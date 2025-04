Diretta Modena-Cesena live

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso, Gliozzi. In panchina: 1 Seculin, 78 Bagheria, 2 Beyuku, 25 Dellavalle, 31 Botteghin, 7 Duca, 27 Idrissi, 5 Battistella, 21 Bozhanaj, 93 Komate, 92 Defrel, 11 Pedro Mendes. Allenatore: Paolo Mandelli.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi, Saric, Celia; Tavsan, Bastoni; Shpendi. In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 7 Donnarumma, 11 Ceesay, 5 Mendicino, 14 Berti, 35 Calò, 23 Antonucci, 27 La Gumina, 91 Russo. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco.

Una sfida importante e delicata per il Cesena, che cerca di non perdere di vista il treno play-off e va a caccia di punti oggi a Modena (ore 17.30) nel derby del Braglia. I canarini devono innanzi tutto mettere al sicuro la salvezza per non rendere disastrosa una stagione al di sotto delle aspettative, mentre la squadra di Mignani (ex di turno) cerca una scossa benefica, magari beneficiando del ritorno a pieno regime di La Gumina dopo oltre un mese di problemi fisici. La punta prelevata a gennaio dalla Sampdoria dovrebbe comunque partire dalla panchina.