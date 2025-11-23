Diretta, il Cesena cade in piedi a Monza 1-0 (rivivi il live)

MONZA-CESENA 1-0

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo (39’ st Lucchesi), Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang (24’ st Colombo), Azzi; Colpani (16’ st Ciurria), Mota Carvalho (39 st Delli Carri); Alvarez (24’ st Maric). In panchina: 1 Pizzignacco, 43 Strajnar, 16 Sardo, 18 Zeroli, 24 Bakoune, 10 Caprari, 37 Petagna. Allenatore: Paolo Bianco.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (38’ st Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti (38’ st Bertaccini), Francesconi (30’ st Bastoni), Frabotta (30’ st Adamo); Shpendi, Blesa (16’ st Olivieri). In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 6 Arrigoni, 29 Diao. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

RETE: 37’ pt Obiang

AMMONITO: Colombo

NOTE: Spettatori totali 7.777 per un incasso di euro 72.198,15. Angoli 7-6 per il Cesena.

51’ st. Finisce qui. Il Cesena cade 1-0 a Monza al termine di una partita bellissima, equilibratissima e che i bianconeri non avrebbero meritato di perdere. Lo dicono i numeri: tiri in porta 4-1 per i bianconeri, con l’unica conclusione del Monza che ha fruttato il gol di Obiang. C’è un dato che non convince: appena 3 falli fischiati a favore del Cesena da un Mucera che ha fatto giocare tanto ma che ha poco “tutelato” i romagnoli. Il Cesena esce piegato ma non spezzato.

50’ st. Settimo corner con mezza papera di Thiam su tiro di Berti. Corner di Ciervo a cercare Klinsmann, anticipato da Thiam

49’ st. Pallaccia tremenda di Adamo, il Monza libera e Bertaccini di testa mette in fallo laterale

48’ st. Azione avvolgente del Cesena e sinistro inutile di Bastoni, respinto

46’ st. Shpendi in fuorigioco di centimetri sul filtrante di Berti

45’ st. Cinque minuti di recupero. Si gioca dentro la trequarti del Monza

44’ st. Assalto del Cesena, con tiro di Bastoni respinto, poi la palla arriva a Bertaccini, che per chiudere l’azione tira e Thiam blocca

43’ st. Splendido il secondo tempo del Cesena, che ha messo alle corde il Monza

41’ st. Magni conquista il sesto corner. Mangraviti non riesce a trovare il pallone sul corner di Bastoni

39’ st. Due cambi nel Monza: dentro i difensori Lucchesi e Delli Carri, fuori Izzo e Mota

38’ st. Debutto in B per Filippo Bertaccini, classe 2007, al posto di Castagnetti. Dentro anche Magni per Ciofi.

36’ st. Occasionissima per il Cesena. Grande azione corale e sinistro di Shpendi che Thiam mette in corner. Dalla bandierina il Cesena muove palla: cross di Ciervo e Zaro fallisce il pareggio di testa. Clamorosa doppia occasione

34’ st. Secondo offside di Olivieri. Ma era in posizione regolare. Malissimo l’assistente Colaianni

32’ st. Sulla punizione Bastoni trova Shpendi, il cui destro è respinto da Carboni

31’ st. Adamo ruba ad Izzo e viene steso da Colombo: primo giallo del match

30’ st. Cesena con Adamo e Bastoni al posto di Frabotta e Francesconi

28’ st. Contropiede Monza nato da un fallo netto su Olivieri non fischiato. Dal corner il Cesena libera

25’ st. ANNULLATO IL GOL DI SHPENDI. Shpendi segna su gol di Berti, ma c’è fuorigioco di Olivieri. Var al lavoro. Annullato. Shpendi di testa per Olivieri, che era al di là di tutti, quando fa correre a destra Berti, sul cui assist divino, Shpendi aveva insaccato da pochi passi. Peccato, ma il Cesena meritava il pareggio

24’ st. Due cambi nel Monza: escono il migliore, Obiang, e il peggiore, Alvarez. Dentro Maric e Colombo

23’ st. Metà ripresa e Cesena sempre sotto 1-0 ma in partita. Fin qui un solo tiro nello specchio del Monza, quello di Obiang che vale l’1-0

22’ st. Altro fuorigioco fischiato a Shpendi, ma questa volta era in posizione regolare sul lancio di Mangraviti

19’ st. Altro errore in uscita del Cesena, con Mota che entra in area e cade incrociando Zaro: Mangraviti chiude in corner. Non c’è rigore ma solo angolo: Ravanelli cerca la sponda area, Klinsmann esce e fa sua la palla

17’ st. Manovra avvolgente del Cesena e sinistro alto di Berti dai 20 metri

16’ st. Esce un deludente Blesa, dentro Olivieri. Nel Monza dentro Ciurria per un Colpani annullato da un ottimo Mangraviti

14’ pt. Prima palla presa con le mani da Klinsmann: un cross di Izzo colpisce Colpani e finisce in zona secondo palo, dove Azzi sbaglia il controllo e favorisce la presa bassa di Klinsmann

13’ st. Altra giocata da fuori categoria di Obiang, che salva il potenziale pareggio, intercettando, da ultimo uomo, il fantastico suggerimento di Berti per il movimento bellissimo di Shpendi

11’ st. Altro grave errore di Blesa, questa volta dentro l’area del Monza: controllo sbagliato su splendida palla di Berti. Tanto Cesena in questa ripresa

9’ st. Cesena in spinta e Berti a un passo dall’eurogol: lob di sinistro da posizione difficile che scavalca Thiam ma esce di centimetri oltre il palo lungo

7’ st. Altro angolo per il Cesena. I bianconeri muovono palla da destra a sinistra, poi Thiam blocca il cross di Frabotta

5’ st. Ancora Frabotta sfonda e conquista un corner. Ciervo calcia direttamente in porta e trova un Thiam attento a togliere la palla da sotto la traversa

3’ st. Prima offensiva del Cesena, con Shpendi che allarga a sinistra per Frabotta e si butta in area: Ravanelli anticipa l’albanese, poi Frabotta commette fallo su Birindelli

1’ st. Si riparte. Primo pallone per il Monza

47’ pt. Si va al riposo con il Monza in vantaggio grazie al gol, in contropiede, di Obiang. Il Monza ha sicuramente fatto di più del Cesena, che però si è fatto sorprendere dopo una palla persa in modo inaccettabile da Blesa in uscita

46’ pt. Il Cesena esce palla al piede su un tentativo di Izzo. Ciofi guadagna un fallo laterale in zona offensiva ma Mucera dice che il primo tempo finisce qui.

45’ pt. Incredibile come il Cesena si faccia male da solo. Francesconi si addormenta e non vede Azzi, che gli ruba palla e cross su Zaro, che mette in corner. Un minuto di recupero

43’ pt. Bella manovra in verticale del Cesena, con Blesa che cede in modo pigro a Frabotta, costretto ad anticipare il tiro sull’arrivo di Obiang: palla alta

41’ pt. Berti intercetta passaggio di Thiam e cede a Shpendi, che non riesce a saltare Carboni, l’ultimo uomo. Poi Berti è fermato da Ravanelli e Frabotta commette fallo

39’ pt. Sul corner la palla arriva a Ciofi: destro in controbalzo perfetto respinto in modo casuale da un difensore sulla linea dell’area piccola

38’ pt. Risposta immediata del Cesena: Frabotta cerca Blesa, Birindelli devia casualmente e salva. Palla di nuovo a Frabotta che trova un corner

37’ pt. MONZA IN VANTAGGIO. Il migliore in campo, Pedro Obiang, porta in vantaggio il Monza. Lo fa in contropiede, dopo palla persa da Blesa. Azzi trasforma e serve Mota Carvalho a sinistra: palla al centro per Obiang che da 5 metri infila Klinsmann

35’ pt. Seconda scelta sbagliata di Frabotta dentro la propria area: Castagnetti è bravo poi a non far colpire Alvarez sul cross di Birindelli da destra

33’ pt. Altro fuorigioco di Shpendi sul filtrante di Frabotta

32’ pt. Primo tiro in porta del match: è di Shpendi, che su sponda di Blesa prova la conclusione dai 20 metri. Thiam blocca alla sua destra

29’ pt. Pasticcio tremendo di Zaro, che prima calcia addosso a Castagnetti e poi regala un corner. Angolo senza esito

25’ pt. Il Cesena fatica a uscire e perde subito palla: imbucata per Obiang che dal fondo trova il rimorchio di Alvarez, il cui destro sfiora il palo alla sinistra di Klinsmann. Prima grande occasione

24’ pt. Il Monza ci prova ancora da fuori: destro di Obiang dai 25 metri alto.

22’ pt. Colpani se ne va di tecnica su Mangraviti e serve ai 20 metri Mota Carvalho, il cui destro è murato da Ciofi

21’ pt. Il Monza quando ha palla attacca con tutti gli effettivi e obbliga anche Blesa e Shpendi a rientrare dentro la propria trequarti

19’ pt. Grande azione del Cesena. Prima Ciofi spara dal limite con Azzi che respinge, quindi Ciervo ricicla, raggiunge il fondo e cerca Blesa, anticipato da Ravanelli. Altro rimbalzo offensivo di Ciervo, scarico su Berti e assist per Shpendi, che di testa appoggia tra le braccia di Thiam. Shpendi era però in fuorigioco

18’ pt. Il Cesena sta provando ad attaccare in particolare sulla sinistra con Frabotta che va ancora al cross, ben bloccato da Thiam

13’ pt. Altra palla persa, questa volta da Castagnetti sulla trequarti offensiva: il regista poi insegue Mota e lo ferma fallosamente. Ci stava il giallo: Mucera grazia Castagnetti

12’ pt. Due gravi errori consecutivi in palleggio, prima di Francesconi e poi di Berti, per poco non scatenano due ripartenze dei brianzoli

10’ pt. Bellissimo inizio gara, con il Monza che dimostra di essere una grande squadra e con il Cesena che sta cercando di contrastare la capolista a testa alta e con coraggio

9’ pt. Lob di Izzo per Mota Carvalho che cerca la spettacolare rovesciata ma calcia solo l’aria.

6’ pt. Primo corner per il Monza respinto da Zaro

5’ pt. Si gioca ai mille all’ora. Shpendi sfonda a destra e cerca sul secondo palo Blesa, ma crossa troppo su Thiam, che blocca e fa ripartire il contropiede, con Mangraviti costretto a mettere in angolo.

4’ pt. Risponde il Cesena, con Frabotta che conquista un corner. Palla respinta

3’ pt. Monza super aggressivo e super carico. Un minuto di possesso palla dentro la trequarti bianconera, con un tentativo pericoloso di Mota Carvalho respinto da Ciofi

1’ pt. Partiti

Tutto pronto al Brianteo: squadre in campo. In tribuna anche l’ex tecnico bianconero William Viali