Diretta, Cesena in vantaggio con un capolavoro di Adamo e ripreso al 93’ dal Padova: 1-1 (rivivi il live)

PADOVA-CESENA 1-1 PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Villa (39’ st Varas); Ghiglione (32’ st Favale), Fusi, Crisetig, Harder (1’ st Capelli), Barreca (32’ st Seghetti); Bonaiuto (13’ st Papu Gomez), Bortolussi. In panchina: 1 Mouquet, 14 Fortin, 4 Belli, 33 Baselli, 77 Tumiatti. Allenatore: Matteo Andreoletti. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi (46’ st Bisoli), Castagnetti, Bastoni (13’ st Berti), Frabotta (27’ st Adamo); Shpendi (46’ st Celia), Olivieri (13’ st Blesa). In panchina: 1 Siano, 16 Amoran, 26 Piacentini, 18 Guidi, 23 Magni, 6 Arrigoni, 29 Diao. Allenatore: Michele Mignani. ARBITRO: Zanotti di Rimini. RETE: 30’ st Adamo, 48’ st Crisetig AMMONITI: Mangraviti, Harper, Castagnetti, Barreca, Fusi, Francesconi e Adamo NOTE: Spettatori 6.852 (2.575 paganti, 4.277 abbonati) per un incasso di euro 28.840,30. Angoli 4-2 per il Cesena 53’ st. Finisce qui e per il Cesena è un pareggio beffa, perché incassato al 93’ dopo una prestazione super e dopo aver dominato tutto il match. Per una volta, Klinsmann non è esente da colpe sul gol del Padova anche se quel pallone di Crisetig è passata in mezzo a mille giocatori ed è spuntata all’ultimo secondo. 52’ st. Il Padova cerca di congelare palla 50’ st. Fallo inesistente fìschiato ad Adamo, che protesta e si prende il giallo 48’ st. PAREGGIO DEL PADOVA. Dagli sviluppi dell’angolo, Mangraviti respinge di testa verso Berti, che non riesce a controllare: Crisetig dalla fascia laterale crossa con il sinistro dalla fascia destra. Palla che supera le teste di una quindicina di giocatori, con Varas che la manca e Castagnetti che probabilmente la sfiora, e finisce in rete dopo aver toccato il palo con Klinsmann in ritardo ma a cui non si possono addossare colpe particolari 47’ st. Corner per il Padova per la deviazione di Zaro su tiro 46’ st. Si giocherà fino al 97’ 45’ st. Sei minuti di recupero. Nel Cesena dentro Celia e Bisoli per Shpendi e Francesconi. 40’ st. TOLTO IL RIGORE PADOVA. Nasce dal primo errore di Klinsmann in bianconero. On field rieview: Zanotti va a rivedere. Tolto il rigore e simulazione di Fusi. Ricapitolando: Klinsmann per evitare un corner perde palla, poi compie un miracolo a respingere il tiro a colpo sicuro per Capelli. Palla ad Adamo, che si scontra con Blesa e va verso Fusi, che tocca palla e si tuffa. Zanotti fischia rigore, ma poi il Var lo toglie giustamente vista la netta simulazione 39’ st. Ultimo cambio nel Padova: Varas per Villa 38’ st. Un Blesa molto altruista cerca Shpendi anziché tirare e ottiene solo un calcio d’angolo. Sorrentino respinge il cross di Castagnetti: Berti al volo calcia in curva 35’ st. Bortolussi rincorre Shpendi fino alla bandierina del calcio d’angolo: rimessa dal fondo per il Padova 34’ st. Padova ora con il 4-3-1-2 32’ st. Nel Padova dentro Favale e Seghetti per Barreca e Ghiglione 30’ st, MAGIA DI ADAMO: CESENA IN VANTAGGIO. Shpendi recupera palla sulla trequarti difensiva, fa correre Ciervo e si ripropone. Ciervo ignora il gemello e va al centro da Berti, che allarga per Adamo: controllo a rientrare e destro dai 22 metri sotto l’incrocio 29’ st. Altra chance per il Cesena, ma Blesa sbaglia il facile assist per un Berti che si sarebbe presentato a tu per tu con Sorrentino 28’ st. Sgarbi vicino all’autogol su cross da destra di Francesconi mancato da Shpendi: la deviazione del difensore manda la palla in corner a fil di traversa. Castagnetti calcia direttamente in porta: Sorrentino salva e poi sbatte su Zaro. Fallo dubbio 27’ st. Dentro Adamo per Frabotta 26’ st. Splendida chiusura difensiva di Ciervo ad anticipare il contropiede di Barreca. 25’ st. Errore inusuale per Castagnetti, che sbaglia la sventagliata per il liberissimo Frabotta 24’ st. Berti con il sinistro dal limite: palla fuori da un metro ma si poteva fare molto meglio 22’ st. In contropiede punzecchia il Padova e primo tiro nello specchio dei veneti, con il sinistro di Barreca dai 20 metri smorzato da Francesconi e bloccato da Klinsmann 21’ st. COSA HA SBAGLIATO BLESA? Palla gol gigante per il Cesena, con Blesa che da 5 metri alza clamorosamente il sinistro al volo su splendido assist di Ciofi 20’ st. Ciervo prende velocità e Barreca lo abbatte: giallo 19’ st. Il Padova sta cercando di addormentare la partita 18’ st. Blesa riconquista palla, poi si propone a sinistra e cerca l’assist per Shpendi, che manca il colpo di tacco in anticipo sul primo palo 16’ st. Berti recupera e offre a Francesconi, che sbaglia l’ennesima giocata della sua partita, fallendo il facile filtrante per Shpendi 13’ st. Ecco Blesa e Berti per Olivieri e Bastoni, nel Padova c’è il Papu Gomez per Bonaiuto 11’ st. Dall’altra parte Olivieri sponda per Bastoni, su cui interviene Villa. Tiro respinto con un intervento kamikaze: check del var. Ma non c’è rigore per il Cesena. Rivisto in tv, l’intervento di Villa si poteva punire con il rigore. Di sicuro, un’entrata simile a centrocampo sarebbe stata punita subito con fallo e ammonizione. 10’ st. Palla persa dal Cesena e grande chance per il Padova, con Ciofi super per anticipare Bortolussi. 9’ st. Pronti a entrare il Papu Gomez nel Padova, Blesa e Berti nel Cesena 7’ st. Primo pallone preso da Klinsmann con le mani per raccogliere la punizione laterale di Bonaiuto 6’ st. Brutto fallo di Castagnetti su Crisetig: giusto giallo e punizione sulla trequarti offensiva destra per un Padova che ha iniziato meglio la ripresa 2’ st. Il Padova è passato al 4-4-2: Faedo e Barreca terzini, Ghiglione e Capelli esterni di centrocampo. Una mossa per limitare le scorribande del Cesena sugli esterni 1’ st. Francesconi alto di testa da ottima posizione su cross di Frabotta dopo 16 secondi della ripresa 1’ st. Ripartiti. Nel Padova Capelli rileva Harder In tribuna è presente anche l’ex bianconero Matias Ezequiel Schelotto

47’ pt. Finisce qui il primo tempo che ha visto una supremazia piuttosto evidente del Cesena, che però non è riuscito a schiodare lo 0-0 iniziale nonostante sia andato al tiro 9 volte. I numeri dicono: tiri in porta 3-0 per il Cesena, compreso un palo di Ciervo, e tiri totali 9-2. Altro dato molto interessante: il Padova ha toccato palla una sola volta (colpo di testa alto di Bortolussi su corner) dentro l’area del Cesena 46’ pt. Castagnetti offre a Bastoni, che dai 20 metri accartoccia la conclusione che viene respinta dalla difesa. 45’ pt. Un minuto di recupero che inizia con una punizione per il Cesena sulla trequarti offensiva. 44’ pt. Castagnetti cerca ancora Olivieri, che non capisce. Il Cesena sta giocando a una porta ma non trova la chiave per entrare. 43’ pt. Gran palla di Castagnetti per Olivieri, che cerca l’assist per Shpendi, anticipato da Sgarbi a un passo dal gol 41’ pt. Altra bella azione del Cesena e assist di Frabotta a cercare Shpendi ben letto da Sgarbi 40’ pt. Conclusione presuntuosa di Ciervo dai 25 metri: sinistro bloccato senza problemi da Sorrentino 36’ pt. Harper a gamba tesa su Castagnetti: ammonito 33’ pt. Bastoni conquista un secondo corner: lo schema non porta frutti. Il Padova respinge, il Cesena riprende palla e ricostruisce 32’ pt. Splendida azione del Cesena e gol fallito da Ciervo, che con il sinistro dai 12 metri calcia fuori l’assist perfetto di Frabotta 31’ pt. Sul prosieguo dell’azione, la palla torna a Bastoni, che dai 25 metri prova la conclusione: palla fuori alla sinistra di Sorrentino 30’ pt. Primo calcio d’angolo per il Cesena: troppo lungo il corner di Bastoni, il Padova allontana 26’ pt. L’episodio del giallo ha fatto esaurire la fortissima spinta del Cesena, che ha avuto 6 minuti di fuoco in cui ha creato 4 nitide occasioni, compreso il palo di Ciervo 25’ pt. Sponda sbagliatissima di Olivieri, che serve Bortolussi, su cui Mangraviti è costretto al fallo: giallo, eccessivo, per il difensore bianconero 23’ pt. Ancora Cesena e altra occasionissima, con colpo di testa altissimo di Olivieri da pochi passi su cross morbido di Ciervo 22’ pt. La curva del Padova inizia a cantare mentre Shpendi, dopo un’altra bella giocata, serve in modo pigro Ciervo, sul cui cross obbligato la difesa di casa ha la meglio 21’ pt Castagnetti a un passo dal gol su punizione. Sinistro che scavalca la barriera ed esce di poco. La punizione era stata conquistata da un gran bella giocata di Shpendi

19’ pt. PALO DI CIERVO. Immediata replica del Cesena: Shpendi lavora benissimo per Ciervo, che fa correre Olivieri: destro incrociato e parata a terra di Sorrentino, a rimbalza arriva Ciervo, che tocca come riesce e la palla si stampa sul palo alla sinistra del portiere del Padova, che poi si ritrova palla in mano 18’ pt. Bortolussi a un passo dal gol con un destro dai 18 metri che sfiora l’incrocio dei pali. Padova arrivato al tiro dopo un lungo e paziente possesso palla 13’ pt. Tanti, troppi errori del Cesena in fase di impostazione, con Olivieri che fa sempre il movimento contrario e con Frabotta, Bastoni e Francesconi che stanno perdendo palloni su palloni 12’ pt. Palla persa da Frabotta sulla pressione di Ghiglione, che conquista un corner: Bortolussi alza di testa il corner di Crisetig 8’ pt. La prima occasione del match è per il Cesena, con Shpendi che va in anticipo su Sgarbi ma alza il destro al volo su suggerimento di Ciervo 5’ pt. Squadre molto attente ed ordinate in questo inizio 3’ pt. Padova che esercita una pressione molto alta e Cesena che, come fatto anche contro il Modena, utilizza anche Klinsmann in fase di palleggio 2’ pt. Si gioca nel silenzio 1’ pt. Calcio di inizio battuto dal Padova

Dopo il minuto di riconoscimento per Nicola Pietrangeli, si può partire Squadre in campo