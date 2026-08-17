Diretta Sassuolo-Cesena 3-0 live

SASSUOLO-CESENA 3-0

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano (37’ st Missori), Macchioni (37’ st Di Bitonto), Odenthal, Doig; Adzic (23’ st Lipani), Matic (21’ st Ghion), Bakola; Volpato, Bowie (21’ st Dominguez), Laurientè. In panchina: 22 Nyarko, 80 Turati, 21 Idzes, 33 Obrador, 20 Ciervo, 44 Iannoni, 14 Kulla, 24 Moro, 77 Pierini. Allenatore: Alberto Aquilani.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Piacentini (6’ pt Ilic), Mangraviti, David; Bisoli, Pagano (23’ st Schirone), Guidi (23’ st Francesconi); Druiventak, Shpendi (38’ st Debenedetti), Caprini (1’ st Fiori). In panchina: 39 Fontana, 90 Mazzi, 2 Natta, 23 Magni, 20 M. Casadei, 43 Bertaccini, 76 E. Casadei. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ARBITRO: Turrini di Firenze.

RETE: 13’ pt Volpato, 48’ pt Adzic, 30’ st Lipani

AMMONITO: David, Schirone

NOTE: Spettatori 4.500 circa, incasso non comunicato. Angoli 5-5

41’ st. Bakola continua a correre forte e conquista il 5° corner. Palla fuori per Laurienté che calcia: Siano respinge. Riparte il Cesena con David che mette la palla sulla testa di Debenedetti: deviazione morbida che Muric blocca.

38’ st. Debenedetti per Shpendi

36’ st. Nel Sassuolo entrano Missori per Cinquegrano e Di Bitonto per Macchioni

30’ st, 3-0, GOL DI LIPANI. Primo tiro nello specchio della ripresa e gol del Sassuolo: uncinetto di Laurientè, assist di Bakola e conclusione sotto la traversa di Lipani

27’ st. Turrini ammonisce giustamente Schirone per un “laccio californiano” su Adzic. L’ex Juve, in gol per il 2-0, esce e lascia il posto a Lipani.

24’ st. Laurientè riceve ai 25 metri, si gira e calcia: palla fuori. Cooling break. Dopo un quarto d’ora super, con 5 palle-gol limpidissime sprecate, il Cesena è un po’ calato e negli ultimi 10 minuti il Sassuolo ha ripreso la gestione del pallone e della partita. Vediamo dopo i 2 minuti di sosta cosa accadrà

23’ st. Nel Cesena dentro Francesconi e Schirone, fuori Pagano e Guidi

20’ st. Il Sassuolo rifiata con il pallone, con David che esce male e abbatte Cinquerano. Giallo per David. Nel Sassuolo fuori Matic e Bowie, dentro Ghion e Dominguez. Ora c’è Laurientè centravanti nel Sassuolo

17’ st. Contropiede Sassuolo innescato dal migliore in campo Bakola e portato avanti da Laurientè, che conquista un corner.

16’ st. Ancora Cesena e clamorosa palla-gol sprecata da Ciofi con il sinistro da 10 metri: blocca Muric

15’ st. Altra grandissima occasione per il Cesena: Shpendi spalle alla porta al limite difende per Guidi, che dai 14 metri alza.

13’ st. Ripresa che si sta giocando dentro la metà campo del Sassuolo con il Cesena che cerca il dominio del gioco

12’ st. Ancora Cesena: cross di Ciofi, uscita imprecisa di Muric, che però è bravissimo a distendersi per mettere in angolo il destro al volo di Fiori. Pagano sbaglia completamente il corner.

6’ st. Cesena a un centimetro dal gol: ancora Pagano per Bisoli, che solo davanti a Muric controlla benissimo e calcia in diagonale, con la palla che esce di un soffio. Seconda palla-gol clamorosa in 6 minuti

5’ st. Contropiede Sassuolo, Laurientè calcia sull’esterno della rete da posizione impossibile.

4’ st. Druiventak si divora il gol che avrebbe riaperto la partita: filtrante di Pagano per l’olandese, che invece di servire Shpendi, a centro area liberissimo, calcia di piatto addosso a Muric. Sbagliata la scelta e sbagliatissima la conclusione.

1’ st. Nel Cesena è pronto Fiori. Nel Sassuolo ci saranno due cambi ed entrerà anche Ghion, che il Cesena sta trattando con il Sassuolo per dargli le chiavi del centrocampo dopo la cessione di Castagnetti. Nel Cesena esce Caprini ed entra Fiori. Cambi del Sassuolo rimandati

50’ pt. Finisce qui il primo tempo. Il Sassuolo va avanti con pieno merito sul 2-0. Il Cesena si è dimostrato tenerissimo e l’infortunio di Piacentini apre ora seri dibattiti in tema di mercato. Vedremo a fine giornata cosa accadrà, ma la cessione di Zaro al Ravenna potrebbe essere congelata, considerando anche il fatto che domenica contro la Sampdoria mancherà anche Mangraviti per squalifica.

49’ pt. Cesena sempre in dieci. Chiuderà il primo tempo senza Bisoli, fuori a farsi medicare

48’ pt, ADZIC FA 2-0. In dieci e in seguito a punizione inesistente il Cesena incassa il 2-0 di Adzic, il peggiore dei suoi in questo primo tempo, su cross di Doig bucato da Bowie.

45’ pt. Odenthal sbaglia l’uscita, Caprini fa peggio e fa partire la ripartenza del Sassuolo. Il Cesena se la cava, poi Turrini fischia un fallo dubbio a Guidi mentre Bisoli viene abbattuto con una gomitata di Matic, che apre il sopracciglio al centrocampista del Cesena. Bisoli una maschera di sangue deve uscire.

42’ pt. Cesena ora più coraggioso: Druiventak conquista il quarto corner. Shpendi finisce a terra sul secondo palo dopo la sponda di Caprini. Turrini fa proseguire

39’ pt. Guidi si divora il pareggio alzando di testa da 5 metri l’assist di Ciofi dopo una bella manovra corale del Cesena

35’ pt. Primo sviluppo degno di questo nome del Cesena, con Doig che chiude Ciofi in angolo. Muric blocca il secondo cross di David e lancia il contropiede: Laurientè fa correre Bakola, che imbuca per Bowie. Siano chiude, Bowie mette in mezzo per Laurientè: sparo che Ciofi di testa salva sulla linea.

31’ pt. Shpendi viene mangiato da Odenthal, il Sassuolo riparte con Bakola che semina Bisoli e spara dal limite: Siano blocca a terra

29’ pt. Si riparte dopo il cooling break e Caprini, fin qui assente ingiustificato, conquista un corner. Corner sprecato, con Caprini che finisce in fallo laterale

27’ pt. Druiventak non aiuta mai Ciofi quando la palla arriva a Laurientè: palla nello spazio per Bowie e sinistro violento disinnescato da Siano.

24’ pt. Siano nega il 2-0 a Bakola, liberato benissimo da Laurientè. Quando Bakola si inserisce, Bisoli e Pagano non riescono mai a intercettarlo

21’ pt. Il Cesena si è scosso e ora arriva in area ma Druiventak dimostra di non essere ancora pronto per questi palcoscenici e sbaglia un controllo facilissimo che lo avrebbe messo davanti a Muric

18’ pt. Il primo affondo del Cesena è di Guidi, fin qui mai visto, che costringe Adzic al fallo ai 30 metri. Calcia Pagano rasoterra e forte: Muric in tuffo devia in corner. Corner di David lungo, poi Pagano sbaglia il cambio gioco per Bisoli

16’ pt. Cesena assolutamente assente. Doig conquista un secondo corner per il Sassuolo. Alta la deviazione di Cinquegrano.

13’ pt, SASSUOLO IN VANTAGGIO. Volpato con il destro infila Siano da centro area su sponda di Cinquegrano. Il Cesena non era riuscito a ridisporsi dopo la punizione respinta da David

12’ pt. Altro duello vinto da Volpato, con David costretto al fallo ai 25 metri. David respinge il cross di Laurientè da fermo.

9’ pt. Il Sassuolo tiene palla, il Cesena si difende bene ma fatica a ripartire. Anche perché David, il più coinvolto, ha di fronte un Volpato velocissimo e in grande spolvero.

4’ pt. Piacentini va a contatto con Bowie e resta a terra: sospetto stiramento al flessore sinistro. Diamanti subito costretto al primo cambio: debutta Ilic. L’ex di turno Piacentini è arrivato lungo su Bowie, facendosi male mentre commetteva un fallo non ravvisato dall’arbitro.

2’ pt. Ciofi chiude Laurientè in corner. Calcia Volpato, palla lunga che Matic serve indietro a Doig: lancio preda di Siano, che cerca Druiventak ma calcia troppo lungo e la palla esce sul fondo.

1’ pt. Si parte: è Bowie che tocca il primo pallone.

Minuto di raccoglimento per Livio Berruti.

Sorteggio vinto da Matic, che ha scelto la palla. Il Cesena prende il campo: attaccherà dalla curva di casa (vuota) a quella nella quale stanno i tifosi bianconeri.

Squadre in campo: si sentono più i tifosi del Cesena che quelli di casa, che sono tutti in tribuna.

Prima gara che conta per il Cesena, che alle 18.30 scende in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa. Con un mercato ancora da completare, la squadra di Diamanti è in versione forzatamente sperimentale. Rispetto alla formazione prevista, a centrocampo gioca Guidi mentre restano fuori sia Francesconi che Schirone. Davanti ci sono Druiventak e Caprini con Shpendi, con Fiori e Debenedetti in panchina. Intanto scatta l’allarme Frabotta: va in tribuna in quanto avverte ancora dolore al tendine d’Achille.

Anche il Sassuolo presenta più di una defezione. In difesa tra gli emiliani sono fuori causa Candè e Walukiewicz, mentre Idzes va in panchina così come l’ultimo arrivato Dominguez e Thorstvedt. In tribuna Pinamonti, che ha “mal di pancia” e vorrebbe essere ceduto, ma anche l’infortunato Berardi (oltre al canadese Konè, operato dopo il grave infortunio subìto al Mondiale).