 Theiner, 4 Mancini, 34 Veseli, 7 Zedadka, 8 Mallamo, 21 Tait, 46 Brik, 9 Pecorino. Allenatore Riccardo Bocchini (Castori squalificato) CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (32’ st Guidi), Berti (32’ st Guidi), Castagnetti, Francesconi, Frabotta (35’ st Celia); Blesa (35’ st Diao), Shpendi (21’ st Olivieri). In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 16 Amoran, 26 Piacentini, 13 Celia, 6 Arrigoni, 43 Bertaccini, 29 Diao. Allenatore Michele Mignani. ARBITRO: Zanotti di Rimini. RETE: 31’ pt Shpendi AMMONITO: Martini, Mangraviti, F. Favi, Olivieri NOTE: Spettatori 4.075 (610 nel settore ospiti). Angoli 8-4 per il Sudtirol. 50’ st. E’ finita: il Cesena vince a Bolzano, centra la quinta vittoria esterna della stagione e vola, almeno per qualche ora, al secondo posto a 4 punti dalla capolista Modena. I bianconeri hanno sofferto tantissimo, aggrappandosi a Klinsmann (splendido su Merkaj), a Zaro e a Castagnetti, che nella ripresa sono stati straordinari dentro l’area bianconera il centrale e davanti alla difesa il regista 49’ st. Cesena alle corde: Klinsmann esce e fa sua la palla su sponda di Zedadka 48’ st. Ammonito Olivieri per avere allontanato palla. Dall’altra parte Klinsmann vola sull’incornata di Italeng, che era però in fuorigioco 47’ st. Italeng a un passo dall’eurogol in rovescia su cross morbido di Masiello: palla alta 45’ st. Saranno 5 i minuti di recupero 39’ st. Fallo di Castagnetti su Casiraghi ai 22 metri in posizione centrale: la barriera respinge il destro di Casiraghi 37’ st. Prima chance del Cesena nella ripresa: Olivieri difende palla in area e premia il rimorchio di Adamo, il cui interno destro gira tanto ed esce sul fondo 36’ st. Diao subito protagonista: scappa a F. Davi che lo abbatte da dietro e si prende il giallo 35’ st. Mignani prepara gli ultimi due cambi: dentro Celia e Diao per Frabotta e Blesa 33’ st. Ultimo cambio nel Sudtirol: dentro Italeng per Odogwu 31’ st. Cross di Molina da destra, Merkaj di testa anticipa Ciofi ma indirizza fuori. Intanto c’è Frabotta a terra 29’ st. Destro di Francesconi dai 25 metri di prima intenzione: palla decisamente fuori 27’ st. Doppio cambio nel Cesena: dentro Guidi e Adamo, fuori Berti e Ciervo 24’ st. Frabotta chiude in corner Casiraghi: il Cesena si rifugia in fallo laterale 23’ st. Francesconi in difficoltà contro Coulibaly, che calcia fuori dai 25 metri 21’ st. Nel Cesena dentro Olivieri per Shpendi. Il gemello avrebbe meritato di restare ancora in campo ma Mignani preferisce conservare in campo i centimetri e la fisicità di Blesa. 18’ st. Flipper dentro l’area del Cesena, con Ciofi a un passo dall’autogol su rinvio di Ciervo: Zaro ammortizza e Klinsmann la prende con le mani 17’ st. Nel Sudtirol dentro Zedadka per S. Davi 15’ st. Il Cesena fatica a uscire per la forza fisica superiore del Sudtirol e per lo scarso apporto degli esterni 14’ st. Errore di Blesa sulla trequarti difensiva e destro di Coulibaly altissimo 13’ st. Cesena in difficoltà e incapace di uscire dalla propria metà campo: arriva il settimo corner, con Mangraviti che respinge 12’ st. Miracolo di Klinsmann su gran girata volante di Merkaj da centro area. Fantastico intervento del portiere bianconero 11’ st. Castagnetti a un passo dal clamoroso autogol: svirgola un cross di Molina e la palla va in corner. 10’ st. Nel Sudtirol dentro Masiello per Bordon. 9’ st. Arriva il quarto angolo per il Cesena: Castagnetti calcia a rientrare e Poluzzi non si fa sorprendere 7’ st. Gran palla di Berti per Blesa, chiuso in corner da F. Davi. Calcia Ciervo, la difesa di casa libera 5’ st. Lancio di Mangraviti, Shpendi salta Bordon, che in area lo sbilancia. Sfuma la chance per il Cesena 3’ st. Klinsmann sbaglia il passaggio per Mangraviti: Ciofi rimedia sul cross di Molina 1’ st. Si riparte: errore di Zaro e corner per il Sudtirol. Mangraviti respinge, Molina lo colpisce di testa sulla tempia. Gioco fermo. Nel Sudtirol dentro Federico Davi e Coulibaly, fuori El Kaouakibi e Martini 46’ pt. Il primo tempo si chiude qui: il Cesena va al riposo in vantaggio per il gol realizzato da Shpendi al 31’, con un piatto destro da pochi passi su grandissima giocata di Berti dalla sinistra 45’ pt. Un minuto di recupero. Frabotta liberato a sinistra crossa: Kofler con un guizzo incredibile anticipa di testa Blesa a pochi passi dalla porta. 42’ pt. Bella manovra del Cesena e imbucata di Castagnetti per Blesa, che non riesce a calciare al volo e la palla sfila sul fondo 40’ pt. Zaro lancia Shpendi, palla a Ciervo che conquista solo un corner: respinto il cross di Castagnetti 37’ pt. Primo corner per il Cesena: lo conquista Frabotta: respinto il cross di Ciervo 34’ pt. Giallo per Mangraviti per un fallo non così grave su Merkaj sulla trequarti. Dalla punizione di Casiraghi, Kofler alza con la spalla, ma Zanotti si inventa un corner. Klisnmann respinge di pugno il corner di Casiraghi, Shpendi non pulisce l’area e si accende una mischia, con fallo di Merkaj sul portiere

31’ pt SHPENDI 0-1. E’ tornato Cristian Shpendi. Assist numero 4 in stagione per Berti e gol numero 3 per il gemello, che con un piatto destro di prima intenzione, su passaggio geniale di Berti da sinistra, non dà scampo a Poluzzi 29’ pt. Errore di Francesconi in uscita sulla pressione di Tronchin, Zaro si rifugia in corner. Schema per il cross di Tronchin per la testa di Bordon: deviazione debole che Klinsmann blocca sereno 26’ pt. Ciofi chiude in corner Odogwu: crossa Casiraghi, Merkaj cerca la deviazione ma la palla esce di un paio di metri 25’ pt. Per ora il Cesena non ha avuto nulla da Ciervo 24’ pt. Berti salta Martini, che lo tira giù per la maglia e si prende il primo giallo 20’ pt. Frabotta arriva sul fondo e crossa troppo su Poluzzi, che blocca in uscita bassa 19’ pt. Prima chance per il Sudtirol, che nasce da un errorino di Berti, che voleva mettere palla fuori per consentire i soccorsi a Shpendi: Casiraghi invece tiene la palla in campo e offre a S. Davi, sul cui cross la palla taglia tutta l’area piccola, Frabotta pasticcia un po’ ma alla fine il Cavalluccio si salva

13’ pt. Il Cesena tiene palla e cerca di muoverla, ma il Sudtirol è molto ordinato e non sta facendo prendere velocità alla manovra bianconera 10’ pt. Partita equilibrata, con il Cesena che prova a muovere maggiormente palla anche se non sempre in modo preciso 2’ pt. Occasionissima per il Cesena: Frabotta cede a Berti, che entra in area e imbuca per Blesa, favoloso colpo di tacco per Shpendi che calcia a colpo sicuro ma trova la respinta di Kofler a un passo dalla linea con Poluzzi battuto 1’ st. Partiti. Primo pallone per il Cesena

Inizia a riempirsi anche il settore ospiti

Riscaldamento delle squadre in corso

Il Sudtirol conferma Poluzzi in porta e si affida a Odogwu in attacco. Formazione annunciata per il Cesena.

Splende il sole su Bolzano in attesa del riscaldamento delle due squadre.

