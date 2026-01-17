Diretta Reggiana-Cesena live

Il girone di ritorno inizia con una trasferta molto delicata per il Cesena a Reggio Emilia (ore 17.15). La squadra di Mignani è reduce da due sconfitte consecutive e prova a rialzarsi contro una Reggiana sull’orlo della crisi, con una striscia aperta di 4 ko di fila. In casa bianconera ballottaggio a centrocampo tra Bisoli e Francesconi, con l’ex Brescia favorito. Le probabili formazioni agli ordini di Galipò di Firenze.

REGGIANA (3-5-2): Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta; Rover, Charlys, Reinhart, Portanova, Bozzolan; Girma, Gondo. In panchina: 12 Seculin, 33 Tripaldelli, 17 Libutti, 31 Sampirisi, 44 Mendicino, 57 Belardinelli, 15 Suarez, 6 Vallarelli, 10 Bozhanaj, 93 Lambourde, 9 Novakovich, 91 Conté. Allenatore: Davide Dionigi.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 13 Celia, 23 Magni, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 70 Francesconi, 29 Diao, 32 Olivieri Allenatore: Michele Mignani.