Diretta il Cesena vince a Modena con un gol di Antonucci all’89’ e va ai play-off: affronterà il Catanzaro al Ceravolo (rivivi il live)

MODENA-CESENA 0-1

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Beyuku, Dellavalle (31’ st Zaro), Vulikic; Ponsi (15’ st Gerli), Magnino (31’ st Pedro Mendes), Santoro, Cotali; Kamate, Caso (39’ st Gliozzi); Defrel (31’ st Palumbo). In panchina: 78 Bagheria, 12 Castelnuovo, 4 Pergreffi, 31 Botteghin, 33 Cauz, 18 Di Pardo, 21 Bozhanaj. Allenatore: Paolo Mandelli.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia (40’ pt Piacentini), Mangraviti; Ceesay (1’ st Adamo), Francesconi (39’ st Bastoni), Calò, Saric (22’ st Tavsan), Celia; Antonucci, Shpendi (22’ st Russo). In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 73 Pieraccini, 7 Donnarumma, 5 Mendicino, 14 Berti, 27 La Gumina. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

RETE: 44’ st Antonucci

AMMONITI: Magnino, Adamo e Santoro

NOTE: Spettatori 9.538 (3.361 paganti, 6.177 abbonati) per un incasso totale di euro 107.817. Angoli 5-1 per il Modena.

50’ st. E’ finita. Il Cesena vince anche a Modena e chiude a quota 53 al 7° posto. I bianconeri sabato giocheranno i play-off a Catanzaro alle ore 17.15. Incredibile ma vero: la Sampdoria retrocede in C pareggiando 0-0 a Castellammare e probabilmente l’anno prossimo giocherà contro il Forlì.

49’ st. UItimo minuto di recupero con Adamo che subisce fallo da Santoro: giallo per il modenese

48’ st. Contesta la curva del Modena: “A lavorare” cantano a tutto volume

45’ st. Cinque minuti di recupero.

44’ st. CESENA IN VANTAGGIO, gol di Antonucci. Incredibile: il Modena inserisce i titolari e sparisce, con il Cesena che prima sfiora il gol con Adamo e poi lo trova con Antonucci, in tuffo di testa su grande assist di Tavsan di destro

41’ st. Bastoni pur non al meglio è stato messo in campo per gestire la palla nel finale. Gol del Palermo con Le Douaron: il Cesena torna 8°

40’ st. Calò conquista una punizione nella metà campo offensiva. E sullo sviluppo, Adamo ha la prima palla-gol per il Cesena su sponda di Russo: Gagno con una prodezza mette in corner. Calcia Tavsan e Antonucci di testa alza

39’ st. Ultimo cambio nel Modena: Gliozzi per Caso. Dentro Bastoni per Francesconi nel Cesena.

37’ st. Palumbo conquista il 5° corner del Modena. Palla allontanata, poi Ciofi mette in fallo laterale

33’ st. Tavsan conquista una punizione sulla fascia destra all’altezza della trequarti. Sarà lo stesso olandese a crossare. Palla respinta, poi fallo su Palumbo al limite dell’area del Modena

32’ st. Il Modena ha quindi inserito tutti i grossi calibri per provare a vincere

31’ st. Nel Modena sono pronti Palumbo, Pedro Mendes e Zaro. Usciranno Dellavalle, Defrel e Magnino

29’ st. Azione del Cesena, con sviluppo lentissimo e palla per Tavsan, che dai 20 metri spara con il sinistro nel settore ospiti

26’ st. Il Cesena è sempre più paralizzato e ora non riesce più a uscire dalla propria trequarti, con una difesa sempre più bassa

23’ st. Subito un buco incredibile di Tavsan, che lascia Kamate al limite: il trequartista di proprietà dell’Inter devia clamorosamente fuori di testa il perfetto cross di Cotali da sinistra

22’ st Pronti Tavsan e Russo: fuori Saric e Shpendi.

21’ st. Vulikic raccoglie un rinvio corto di Saric e prova a calciare dai 28 metri: palla altissima

18’ st. Il Cesena quando riconquista palla non riesce mai a gestirla, anche perché sono pochissimi i giocatori che accompagnano l’azione

16’ st. Nel Modena dentro Gerli per Ponsi: ora Magnino va a fare l’esterno destro di centrocampo, con Gerli in regia

11’ st. In questo momento della stagione, il Cesena è Klinsmann. Incredibile come sul mercato siano stati presi solo giocatori privi di carattere. Solo i giovani hanno un po’ di agonismo

10’ st. Klinsmann salva di nuovo un Cesena imbarazzante e senza un solo giocatore di personalità: parata super su un sinistro ravvicinato di Defrel

7’ st. Brutto fallo di Beyuku su Saric: Marinelli non fischia il fallo da arancione e non interviene neppure il quarto ufficiale, che era a due metri

5’ st. Adamo entra duro su Caso e si prende il giallo

2’ st. Resta a terra Saric toccato duro da un avversario

1’ st. Si riparte con Adamo al posto di Ceesay. Palla del Modena. Intanto il dato ufficiale degli spettatori parla di 9.538, ma più della metà dei 6.177 abbonati è rimasta a casa e i presenti, ora la curva Montagnani si è riempita, saranno tra i 5.500 e i 6.000.

48’ pt. Finisce il primo tempo: il Cesena sta tenendo lo 0-0 a Modena pur disputando una prova assolutamente incolore. I bianconeri al momento sono addirittura al 7° posto visto che il Palermo sta perdendo in casa contro la Carrarese: gol-gioiello di Stiven Shpendi. Guardando nelle zone basse della classifica: a fine primo tempo sarebbero retrocessi in C il Cittadella e la Sampdoria, con play-out tra Salernitana e Brescia (raggiunto dalla Reggiana all’ultimo secondo) mentre il Frosinone, che vince in casa del Sassuolo, sarebbe salvo.

47’ pt. Cross da sinistra di Francesconi: palla in cielo e poi nelle mani di Gagno

45’ pt. Saranno 3 i minuti di recupero.

43’ pt. Prima palla-gol per il Cesena: se la procura Shpendi, che salta Dellavalle e poi da 15 metri cerca la potenza e non trova la porta

42’ pt. Bella giocata di Ceesay e palla in mezzo, ma Dellavalle anticipa Shpendi

41’ pt. Fallo su Saric: punizione in zona offensiva per un Cesena che non si è mai visto in zona-gol. Non lo fa neppure questa volta: spazzato via il cross di Calò

40’ pt. Ecco il cambio: Piacentini prende il posto di Prestia

39’ pt. Prestia si è infortunato e forse dovrà uscire: problema al ginocchio sinistro dopo uno scontro con Defrel

38’ pt. Intanto guardando a cosa accade sugli altri campi, in questo momento la Sampdoria è in C mentre ci sarebbe il play-out Frosinone-Salernitana

36’ pt. Ci prova di nuovo Kamate: sinistro altissimo dai 22 metri, ma Celia non lo prende mai

35’ pt. Gioco ancora fermo a Modena per un problema alla schiena di Mangraviti, che si rialza

33’ pt. Tra Sudtirol e Bari è sempre 0-0 ma i pugliesi sono andati vicini al vantaggio in tre occasioni, scheggiando anche la traversa con Dorval, mentre il Sudtirol si è divorato un’occasione incredibile con Odogwu

32’ pt. Gioco fermo a Modena per un colpo subìto da Shpendi

28’ pt. Il Modena conquista il quarto corner e la dimostrazione dell’assenza di Prestia si nota in questa azione: non guarda la palla ma solo l’attaccante e per poco non beffa Klinsmann con la schiena

26’ pt. Evidentissima la mancanza di un leader in casa bianconera, con Prestia, che pure è stato scelto come capitano, che è il primo ad avere paura e a sbagliare tutto. Come Prestia anche Celia: i due stanno sbagliando tutto

25’ pt. Cesena paralizzato dalla tensione e Modena ancora pericoloso con Caso su cross da destra di Kamate.

23’ pt. Dal corner riparte il Cesena con Saric: Magnino la placca da dietro e si prende il giallo

22’ pt. Un Prestia in gravissima difficoltà emotiva (sta sbagliando tutto) regala prima una punizione e poi un’altra chance. Terzo corner per il Modena

17’ pt. Miracolo di Klinsmann su sinistro a giro di Kamate destinato sotto l’incrocio: palla in corner

16’ pt. Il Cesena al momento è al 7° posto grazie al gol-gioiello di Stiven Shpendi che ha portato in vantaggio la Carrarese a Palermo

13’ pt. Terzo fallo del match commesso da Shpendi.

12’ pt. Occasione per il Modena, con Beyuku, che dal cuore dell’area calcia altissimo di sinistro su sponda di Caso. Intanto arriva il primo gol della serata: lo ha segnato la Salernitana a Cittadella

10’ pt. Shpendi vince un duello in area con Dellavalle, ma Gagno è bravissimo ad uscirgli tra i piedi e a far sua la palla

6’ pt. Prima azione del match del Modena, con Ciofi che chiude in corner Kamate: sulla battuta dalla bandierina, Shpendi intercetta e cerca il lancio per Celia, anticipato dalla difesa di casa

3’ pt. Ritmo molto basso finora.

1’ pt. Si parte. Prima palla toccata da Calò.



Squadre in campo. Cesena in completo bianco, Modena in maglia gialla e pantaloncini blu.

La curva Montagnani resta vuota nella zona centrale: sciopero di un tempo contro squadra e società per la mancata qualificazione nei play-off: presenti sui 4.500 spettatori, tra cui 472 tifosi del Cesena nel settore ospiti (mancano i gruppi della curva Mare a causa dell’obbligo di tessera).

Il Cesena questa sera, nel recupero della giornata numero 34, con un risultato positivo a Modena si qualifica per i play-off. In caso di sconfitta, i bianconeri devono sperare nell’aiuto del Sudtirol di Castori (premiato dal presidente della Lega di B, Bedin per le 598 panchine in Serie B con ne fanno il tecnico più “presente” nel campionato cadetto) che ospita al Druso un Bari obbligato a vincere.

Finito il riscaldamento, le squadre sono tornate negli spogliatoi. Dieci minuti all’inizio della partita che Mignani ha definito «la più importante dell’anno».

Il Cesena cerca il lasciapassare per i play-off nell’ultimo atto della stagione regolare oggi a Modena (ore 20.30). I canarini non hanno obiettivi di classifica, ma di certo non faranno sconti ai bianconeri di Mignani, uno dei tanti ex della serata.

Mignani scegli il 3-5-2 con Francesconi e Saric ai lati di Calò, e con Antonucci al fianco di Shpendi in attacco. Ceesay ha vinto il ballottaggio con Adamo e agirà sulla destra. In panchina torna Russo e c’è anche La Gumina, ma solo per onor di firma.

In casa Modena, Mandelli deve rinunciare a Idrissi, Battistella e all’ex Caldara, e sceglie una formazione giovane: in panchina i titolarissimi Zaro, Cauz, Gerli e Palumbo. In difesa agiranno Dellavalle, Vlikic e Ponsi, con Magnino che viene riportato in mediana e con il rapito Kamate sulla trequarti al fianco di Caso e alle spalle dell’ex Defrel, preferito a Pedro Mendes.

C’è un bel tramonto su Modena, con il campo che appare in condizioni perfette.