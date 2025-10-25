Diretta, un gol di Shpendi, un miracolo di Klinsmann e tanta difesa: il Cesena vince 0-1 in casa del Sudtirol (rivivi il live)

SUDTIROL-CESENA 0-1
SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaouakibi (1’ st F. Davi), Bordon (10’ st Masiello), Kofler; Molina, Martini (1’ st Coulibaly), Tronchin, Casiraghi, S.Davi (17’ st Zedadka); Merkaj, Odogwu (33’ st Italeng). In panchina: 31 Adamonis, 62 Theiner, 4 Mancini, 34 Veseli, 7 Zedadka, 8 Mallamo, 21 Tait, 46 Brik, 9 Pecorino. Allenatore Riccardo Bocchini (Castori squalificato)
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (32’ st Guidi), Berti (32’ st Guidi), Castagnetti, Francesconi, Frabotta (35’ st Celia); Blesa (35’ st Diao), Shpendi (21’ st Olivieri). In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 16 Amoran, 26 Piacentini, 13 Celia, 6 Arrigoni, 43 Bertaccini, 29 Diao. Allenatore Michele Mignani.
ARBITRO: Zanotti di Rimini.
RETE: 31’ pt Shpendi
AMMONITO: Martini, Mangraviti, F. Favi, Olivieri
NOTE: Spettatori 4.075 (610 nel settore ospiti). Angoli 8-4 per il Sudtirol.
50’ st. E’ finita: il Cesena vince a Bolzano, centra la quinta vittoria esterna della stagione e vola, almeno per qualche ora, al secondo posto a 4 punti dalla capolista Modena. I bianconeri hanno sofferto tantissimo, aggrappandosi a Klinsmann (splendido su Merkaj), a Zaro e a Castagnetti, che nella ripresa sono stati straordinari dentro l’area bianconera il centrale e davanti alla difesa il regista
49’ st. Cesena alle corde: Klinsmann esce e fa sua la palla su sponda di Zedadka
48’ st. Ammonito Olivieri per avere allontanato palla. Dall’altra parte Klinsmann vola sull’incornata di Italeng, che era però in fuorigioco
47’ st. Italeng a un passo dall’eurogol in rovescia su cross morbido di Masiello: palla alta
45’ st. Saranno 5 i minuti di recupero
39’ st. Fallo di Castagnetti su Casiraghi ai 22 metri in posizione centrale: la barriera respinge il destro di Casiraghi
37’ st. Prima chance del Cesena nella ripresa: Olivieri difende palla in area e premia il rimorchio di Adamo, il cui interno destro gira tanto ed esce sul fondo
36’ st. Diao subito protagonista: scappa a F. Davi che lo abbatte da dietro e si prende il giallo
35’ st. Mignani prepara gli ultimi due cambi: dentro Celia e Diao per Frabotta e Blesa
33’ st. Ultimo cambio nel Sudtirol: dentro Italeng per Odogwu
31’ st. Cross di Molina da destra, Merkaj di testa anticipa Ciofi ma indirizza fuori. Intanto c’è Frabotta a terra
29’ st. Destro di Francesconi dai 25 metri di prima intenzione: palla decisamente fuori
27’ st. Doppio cambio nel Cesena: dentro Guidi e Adamo, fuori Berti e Ciervo
24’ st. Frabotta chiude in corner Casiraghi: il Cesena si rifugia in fallo laterale
23’ st. Francesconi in difficoltà contro Coulibaly, che calcia fuori dai 25 metri
21’ st. Nel Cesena dentro Olivieri per Shpendi. Il gemello avrebbe meritato di restare ancora in campo ma Mignani preferisce conservare in campo i centimetri e la fisicità di Blesa.
18’ st. Flipper dentro l’area del Cesena, con Ciofi a un passo dall’autogol su rinvio di Ciervo: Zaro ammortizza e Klinsmann la prende con le mani
17’ st. Nel Sudtirol dentro Zedadka per S. Davi
15’ st. Il Cesena fatica a uscire per la forza fisica superiore del Sudtirol e per lo scarso apporto degli esterni
14’ st. Errore di Blesa sulla trequarti difensiva e destro di Coulibaly altissimo
13’ st. Cesena in difficoltà e incapace di uscire dalla propria metà campo: arriva il settimo corner, con Mangraviti che respinge
12’ st. Miracolo di Klinsmann su gran girata volante di Merkaj da centro area. Fantastico intervento del portiere bianconero
11’ st. Castagnetti a un passo dal clamoroso autogol: svirgola un cross di Molina e la palla va in corner.
10’ st. Nel Sudtirol dentro Masiello per Bordon.
9’ st. Arriva il quarto angolo per il Cesena: Castagnetti calcia a rientrare e Poluzzi non si fa sorprendere
7’ st. Gran palla di Berti per Blesa, chiuso in corner da F. Davi. Calcia Ciervo, la difesa di casa libera
5’ st. Lancio di Mangraviti, Shpendi salta Bordon, che in area lo sbilancia. Sfuma la chance per il Cesena
3’ st. Klinsmann sbaglia il passaggio per Mangraviti: Ciofi rimedia sul cross di Molina
1’ st. Si riparte: errore di Zaro e corner per il Sudtirol. Mangraviti respinge, Molina lo colpisce di testa sulla tempia. Gioco fermo. Nel Sudtirol dentro Federico Davi e Coulibaly, fuori El Kaouakibi e Martini
46’ pt. Il primo tempo si chiude qui: il Cesena va al riposo in vantaggio per il gol realizzato da Shpendi al 31’, con un piatto destro da pochi passi su grandissima giocata di Berti dalla sinistra
45’ pt. Un minuto di recupero. Frabotta liberato a sinistra crossa: Kofler con un guizzo incredibile anticipa di testa Blesa a pochi passi dalla porta.
42’ pt. Bella manovra del Cesena e imbucata di Castagnetti per Blesa, che non riesce a calciare al volo e la palla sfila sul fondo
40’ pt. Zaro lancia Shpendi, palla a Ciervo che conquista solo un corner: respinto il cross di Castagnetti
37’ pt. Primo corner per il Cesena: lo conquista Frabotta: respinto il cross di Ciervo
34’ pt. Giallo per Mangraviti per un fallo non così grave su Merkaj sulla trequarti. Dalla punizione di Casiraghi, Kofler alza con la spalla, ma Zanotti si inventa un corner. Klisnmann respinge di pugno il corner di Casiraghi, Shpendi non pulisce l’area e si accende una mischia, con fallo di Merkaj sul portiere