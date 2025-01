NOTE: Spettatori 21.078 (1.673 paganti, 19.405 abbonati) per un incasso di euro 228.624,62. Angoli 4-1 per il Cesena.

51’ st. E’ finita. Il Cesena vince a Marassi. E il risultato non fa una piega. E’ sufficiente leggere i numeri: tiri in porta 8-2 per il Cesena, con la Samp che ha calciato in porta due volte con Riccio nella stessa azione che ha portato al gol; tiri fuori 8-6 sempre per i bianconeri. Secondo successo esterno consecutivo ed è pesantissimo come quello di Cittadella del 10 novembre. Il Cesena si allontana dalla zona pericolo e si porta a +8 sulla Sampdoria quintultima. Mucchio selvaggio attorno a Mignani, a dimostrazione che il gruppo è tutto con il suo allenatore

49’ st Celia conquista una punizione in zona offensiva. La Gumina pescato di nuovo in fuorigioco

48’ st. Mangraviti si conquista una punizione preziosa, ma ci stava il secondo giallo per Akinsammiro. Dentro Pieraccini per Antonucci

46’ st. Il Cesena perde tempo alla bandierina e poi La Gumina viene pescato in fuorigioco

45’ st. Bravissimo Antonucci che va a guadagnarsi un corner. Saranno 5 i minuti di recupero

42’ st. Ammonito Klinsmann, che era oggetto di lanci di oggetti da parte dei tifosi della Samp. Giallo anche per La Gumina subito dopo

40’ st. Due cambi nel Cesena: dentro Francesconi per Tavsan e dentro La Gumina per Shpendi

38’ st. Fallo evitabilissimo di Ciofi su Niang al limite dell’area. Il Cesena riesce in qualche modo a respingere il tiro-cross di Venuti

37’ st. Altra bella azione del Cesena e gran palla di Calò per l’inserimento di Bastoni, che in spaccata devia fuori

34’ st. Punizione laterale di Ioannou: palla che attraversa l’area ed esce. Ultimo cambio nella Sampdoria: dentro Leonardi, fuori Coda

30’ st. Bella palla di Calò per Tavsan, che al momento del dunque si fa strappare palla da Meleunsteen

29’ st. Problema muscolare per Donnarumma: entra Celia.

27’ st. Azione personale di Shpendi, che ne salta due e calcia, con Ghidotti che mette in corner. Calcia Calò, arriva Prestia con il destro ma alza troppo

21’ st. Si accascia a terra Tutino. Chiamata la barella. Bruttissima impressione: probabile un problema al tendine d’achille sinistro. Fosse così si preannuncerebbe un lunghissimo stop. Entrerà Niang. Dentro anche Sekulov per Yepes

17’ st, DONNARUMMA PER IL SORPASSO: Cesena in vantaggio. Shpendi percuote e tocca con il sinistro per Donnarumma, che di destro (clamoroso) insacca a fil di palo dal limite. Ottima la palla di Tavsan in profondità per Shpendi

15’ st. Ora la Samp preme e il Cesena si abbassa

11’ st. Primi cambi nella Sampdoria: dentro Tutino e Ioannou, fuori Pedrola e Beruatto.

8’ st. Destro altissimo di Pedrola dopo una palla sanguinosa persa da Calò

6’ st. Shpendi avanza e serve Antonucci: doppia finta e destro che Ghidotti devia in corner. Corner che il Cesena non riesce a sfruttare

3’ st. Ancora Cesena dopo il recupero alto: Antonucci per Tavsan, che calcia senza dare angolo e Ghidotti blocca

2’ st. Destro alto di Calò dai 20 metri dopo un’azione un po’ confusa

1’ st. Si riparte. Palla al Cesena

47’ pt. Di Bastoni l’ultimo acuto del primo tempo: sinistro dal limite dell’area troppo centrale, che Ghidotti blocca a terra. Finisce qui il primo tempo, con il Cesena che si è risollevato dopo lo svantaggio iniziale. Un gol, il primo di Mirko Antonucci, che ha interrotto un’astinenza di 423 minuti. Bella l’esultanza di Antonucci e di tutto i compagni di squadra, che sono corsi in panchina da abbracciare Mignani. Dopo il pareggio, la palla-gol più limpida è stata del Cesena, ma Tavsan, da 5 metri ha deviato incredibilmente fuori di testa un cross di Donnarumma da sinistra.

46’ pt. Azione della Sampdoria e “passaggio” di Pedrola a Klinsmann dai 25 metri

45’ pt. Due minuti di recupero.

44’ pt. Azione tambureggiante del Cesena, con Ghidotti che si tuffa tra i piedi di Shpendi per anticiparlo sull’assist di Antonucci

42’ pt. Gioco fermo: c’è Akinsammiro a terra. Probabile un problema muscolare

40’ pt. Tavsan si divora il gol del sorpasso di testa dal limite dell’area piccola su cross perfetto di Donnarumma. Clamorosa occasione sprecata

38’ pt. Il Cesena ora si è abbassato di nuovo, con la Sampdoria che palleggia dentro la metà campo bianconera

34’ pt. Shpendi perde palla al limite dell’area della Samp e parte la fuga di Akinsammiro, che si fa 60 metri palla al piede e offre a Coda: destro altissimo dai 20 metri

30’ pt, ANTONUCCI PAREGGIA. Il Cesena ottiene il pareggio con il primo gol in stagione di Mirko Antonucci, che al volo con il destro batte in diagonale Ghidotti su assist di un ottimo Ciofi

28’ pt. Shpendi porta avanti palla poi ritarda troppo il passaggio per Donnarumma, che si stava sovrapponendo: fuorigioco banale. Sulla ripartenza, Mangraviti anticipa Coda in area bianconera

27’ pt. Contropiede Sampdoria e sinistro di Coda in curva. Ma l’arbitro Collu si inventa una deviazione e concede un corner. Per fortuna senza esito

24’ pt. Antonucci fallisce il pareggio dopo una grande giocata di Shpendi: l’ex spezzino calcia di destro da 15 metri su Ghidotti

21’ pt. Shpendi riceve da Antonucci al vertice sinistro e poi, con un po’ troppo egoismo, cerca il gol da posizione impossibile. Palla fuori bersaglio

19’ pt. Prestia lancia Shpendi che scarica il destro: Ghidotti mette in corner con i piedi ma il centravanti era partito in fuorigioco

18’ pt. Antonucci riceve da Tavsan e calcia, guadagnando un corner poi giocato malissimo, con Adamo che perde palla in modo puerile

17’ pt. Sampdoria molto più aggressiva di un Cesena troppo basso e troppo lungo

12’ pt. Shpendi pescato in fuorigioco. Nulla fin qui la reazione del Cesena

10’ pt. Bruttissimo fallo di Yepes su Prestia: ammonito il capitano della Sampdoria

8’ pt, CESENA GIA’ SOTTO. Cross di Coda da sinistra: Donnarumma si fa anticipare da Riccion in proiezione offensiva. Klinsmann si supera ma sulla respinta lo stesso Riccio di testa insacca approfittando della colossale e inaccettabile assenza di Donnarumma

7’ pt. Bastoni cerca Antonucci, che parte alla sinistra di Shpendi: palla troppo profonda che Ghidotti raccoglie

5’ pt. Di Pedrola il primo tiro della partita: un destro dai 20 metri decisamente fuori

4’ pt. Già tantissimi errori per il Cesena. Palloni persi in uscita da Calò e Antonucci, un malinteso tra Prestia e Klinsmann. Insomma, i bianconeri non sono partiti bene

2’ pt. Primo fallo del match di Antonucci, poi fuorigioco di Coda

1’ pt. Si parte. Primo pallone per la Sampdoria



Si alza il Romagna Mia cantato dai 600 tifosi del Cesena.

Entrano le squadre in campo. In tribuna c’è anche Jurgen Klinsmann, padre del portiere del Cesena ed ex attaccante della Sampdoria. Da segnalare sulla panchina del Cesena il diciassettenne portiere Niccolò Fontana, figlio di Alberto e titolare in Under 18, a cui il club bianconero ha proposto proprio in questi giorni il contratto di formazione.

Fischi per l’ex La Gumina alla lettura delle formazioni

Quasi 600 i tifosi bianconeri nonostante l’orario serale