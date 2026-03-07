Diretta, Modena-Cesena live

Cesena Calcio
  • 07 marzo 2026
Un derby per rilanciarsi o, quantomeno, per rialzarsi dal lettino e dare qualche segnale di vita. Il Cesena va a Modena per provare ad uscire da una crisi che al momento pare quasi irreversibile (un punto nelle ultime 5 giornate, 7 nelle 10 partite del 2026) e per provare a salvare il tecnico Michele Mignani, che in caso di sconfitta potrebbe essere esonerato. Dopo il ko di martedì contro il Monza, il tecnico è stato “salvato” dalla fiducia di Fusco ma anche dal calendario, visto che si torna in campo dopo appena 4 giorni ma questa sera alle ore 19.30 al Braglia serviranno un risultato positivo e una risposta forte per evitare di cambiare. Mignani si giocherà la panchina in quella che è stata la sua casa per due stagioni in Serie C e dove un anno fa, all’ultima giornata di campionato, ha strappato una vittoria al fotofinish contro una squadra che era già andata in vacanza e non aveva più obiettivi da centrare. I dati che preoccupano sono legati alle sconfitte (8 nelle ultime 11 giornate) e dei gol subiti, che sono 21 nelle 10 partite del 2026 dopo averne subiti 20 nelle prime 18 giornate di campionato. Da capire quale sarà la formazione che schiererà Mignani.

Nel Modena, Sottil è senza lo squalificato Nieling in difesa e senza gli infortunati Sersanti e Pyythia a centrocampo. Dietro giocherà Dellavalle, a centrocampo si contendono un posto Massolin (già ceduto all’Inter) e il diciassettenne Wiafe. Davanti Gliozzi si fa preferire a De Luca, mentre sono in ballottaggio l’ex Defrel e Ambrosino.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alle ore 19.30 agli ordini dell’arbitro Marcenaro di Genova
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; Gliozzi, Ambrosino. In panchina: 13 Laidani, 22 Pezzolato, 2 Beyuku, 6 Fabbri, 19 Nador, 29 Cotali, 33 Cauz, 77 Wiafe, 90 Imputato, 11 Mendes, 92 Defrel, 99 De Luca. Allenatore Andrea Sottil.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Corazza, Bisoli, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Cerri, Shpendi. In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 11 Ciervo, 14 Berti, 17 Papa Wade, 22 Vrioni, 32 Olivieri. Allenatore Michele Mignani.

