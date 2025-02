Diretta, Il Cesena vince il derby in casa della Reggiana: decide un gol di Saric (0-1, rivivi il live)

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi (35’ st Cigarini), Sosa (29’ st Urso); Ignacchiti, Kabashi (23’ st Vido), Sersanti; Vergara, Girma (23’ st Maggio); Gondo. In panchina: 99 Sposito, 19 Esosa, 87 Nahounou, 15 Fiamozzi. Allenatore: William Viali. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (20’ st Pieraccini), Prestia, Mangraviti; Adamo, Saric (36’ st Ceesay), Francesconi, Bastoni (29’ st Mendicino), Donnarumma; Antonucci (36’ st Russo), Shpendi (20’ st La Gumina). In panchina: 1 Pisseri, 39 Fontana, 26 Piacentini, 13 Celia, 71 Manetti, 14 Berti, 20 Tavsan. Allenatore: Michele Mignani.

NOTE: Spettatori 10.372 (3.460 paganti, 6.860 abbonati) per un incasso di euro 124.123,52. Angoli 3-2 per la Reggiana

51’ st. E’ FINITA. Il Cesena vince a Reggio Emilia grazie ad un gol di Dario Saric e si allontana dalla zona bollente della classifica.

50’ st. Mendicino ruba e La Gumina si fa tamponare da Maggio. Punizione a metà campo

48’ st. Da un’azione pericolosa per il Cesena, con Ceesay che non aveva trovato il corner, parte il contropiede della Reggiana, ma Gondo commette fallo su un ottimo Donnarumma

45’ st. Si riparte in 11 contro 11. Cinque minuti di recupero

43’ st. Incredibile. Il Var fa cambiare colore al cartellino. Decisione assurda: non c’era da parte di Arena un chiaro ed evidente errore.

42’ st. ESPULSI VERGARA E VIALI. Fallo violentissimo da dietro di Vergara per impedire la ripartenza di Adamo. Rosso diretto inevitabile. Viali invade il campo e si prende il rosso anche lui. Ora c’è un check del var.

41’ st. Batte Cigarini, spizzica Meroni e palla che termina fuori a 4 metri dal palo sinistro di Klinsmann

40’ st. Mendicino chiude Vido in calcio d’angolo. Calcia Urso e Klinsmann allunga ancora in angolo

39’ st. Altro miracolo di Bardi su incornata di Mangraviti. Nuovo corner, ma nulla di fatto

38’ st. Pazzesca chance per il Cesena e miracolo di Bardi su sinistro in diagonale di Adamo. Palla in corner

36’ st. Nel Cesena dentro Russo e Ceesay, fuori Antonucci e Saric

35’ st. Ultimo cambio nella Reggiana: Cigarini per Lucchesi

31’ st. Antonucci dal fondo va al cross: la palla si appoggia sulla traversa e finisce sul fondo

29’ st. Un cambio per parte: Mendicino per Bastoni nel Cesena, l’ex Urso per Sosa nella Reggiana. Ora Mendicino gioca davanti alla difesa, Francesconi fa la mezzala destra e Saric la mezzala sinistra

25’ st. Occasionissima per La Gumina su grande idea di Donnarumma: l’ex Sampdoria entra in area da destra e scava con il destro, con Bardi che si oppone con la faccia

23’ st. Nella Reggiana dentro Vido e Maggio, fuori Kabashi e Girma

20’ st. Dentro Pieraccini, fuori Ciofi per un problema alla schiena. Fuori anche Shpendi e dentro La Gumina

19’ st. Ciofi non ce la fa

18’ st. Punizione di Bastoni respinta, Francesconi sbaglia tutto e scatena il contropiede tre contro tre della Reggiana, con Adamo bravissimo a recuperare

17’ st. Shpendi fugge ad Ignacchiti, che si aggrappa alla maglia: giallo e punizione dal vertice destro dell’area. Rientra in campo Ciofi

15’ st. Ciofi a terra nell’area bianconera dopo una respinta su cross basso di Sosa. Si scaldano Pieraccini e Piacentini

12’ st. SARIC, CESENA AVANTI. Azione corale del Cesena e sinistro di Saric dal limite, che Lucchesi alza con la schiena mettendo fuori causa Bardi. Primo gol in bianconero per Saric

8’ st. Occasione Reggiana. Vergara aggira Francesconi e scarica su Kabashi, andando poi a raccogliere il cross in area: colpo di testa indisturbato da 8 metri e palla alta.

6’ st. Donnarumma sbaglia il palleggio nella metà campo della Reggiana e poi stende Sersanti: ammonito.

2’ st. Lucchesi trattiene Antonucci per la maglia e viene ammonito.

1’ st. Si riparte senza cambi. Prima palla della ripresa toccata da Bastoni.

47’ pt. Finisce il primo tempo sullo 0-0. Partita poverissima, in cui il Cesena ha pensato troppo a non far giocare la Reggiana e poco a farle del male, anche se due delle tre occasioni del match sono state dei bianconeri, con Bardi reattivo su Shpendi e soprattutto su Bastoni. Bravo anche Klinsmann sull’unico tiro della Reggiana, con Vergara. Da ricordare che Ciofi sarà squalificato contro il Pisa a causa dell’ammonizione rimediata al 19’.

45’ pt. Due minuti di recupero

42’ pt. Ancora Cesena, con Bastoni per Adamo, il cui violento tiro-cross attraversa tutta la porta senza che Shpendi possa intervenire e finisce in fallo laterale

39’ pt. Dalla punizione respinta, Donnarumma lancia Bastoni: sinistro in corsa e miracolo di Bardi, con Shpendi poi contrato in fallo laterale

38’ pt. Il Cesena conquista con Bastoni un fallo sulla trequarti offensiva dopo 10 minuti di nulla globale.

28’ pt. Ciofi passa male all’indietro, Klinsmann è comunque reattivo e anticipa Sersanti, che commette fallo

25’ pt. Il Cesena ha fin qui avuto pochissimo da Antonucci mentre Adamo sta continuando a sbagliare tutti i palloni che capitano nella sua zona di campo

23’ pt. Occasione per la Reggiana, con combinazione Girma-Gondo-Vergara e conclusione al volo dal limite che Klinsmann disinnesca in volo

22’ pt. Secondo giallo: questa volta è per Adamo, per aver trattenuto Girma dopo un tiro di Saric respinto da Meroni con il corpo

19’ pt. Errore banale di Bastoni in uscita e Ciofi deve abbattere Sosa, prendendo il giallo, per non lasciar partire il contropiede reggiano. Ciofi salterà il Pisa per squalifica.

14’ pt. Saric sfonda a destra e al momento del tiro viene rimontato da Sosa, che rischia il rigore ma tocca la palla.

12’ pt. Dal nulla, ecco il lampo del Cesena: Prestia in verticale per Shpendi, che spara dai 20 metri. Bardi vola alla sua destra e respinge a mani aperte.

7’ pt. Il Cesena fatica a gestire palla e sbaglia quasi tutte le giocate

6’ pt. Primo corner della partita. E’ per la Reggiana, dopo la respinta di testa di Ciofi su punizione laterale di Kabashi. Sulla sponda aerea, Gondo viene pescato in fuorigioco

2’ pt. C’è Francesconi davanti alla difesa, con Saric e Bastoni interni di centrocampo

1’ pt. Si parte. Prima palla per la Reggiana: tocca Gondo.