Diretta, Spezia-Cesena: Bertola al 100’ beffa il Cavalluccio 2-1 (rivivi il live)

SPEZIA-CESENA: 2-1

SPEZIA (3-4-2-1): Sarr; Wisniewski (18’ st Vignali), Hristov, Bertola; Mateju, Nagy (1’ st Bandinelli), S. Esposito, Aurelio (1’ st Cassata); Candelari (27’ st Falcinelli), Di Serio; P. Esposito (21’ st Soleri). In panchina: 12 Mascardi, 66 Gori, 44 Benvenuto, 65 Giorgeschi, 6 Degli Innocenti, 82 Djamkapata, 17 Colak. Allenatore: Luca D’Angelo.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto (34’ st Prestia), Ciofi, Mangraviti; Adamo, Calò (46’ st Ceesay), Bastoni (34’ st Francesconi), Donnarumma; Berti, Kargbo; Antonucci (24’ st Van Hooijdonk). In panchina: 33 Klinsmann, 93 Siano, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 13 Celia, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 20 Tavsan. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

RETE: 5’ pt Berti, 40’ st Soleri, 55’ st Bertola

AMMONITO: Nagy, Bertola, Bastoni, Cassata, Kargbo e Hristov

NOTE: Spettatori 7.573. Angoli 3-1 per lo Spezia

55’ st, BERTOLA PUNISCE IL CESENA: 2-1. Aureliano fa battere il corner nonostante il tempo fosse scaduto e Bertola, come fatto in occasione del pareggio, anticipa sul primo palo Berti: palla in rete e 2-1. Sconfitta dolorosissima e immeritatissima. Ma quando non si può vincere, il pareggio va portato a casa.

54’ st. Tempo scaduto, ma si prosegue per un altro minuto. Con il Cesena svuotato e ora costretto a difenderis sul quarto corner

52’ st. Il Cesena incapace di andare al tiro contro uno Spezia in dieci e con Soleri in porta

50’ st. Adamo conquista un fallo dalla linea di fondo: ingenuo Mateju a spingere. Punizione affidata a Donnarumma: palla sulla testa di Prestia che colpisce malissimo con palla in fallo laterale

48’ st. Lo Spezia è in dieci ma il Cesena non sembra avere troppe energie

46’ st. Si riparte dopo 5 minuti, Sono 9 i minuti di recupero. Nel Cesena dentro Ceesay e fuori Calò

41’ st. Altro fallo di Hristov su Kargbo: punizione in zona offensiva. Calcia Calò, Sarr esce e poi cade sul contrasto con due suoi compagni. Aureliano fischia fallo inesistente, privando il Cesena di una potenziale palla-gol. Sarr si è fatto male al gomito. Lo Spezia ha finito i cambi. Andrà in porta Soleri

40’ st, PAREGGIO SPEZIA. Sul corner di Sebastiano Esposito, Bertola colpisce sul primo palo: Pisseri è miracoloso ma sul tap-in, Soleri pareggia a porta vuota

39’ st. Altro corner per lo Spezia

37’ st. Francesconi gestisce male una palla in uscita: Adamo bravo a mettere in corner sul cross di Di Serio

35’ st. Kargbo si prende un buon fallo da Mateju. Il Cesena ha bisogno che Van Hooijdonk dia una mano più evidente

34’ st. Dentro Prestia e Francesconi per Curto e Bastoni

32’ st. Sospetto piede a martello di Cassata su Calò non punito né da Aureliano, né dal var.

31’ st. Ammonito Hristov per uno spintone a Kargbo a gioco fermo. Sul prosieguo, Berti intercetta un rinvio sbagliato di Sarr e poi cerca di beffarlo da 35 metri: il portiere rientra in porta e blocca

30’ st. Altra giocata incredibile di Berti in uscita: Cassata lo stende a centrocampo

28’ st. Gran palla di Berti per Kargbo, anticipato al momento del tiro dall’uscita bassa di Sarr, che poi mette in fallo laterale

27’ st. Ultimo cambio nello Spezia: dentro Falcinelli per Candelari e Spezia con il 3-4-3

26’ st. Van Hooijdonk ruba palla a Salvatore Esposito: per Aureliano con un fallo. Punizione laterale, la difesa respinge

24’ st. Le linee del Cesena ora sono meno strette: Berti si fa prendere le spalle da Sebastiano Esposito. Destro alto di poco dai 25 metri. Dentro Van Hooijdonk per Antonucci

22’ st. Il Cesena non riesce più a tenere palla in avanti perché Antonucci e Kargbo, che hanno fatto un gran movimento, sono molto stanchi: pronto Van Hooijdink

21’ st. Dentro Soleri per Pio Esposito. E arriva subito il primo tiro nello specchio dello Spezia: Pisseri si accortoccia a terra per bloccare il colpo di testa di Di Serio su cross di Cassata da sinistra

18’ st. Vignali per Wisniewski: Mateju sfila in difesa

16’ st. Antonucci serve una gran palla in area a Kargbo, che non calcia subito con il sinistro, ma stoppa e poi si fa murare la conclusione. Sul prosieguo spara anche Berti: Hristov ribatte

14’ st. Bruttissimo fallo di Bandinelli su Berti. Niente giallo e punizione che Bastoni calcia di poco alto

12’ st. Sinistro dai 20 metri di Bandinelli e palla fuori. Ma il Cesena ora è in difficoltà e non è più brillante come nel primo tempo

10’ st. Ammoniti Cassata e Kargbo per reciproche scorrettezze

6’ st. Cesena in difficoltà e prima conclusione dello Spezia da dentro l’area: colpo di testa di Pio Esposito fuori di poco su cross di Bandinelli

5’ st. Calò perde palla in uscita e Bastoni deve ricorrere al fallo da giallo su Candelari. Punizione in posizione laterale: tiro-cross violento di Sebastiano Esposito, con Pisseri attento ad allontanare di pugno.

4’ st. Terzo tiro del match per lo Spezia: sempre da fuori area e sempre lontano dai pali. Ci ha riprovato di nuovo Sebastiano Esposito dai 25 metri

2’ st. Brutto fallo da dietro di Bertola su Kargbo: ginocchiata nella schiena che viene punita con il giallo

1’ st. Si riparte con due cambi nello Spezia: Cassata e Bandinelli per Aurelio e Nagy. Calcio di inizio affidato al Cesena. Subito un fallo di Cassata su Adamo

46’ pt. Si va al riposo con il Cesena in vantaggio 1-0. Ma è un punteggio strettissimo. I romagnoli avrebbero meritato quantomeno due gol di vantaggio. Annullato a Bastoni il gol dell’ex per un fuorigioco di Antonucci a inizio azione

45’ pt. Altra bellissima azione di Berti, che poi arma il destro di Kargbo: Sarr blocca a terra il diagonale. Un minuto di recupero

43’ pt. Primo pallone toccato da Pisseri, che esce per bloccare una sponda aerea di Di Serio per Pio Esposito.

42’ pt. Berti porta a scuola Nagy, che commette su di lui un fallo di frustrazione: giallo nettissimo. Calò cerca Kargbo, Candelari spazza

39’ pt. Fallo di Calò sulla trequarti difensiva. Sebastiano Esposito crossa, Mangraviti mette in corner. Battuta corta, con Antonucci che è sveglio e svelto e libera

38’ pt. Ancora Cesena pericoloso: punizione laterale di Calò e colpo di testa di capitan Ciofi che esce di pochissimo

34’ pt. Cesena che sta giocando in modo splendido e ora conquista una punizione ai 20 metri con Adamo. Alto il sinistro di Bastoni

30’ pt. Bastoni ora si divora il 2-0 a porta vuota , dopo due miracoli di Sarr, il primo sullo stesso Bastoni e il secondo su Antonucci. Poi Bastoni di destro da 5 metri spara in curva. Clamoroso

27’ pt. MERAVIGLIA DI BASTONI: MA IL VAR ANNULLA. Il Cesena raddoppia con un capolavoro di Bastoni dai 20 metri. Il Var annulla per fuorigioco di Antonucci

26’ pt. Spezia a un passo dal pareggio con un diagonale di Candelari dai 18 metri: palla che esce di un soffio.

25’ pt. Prima conclusione dello Spezia, un destro di Sebastiano Esposito dai 22 metri che finisce fuori.

23’ pt. Sviluppo splendido del Cesena, che con una serie di passaggi libera alla conclusione l’ex Bastoni, che dai 18 metri calcia alto di poco. Gioca benissimo, il Cesena.

22’ pt. Altra palla inattiva per lo Spezia (fallo di Adamo): Sebastiano Esposito cerca il fratello Pio. Palla lunga ancora sul fondo

21’ pt. Grande ripartenza del Cesena orchestrata da Adamo, poi Kargbo perde il tempo per servire Berti e quando la palla gli arriva, la difesa dello Spezia è rientrata e riesce a intercettare.

14’ pt. Sul calcio d’angolo successivo, Bastoni trova Antonucci, che conclude oltre la traversa dal dischetto del rigore. Altra clamorosa chance per lo 0-2

13’ pt. Cesena a un passo dal raddoppio: miracolo di Sarr sul destro incrociato di Kargbo, lanciato da Bastoni. Palla in corner

10’ pt. Fallo evitabile di Curto su Pio Esposito ai 22 metri. Punizione pericolosa per lo Spezia: il tiro cross di Salvatore Esposito esce sul fondo

5’ pt, BERTI GOL 0-1. Cesena in vantaggio. Donnarumma intercetta un pallone di Wisniewski, dialoga con Kargbo e poi dipinge al centro per l’inserimento di Berti, che di testa insacca sotto l’incrocio. Gol straordinario.

2’ pt. Spezia a specchio, con Candelari e Di Serio trequartisti alle spalle di Pio Esposito.

1’ pt. Si parte. Pallone toccato dallo Spezia. E’ Antonucci a fare la prima punta, con Kargbo nella solita posizione

Minuto di silenzio per ricordare Sven Goran Eriksson.

Cesena in campo con la terza maglia, color pesca. Pisseri è in fucsia. Appena 70 i tifosi del Cesena presenti a causa delle limitazioni disposte dall’osservatorio per le manifestazioni sportive.

Bruttissima notizia in casa Cesena: Cristian Shpendi, vittima di un affaticamento muscolare nella rifinitura di ieri, non ha recuperato e va in tribuna. Ci sarà Kargbo in prima linea con Antonucci e Berti a supporto. Novità anche nello Spezia, che dovrebbe piazzare Candelari sulla trequarti, in un 3-4-1-2. Ma c’è anche l’ipotesi di un 4-4-2. Si capirà alla palla al centro.