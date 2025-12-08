Diretta, Cesena in vantaggio con un capolavoro di Adamo e ripreso al 93’ dal Padova: 1-1 (rivivi il live)

PADOVA-CESENA 1-1
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Villa (39’ st Varas); Ghiglione (32’ st Favale), Fusi, Crisetig, Harder (1’ st Capelli), Barreca (32’ st Seghetti); Bonaiuto (13’ st Papu Gomez), Bortolussi. In panchina: 1 Mouquet, 14 Fortin, 4 Belli, 33 Baselli, 77 Tumiatti. Allenatore: Matteo Andreoletti.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi (46’ st Bisoli), Castagnetti, Bastoni (13’ st Berti), Frabotta (27’ st Adamo); Shpendi (46’ st Celia), Olivieri (13’ st Blesa). In panchina: 1 Siano, 16 Amoran, 26 Piacentini, 18 Guidi, 23 Magni, 6 Arrigoni, 29 Diao. Allenatore: Michele Mignani.
ARBITRO: Zanotti di Rimini.
RETE: 30’ st Adamo, 48’ st Crisetig
AMMONITI: Mangraviti, Harper, Castagnetti, Barreca, Fusi, Francesconi e Adamo
NOTE: Spettatori 6.852 (2.575 paganti, 4.277 abbonati) per un incasso di euro 28.840,30. Angoli 4-2 per il Cesena
53’ st. Finisce qui e per il Cesena è un pareggio beffa, perché incassato al 93’ dopo una prestazione super e dopo aver dominato tutto il match. Per una volta, Klinsmann non è esente da colpe sul gol del Padova anche se quel pallone di Crisetig è passata in mezzo a mille giocatori ed è spuntata all’ultimo secondo.
52’ st. Il Padova cerca di congelare palla
50’ st. Fallo inesistente fìschiato ad Adamo, che protesta e si prende il giallo
48’ st. PAREGGIO DEL PADOVA. Dagli sviluppi dell’angolo, Mangraviti respinge di testa verso Berti, che non riesce a controllare: Crisetig dalla fascia laterale crossa con il sinistro dalla fascia destra. Palla che supera le teste di una quindicina di giocatori, con Varas che la manca e Castagnetti che probabilmente la sfiora, e finisce in rete dopo aver toccato il palo con Klinsmann in ritardo ma a cui non si possono addossare colpe particolari
47’ st. Corner per il Padova per la deviazione di Zaro su tiro
46’ st. Si giocherà fino al 97’
45’ st. Sei minuti di recupero. Nel Cesena dentro Celia e Bisoli per Shpendi e Francesconi.
40’ st. TOLTO IL RIGORE PADOVA. Nasce dal primo errore di Klinsmann in bianconero. On field rieview: Zanotti va a rivedere. Tolto il rigore e simulazione di Fusi. Ricapitolando: Klinsmann per evitare un corner perde palla, poi compie un miracolo a respingere il tiro a colpo sicuro per Capelli. Palla ad Adamo, che si scontra con Blesa e va verso Fusi, che tocca palla e si tuffa. Zanotti fischia rigore, ma poi il Var lo toglie giustamente vista la netta simulazione
39’ st. Ultimo cambio nel Padova: Varas per Villa
38’ st. Un Blesa molto altruista cerca Shpendi anziché tirare e ottiene solo un calcio d’angolo. Sorrentino respinge il cross di Castagnetti: Berti al volo calcia in curva
35’ st. Bortolussi rincorre Shpendi fino alla bandierina del calcio d’angolo: rimessa dal fondo per il Padova
34’ st. Padova ora con il 4-3-1-2
32’ st. Nel Padova dentro Favale e Seghetti per Barreca e Ghiglione
30’ st, MAGIA DI ADAMO: CESENA IN VANTAGGIO. Shpendi recupera palla sulla trequarti difensiva, fa correre Ciervo e si ripropone. Ciervo ignora il gemello e va al centro da Berti, che allarga per Adamo: controllo a rientrare e destro dai 22 metri sotto l’incrocio
29’ st. Altra chance per il Cesena, ma Blesa sbaglia il facile assist per un Berti che si sarebbe presentato a tu per tu con Sorrentino
28’ st. Sgarbi vicino all’autogol su cross da destra di Francesconi mancato da Shpendi: la deviazione del difensore manda la palla in corner a fil di traversa. Castagnetti calcia direttamente in porta: Sorrentino salva e poi sbatte su Zaro. Fallo dubbio
27’ st. Dentro Adamo per Frabotta
26’ st. Splendida chiusura difensiva di Ciervo ad anticipare il contropiede di Barreca.
25’ st. Errore inusuale per Castagnetti, che sbaglia la sventagliata per il liberissimo Frabotta
24’ st. Berti con il sinistro dal limite: palla fuori da un metro ma si poteva fare molto meglio
22’ st. In contropiede punzecchia il Padova e primo tiro nello specchio dei veneti, con il sinistro di Barreca dai 20 metri smorzato da Francesconi e bloccato da Klinsmann
21’ st. COSA HA SBAGLIATO BLESA? Palla gol gigante per il Cesena, con Blesa che da 5 metri alza clamorosamente il sinistro al volo su splendido assist di Ciofi
20’ st. Ciervo prende velocità e Barreca lo abbatte: giallo
19’ st. Il Padova sta cercando di addormentare la partita
18’ st. Blesa riconquista palla, poi si propone a sinistra e cerca l’assist per Shpendi, che manca il colpo di tacco in anticipo sul primo palo
16’ st. Berti recupera e offre a Francesconi, che sbaglia l’ennesima giocata della sua partita, fallendo il facile filtrante per Shpendi
13’ st. Ecco Blesa e Berti per Olivieri e Bastoni, nel Padova c’è il Papu Gomez per Bonaiuto
11’ st. Dall’altra parte Olivieri sponda per Bastoni, su cui interviene Villa. Tiro respinto con un intervento kamikaze: check del var. Ma non c’è rigore per il Cesena. Rivisto in tv, l’intervento di Villa si poteva punire con il rigore. Di sicuro, un’entrata simile a centrocampo sarebbe stata punita subito con fallo e ammonizione.
10’ st. Palla persa dal Cesena e grande chance per il Padova, con Ciofi super per anticipare Bortolussi.
9’ st. Pronti a entrare il Papu Gomez nel Padova, Blesa e Berti nel Cesena
7’ st. Primo pallone preso da Klinsmann con le mani per raccogliere la punizione laterale di Bonaiuto
6’ st. Brutto fallo di Castagnetti su Crisetig: giusto giallo e punizione sulla trequarti offensiva destra per un Padova che ha iniziato meglio la ripresa
2’ st. Il Padova è passato al 4-4-2: Faedo e Barreca terzini, Ghiglione e Capelli esterni di centrocampo. Una mossa per limitare le scorribande del Cesena sugli esterni
1’ st. Francesconi alto di testa da ottima posizione su cross di Frabotta dopo 16 secondi della ripresa
1’ st. Ripartiti. Nel Padova Capelli rileva Harder
In tribuna è presente anche l’ex bianconero Matias Ezequiel Schelotto