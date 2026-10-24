Diretta Modena-Cesena 3-0 live

MODENA 3

CESENA 0

MODENA (3-4-2-1): Chichizola; Folino, Nador, Nieling; Tonoli, Brugman, Bianco, Azzi; Olzer Ambrosino; Belotti. In panchina: 22 Consiglio, 7 Zampano, 26 Imputato, 28 Adorni, 34 Ronco, 15 Odero, 17 Bozhanaj, 32 Acquah, 9 Montevago, 29 Bacchin, 10 Caso, 8 Santoro. Allenatore: Daniele Galloppa.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Frabotta; Guidi, Bisoli, Francesconi; D’Andrea, Shpendi, Fiori. In panchina: 39 Fontana, 13 Ferretti, 2 Natta, 3 David, 23 Magni, 24 Mangraviti, 26 Piacentini, 32 Bohinen, 10 Pagano, 27 Dalla Vecchia, 11 Caprini, 14 Druiventak, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ARBITRO: Madonia di Palermo.

RETI: 18’ pt e 32’ pt Belotti, 35’ pt aut. Frabotta.

ESPULSO: 4’ pt Fiori.

NOTE: Angoli 3-0.

Madonia pone fine alla sofferenza del Cesena, tutti negli spogliatoi.

46’ pt Tonoli a terra, gioco fermo. Il Cesena restituisce palla ai Canarini che continuano a costruire, senza fretta, senza pressione, con assoluto controllo.

42’ pt Modena vicinissimo al 4-0: azione corale meravigliosa degli uomini di Galloppa. Belotti si trova solo davanti a Siano, pallonetto che finisce fuori di poco.

41’ pt Ci prova anche Bianco dalla distanza, Siano in tuffo tiene lì la sfera.

35’ pt 3-0 DEL MODENA: Olzer dialoga alla perfezione con i compagni. Addirittura cambia lo spartito perché si sposta sulla sinistra, arriva sul fondo e crossa rasoterra. Siano, imprecisissimo, tocca mandando la palla al centro dell’area. Qui, Folino, anticipa Frabotta (che tocca) e a porta completamente sguarnita non può sbagliare.

32’ pt RADDOPPIO DEL MODENA: Traversone di Tonoli che prima aveva cercato la conclusione (murata). Il 77 arriva sul fondo e questa volta cerca il cross, Guidi e Ciofi vanno a vuoto, per Belotti è tutto troppo facile, si coordina e spara un sinistro secco. Siano, non trattiene e la sfera finisce in rete.

30’ pt Il Cesena prova a far girare il pallone, cercando lo spiraglio giusto, una speranza per tornare in partita...ma sono anche imprecisi. Pallone in fallo laterale di Gelli che aveva cercato il filtrante sulla sinistra. Palla al Modena.

27’ pt Prima “azione” in area del Cesena: Shpendi prende bene la posizione, lottando con le unghie e con i denti. Conclusione, di destro, murata.

24’ pt Tonoli e Azzi sono altissimi, sembrano ali a supporto del terminale offensivo. Il Cesena cerca la costruzione dal basso ma il Modena pressa forte (e bene).

23’ pt Il Cesena riconquista palla, cerca il fraseggio appoggiandosi soprattutto a Shpendi. Passaggi corti e poco precisi in mezzo al traffico giallo, Guidi stende Bianco, punizione Modena.

21’ pt D’andrea sulla destra prova a revitalizzare il Cesena spingendo sulla fascia. Non riesce ad entrare in area, solo rimessa laterale per i bianconeri.

18’ pt GOL DEL MODENA: Siano pasticcia, regala palla ad Ambrosino che spara su un difensore bianconero. Palla in calcio d’angolo, battuto da Brugman che, con il destro disegna una parabola a scavalcare tutta la difesa del Cesena, Belotti si alza in cielo, spedendo di testa la sfera alle spalle di Siano.

16’ pt Altro traversone di Olzer che aveva puntato Frabotta, ubriacandolo con due finte di corpo e un doppio passo. Nessuno raccoglie lo spunto ma brivido nella colonna vertebrale dei tifosi in curva ospiti.

15’ pt iI due trequartisti del Modena si aprono esponenzialmente sulle fasce, Olzer riceve palla largo sulla destra. Frabotta recupera e spazza.

13’ pt Dalla bandierina nulla di fatto ma il possesso rimane ai padroni di casa.

12’ pt Cesena rintanato nella sua trequarti con un 4-4-1 estremamente difensivo, Nador ci prova da fuori, sfera che oltrepassa di poco la traversa. Angolo Modena.

11’ pt Guidi sulla trequarti prova ad alzare la testa, il suo destro è a metà fra un tiro e un cross, Chichizola blocca senza problemi.

10’ pt Conclusione dal limite fiacca di Bianco, Siano raccoglie e blocca.

7’ pt il Modena spinge sulle fasce con cross provenienti da entrambe le corsie. Diamanti manda a scaldare Druiventak.

4’ pt Madonia richiamato al Var, espelle Fiori che con un intervento scomposto aveva colpito sulla caviglia Folino. Cesena in 10 uomini e partita subito in salita.

3’ pt Check al Var proprio per l’intervento di Fiori su Folino.

2’ pt Fiori si allunga troppo la palla sulla corsia di sinistra, non ha compagni vicino a sé, punta l’uomo ma commette fallo. Punizione Modena.

1’ pt E’ iniziata Modena-Cesena. Bisoli davanti alla difesa, con Francesconi che avrà il compito d’incursore in fase di non possesso.

Calcio d’inizio battuto del Modena che attaccherà da sinistra verso destra. Siano va a posizionarsi, sotto la curva di casa.

Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento. Bel clima: una giornata soleggiata autunnale, in cielo qualche nuvola, guarda il prato del Braglia.

Si rivede Caprini in panchina.

A venti minuti dal calcio d’inizio prosegue il riscaldamento con il Braglia che sta iniziando a popolarsi.

I Canarini scenderanno in campo con un ipotetico 3-4-2-1: un centrocampo solido composto da un mix di palleggio e qualità. Olzer e Ambrosino dietro l’unica punta, Belotti.

Diamanti lancia Francesconi dal primo minuto, panchina per Bohinen, nel Modena c’è Olzer titolare in attacco al posto di Caso

Un derby difficile e delicato attende oggi pomeriggio il Cesena (ore 15). Il Modena di Daniele Galloppa è stato costruito per una stagione da protagonista e oggi fa debuttare in attacco l’ex nazionale Belotti. Tra i bianconeri Pagano non è al meglio e va in panchina, nel settore ospiti i tifosi saranno 428. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Madonia di Palermo.