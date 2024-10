Diretta Salernitana-Cesena 1-1 (rivivi il live)

SALERNITANA-CESENA 1-1

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski; Maggiore (28’ st Tello), Amatucci, Soriano; Verde, Torregrossa (28’ st Simy), Tongya (36’ pt Dalmonte, 43’ pt Corriere). In panchina: 2 Gentile, 15 Bronn, 30 Stojanovic, 4 Velthuis, 11 Kallon, 24 Braaf. Allenatore: Giovanni Martusciello.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Pieraccini, Prestia, Ciofi; Ceesay (1’ st Adamo), Francesconi (1’ st Antonucci), Mendicino, Bastoni (15’ st Saber), Celia; Tavsan (29’ st Berti), Van Hooijdonk (8’ st Shpendi). In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 24 Mangraviti, 79 Pitti, 4 Chiarello, 7 Donnarumma, 27 Wade. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Scatena di Avezzano

RETE: 20’ pt Verde, 48’ pt Tavsan

AMMONITO: Francesconi, Ceesay, Bastoni, Maggiore, Tello, Ferrari

ESPULSO: 42’ pt Fiorillo

NOTE: Spettatori 10.141 (5.578 paganti, 4.563 abbonati). Nel settore ospiti 176 tifosi del Cesena. Angoli 3-3

51’ st. Dunque finisce in parità una partita che il Cesena ha giocato nel complesso male e non solo per le scelte iniziali di Mignani. Ai bianconeri è mancata energia nella ripresa. E soprattutto è mancata convinzione e cattiveria. Partita condizionata comunque dall’arbitro Scatena, il peggiore senza dubbio della Can che ci si chiede (dopo quanto aveva già dimostrato in C) come abbia fatto ad essere stato promosso nell’estate scorsa. La sua gestione del recupero è stata imbarazzante, con la ciliegina di aver fermato Shpendi con il triplice fischio mentre stava andando a confezionare l’assist della vittoria per Pieraccini.

50’ st. Pazzesco: Scatena fischia la fine mentre Shpendi, solo davanti a Corriere manda in gol Pieraccini. Da non credere. Prestazione inqualificabile di Scatena, che merita di non arbitrare più in B

49’ st. Ultima azione per il Cesena: punizione dal vertice dell’area per fallo fi Amatucci su Antonucci

48’ st. Altra decisione folle di Scatena: che tocca palla su un’azione offensiva del Cesena. Interrompe il gioco e poi la dà subito a Saber, scatenando le proteste di Ferrari, ammonito

45’ st. Ammonito Tello per essersi portato a casa la palla dopo un fallo fischiato a Simy. Appena 4 i minuti di recupero

43’ st. Il Cesena è mancato tecnicamente in questa partita. Stessa cosa si può dire dell’arbitro Scatena, che inventa ancora un fallo pro-Salernitana

42’ st. Shpendi detta il passaggio a Saber e poi spara in diagonale: palla fuori

39’ st. Un caparbio Celia conquista il terzo corner, mentre rientra Antonucci. Simy allontana l’angolo calciato da Adamo

38’ st. Tello scalcia Antonucci con palla già fuori: Scatena non vede nulla, come sempre in questa partita. Cesena momentaneamente in dieci

34’ st. Cesena a cui la Salernitana non concede la profondità e neppure la velocità: i bianconeri muovono palla troppo lentamente e sono spesso costretti a forzare

30’ st. Palla-gol per la Salernitana, che sugli sviluppi di una palla inattiva manda al cross Ghiglione. Prestia perde Simy, che incorna in cielo da pochi passi

29’ st. Dentro Berti per Tavsan: cambi esauriti

28’ st. Due cambi nella Salernitana: fuori Maggiore e Torregrossa, dentro Tello e Simy

27’ st. Fuorigioco, molto dubbio, di Antonucci, che però aveva sbagliato l’assist per Tavsan.

25’ st. Cesena a un passo dal vantaggio, ma l’assist di Shpendi per Saber è leggermente arretrato e l’italo-tunisino manca l’impatto a due metri dalla porta vuota

22’ st. Celia conquista un secondo corner per il Cesena: va Adamo. Maggiore allontana, poi Adamo riprova il cross ma sparacchia in curva

21’ st. Il Cesena tiene palla e muove palla, però lo sta facendo facendo viaggiare piano la palla e la Salernitana, seppure in dieci, riesce sempre ad arrivare sul pallone

19’ pt. Prima manovra ficcante del Cesena, con gioco a tre per il cross di Celia, su cui Corriere esce molto bene e blocca

15’ st. Dentro Saber per Bastoni. Visto l’andazzo della terna arbitrale, Mignani non vuole rischiare nulla

14’ st. Primo corner per il Cesena. Batte Bastoni: Prestia alto di testa.

7’ st. Van Hooijdonk conquista palla e Maggiore lo abbatte: giallo per il salernitano. E’ l’ultima azione per Van Hooijdonk: entra Shpendi

6’ st. Pieraccini lancia Van Hooijdonk, che all’ingresso dell’area perde il corpo a corpo con il debuttante Ruggeri e Corriere fa sua la palla

4’ st. Bella combinazione tra Adamo e Antonucci, che però in area perde la maniglia della palla e l’azione sfuma

3’ st. Primo fallo fischiato da Scatena (nel primo tempo solo uno assegnato dal Var) al Cesena per fallaccio di Soriano su Prestia. Ci stava il giallo, che resta nel taschino

1’ st. Due cambi nel Cesena: entrano Antonucci e Adamo per Francesconi e Ceesay. Nella Salernitana c’è Njoh per Verde. Si riparte. Cesena quindi con il 3-4-2-1 e Salernitana che passa al 5-3-1

49’ pt. Si va al riposo sull’1-1. Risultato che sta larghissimo ad un Cesena che non ha di fatto giocato per 39 minuti, fino alla prima giocata spacca-partita di Tavsan, che ha portato all’espulsione di Fiorillo. Poi in superiorità numerica, i bianconeri hanno subito pareggiato con la magia dell’olandese. Ora ci si attendono almeno due cambi, perché con questo pericolosissimo arbitro vanno tolti subito i giocatori già ammoniti. Quantomeno Francesconi e Ceesay, i meno “puliti”.

48’ pt. TAVSAN, CHE CAPOLAVORO. Il Ceesena pareggia, approfittando subito della superiorità numerica con una magia di Tavsan, che di sinistro dal limite l’accarezza sotto l’incrocio dopo che Van Hooijdonk aveva clamorosamente bucato un assist di Celia da sinistra.

45’ pt. Quattro minuti di recupero

44’ pt. Van Hooijdonk spreca tutto, calciando contro la barriera

42’ pt. Salernitana in dieci. Primo fallo (decretato dal Var) dei granata, ma è un fallo definitivo del portiere Fiorillo su Tavsan lanciato a rete da Klinsmann. L’arbitro Scatena non aveva neppure fischiato. Il Var interviene per correggerlo. Nella Salernitana esce Dalmonte, entra Corriere, terzo portiere classe 2006.

39’ pt. La traversa salva il Cesena al termine di un’azione da flipper, assurda: con Ciofi che libera colpendo Dalmonte, rimpallo ai mille all’ora e traversa

38’ pt. Dodici falli a zero e altra punizione pro Salernitana, con Bastoni che allunga in fallo laterale il cross di Verde

36’ pt. Tongya alza bandiera bianca: al suo posto l’ex Nicola Dalmonte

35’ pt. Intanto l’arbitro Scatena sta facendo come il Cesena: prestazione da dimenticare. E Klinsmann tiene in vita il Cesena evitando il 2-0 su Soriano. Dalla bandierina, Ferrari salta in testa a Prestia e incorna: la palla rimbalza e si alza sopra la traversa

32’ pt. Salernitana momentaneamente in dieci: c’è Tongya fuori per un problema alla caviglia destra

30’ pt. Per la prima volta il Cesena palleggia nella metà campo della Salernitana e arriva in area, ma prima Tavsan non addomestica un bel servizio di Celia, quindi Van Hooijdonk “spazza” fuori area il cross di Ceesay

29’ pt. Maggiore sfonda a sinistra, salta troppo facilmente Pieraccini e poi calcia su Klinsmann da posizione impossibile

26’ pt. Neppure un fallo fischiato a favore di un Cesena che si sta annullando da solo, con un Van Hooijdonk tremendo che non non tiene un pallone

25’ pt. Cesena non pervenuto, E prestazione tremenda anche dell’arbitro Scatena, che ammonisce Bastoni per aver subìto fallo da Ghiglione: incredibile

22’ pt. Ammonito Ceesay per un brutto fallo a metà campo.

20’ pt, SALERNITANA IN VANTAGGIO. Primo tiro in porta e Salernitana in vantaggio: Verde porta a spasso Celia e calcia da 25 metri, Ciofi ci mette la testa e la devia sotto l’incrocio dove Klinsmann non può arrivare. Cesena sfortunato ma fin qui la prestazione è stata super negativa

18’ pt. Amatucci calcia dai 20 metri e Prestia devia in corner. Marcature a uomo per il Cesena. Torregrossa davanti al primo palo allunga palla ma non c’è nessuno a raggiungerla e la sfera termina sul fondo nei pressi della bandierina del corner opposto

15’ pt. Normalissimo fallo di Francesconi su Jaroszynski nella trequarti della Salernitana e assurda ammonizione di Scatena per il numero 70 bianconero

13’ pt. Cesena con il baricentro bassissimo. Il problema è che senza nessuno dei suoi tenori (Shpendi, Berti, Antonucci e Kargbo), davanti non si fa mai vedere

10’ pt. Primo tiro del match: mancino di Verde da 25 metri con palla alta.

5’ pt. Primi 5 minuti di studio tra due squadre che stanno andando piuttosto piano. Salernitana più aggressiva, Cesena che ha tenuto maggiormente palla

1’ pt. Si parte. Primo pallone per la Salernitana. Nel Cesena c’è Ciofi sul centrosinistra e Pieraccini sul centrodestra.

Jonathan Klinsmann, al debutto in Serie B, difenderà la porta sotto la curva dei tifosi granata.

Cesena in completo bianco, Salernitana in maglia granata e pantaloncini neri

Entrano le squadre in campo allo stadio Arechi, dove hanno già preso posto tutti i tifosi del Cesena in curva e i dirigenti bianconeri in tribuna

Mignani sorprende tutti con una formazione neppure vagamente ipotizzabile, con 7 novità, a partire da Klinsmann in porta per finire con Van Hooijdonk centravanti.

Dopo la convincente vittoria contro il Brescia, il Cesena è di scena questa sera (ore 20.30) allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana. In casa bianconera sono squalificati Curto, Calò e Kargbo e non sono escluse sorprese di formazione, viste anche le non perfette condizioni di Shpendi. Tra i campani out l’infortunato Sepe, in porta c’è Fiorillo.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo agli ordini dell’arbitro Scatena di Avezzano