Diretta, Modena-Cesena live

Un derby per rilanciarsi o, quantomeno, per rialzarsi dal lettino e dare qualche segnale di vita. Il Cesena va a Modena per provare ad uscire da una crisi che al momento pare quasi irreversibile (un punto nelle ultime 5 giornate, 7 nelle 10 partite del 2026) e per provare a salvare il tecnico Michele Mignani, che in caso di sconfitta potrebbe essere esonerato. Dopo il ko di martedì contro il Monza, il tecnico è stato “salvato” dalla fiducia di Fusco ma anche dal calendario, visto che si torna in campo dopo appena 4 giorni ma questa sera alle ore 19.30 al Braglia serviranno un risultato positivo e una risposta forte per evitare di cambiare. Mignani si giocherà la panchina in quella che è stata la sua casa per due stagioni in Serie C e dove un anno fa, all’ultima giornata di campionato, ha strappato una vittoria al fotofinish contro una squadra che era già andata in vacanza e non aveva più obiettivi da centrare. I dati che preoccupano sono legati alle sconfitte (8 nelle ultime 11 giornate) e dei gol subiti, che sono 21 nelle 10 partite del 2026 dopo averne subiti 20 nelle prime 18 giornate di campionato. Da capire quale sarà la formazione che schiererà Mignani.