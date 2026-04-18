Diretta Palermo-Cesena 1-0 live

PALERMO-CESENA 1-0

PALERMO (3-4-2-1): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. In panchina: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 96 Magnani, 72 Veroli, 6 Gomes, 19 Bereszynski, 28 Blin, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 31 Corona. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bisoli, Castagnetti; Shpendi, Berti, Olivieri; Cerri. In panchina: 1 Siano, 24 Mangraviti, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 99 Frabotta, 70 Francesconi, 6 Arrigoni, 8 Castrovilli, 17 Papa Wade, 22 Vrioni, 11 Ciervo. Allenatore: Ashley Cole.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

RETE: 9’ pt Pohjanpalo

AMMONITO: Cerri

NOTE: Spettatori 31.959. Angoli 3-2 per il Cesena

42’ pt. Cerri va in scivolata su Pierozzi e si prende il primo giallo del match

40’ pt. Terza clamorosa palla-gol divorata dal Cesena: sul corner di Corazza, la palla cade sulla testa di Zaro che alza dalla linea dell’area piccola. Incredibile

39’ pt. Bellissima azione ricca di triangoli per il Cesena, con Bisoli che dà palla troppo profonda, ma Bani mette in corner

34’ pt. Minuti di possesso palla e palleggio del Cesena, che però non riesce a fare breccia

28’ pt. Ora il Palermo spinge e Ciofi mette in corner il cross di Pierozzi. Berti intercetta il corner lungo di Palumbo, poi però si fa scippare da Segre, sul cui cross Palumbo alza in cielo la sforbiciata

27’ pt. Si gioca su ritmi altissimi: Rui Modesto arriva al cross e trova la testa di Pohjanpalo, che alza di poco oltre la traversa

24’ pt. Dall’altra parte Rui Modesto per il sinistro di Le Douaron che calcia a fil di palo

23’ pt. Altra chance per il Cesena: cross di Corazza dopo una bellissima azione corale, colpo di testa di Cerri con Bani che a un metro dalla porta devia anticipando anche il tap-in di Castagnetti

18’ pt. Il Cesena spinge e Corazza conquista il corner numero 2. Clamorosa occasione divorata da Cerri, che va in anticipo su Gomis sul corner di Corazza e devia incredibilmente fuori a porta vuota

17’ pt. Berti questa volta va di assist: Bisoli tutto solo ai 22 metri non trova la porta. Altra chance bianconera

15’ pt. Berti si divora il pareggio in contropiede su assist di Cerri: vola Gomis a respingere il sinistro ravvicinato del numero 14. Azione iniziata da corner per il Palermo

13’ pt. Altra chance per il Palermo da palla inattiva, con Pohjanpalo, Bani e Ceccaroni che colpiscono la palla in area ma senza trovare la conclusione

11’ pt. Solo Palermo e miracolo di Klinsmann con il piede sinistro a negare il 2-0 a Le Douaron su gran palla di Palumbo

9’ pt, POHJANPALO 1-0. Palermo subito avanti. Cesena indifendibile. Piacentini esce in ritardo e abbatte Le Douaron, ma l’arbitro concede il giusto vantaggio perché la palla arriva a Pohjanpalo. Zaro lo spinge verso l’esterno, ma il finlandese trova un clamoroso diagonale imparabile.

8’ pt. Cross di Augello da sinistra: Klinsmann fa sua la palla

7’ pt. Shpendi a destra cerca Cerri e trova il primo corner. Respinta la battuta di Castagnetti, con Corazza che va 60 metri indietro da Klinsmann, il cui lancio termina in fallo laterale.

4’ pt. Palermo più aggressivo, il Cesena è compatto

2’ pt. Cesena con Shpendi a destra e Olivieri a sinistra. Proprio quest’ultimo appoggia in area per Cerri, che non riesce a saltare Pierozzi e la palla scivola sul fondo

1’ pt. Partiti e dopo 26 secondi il Palermo va al tiro con Ranocchia dai 25 metri: fuori

Cole sceglie Olivieri dal primo minuto con Ciervo in panchina.

Formazione annunciata per il Palermo.

Un impegno durissimo attende il Cesena oggi a Palermo (ore 17.15). I rosanero in casa viaggiano fortissimo e hanno collezionato 31 punti nelle ultime 11 uscite al Barbera. Inzaghi tra i pali schiera l’ex bianconero Gomis, mentre Cole deve rinunciare all’influenzato Bastoni. Ballottaggi Corazza-Frabotta e Bisoli Francesconi da risolvere alla palla al centro.