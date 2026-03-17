Diretta Mantova-Cesena 1-0 live

MANTOVA-CESENA 1-0

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Dembelè, Trimboli, Kouda, Benaissa; Marras, Buso; Mensah. In panchina: 34 Vukovic, 5 Chrysopoulos, 15 Gonçalves, 17 Radaelli, 96 Maggioni, 10 Wieser, 36 Paoletti, 96 Zuccon, 9 Mancuso, 18 Falletti, 28 Caprini. Allenatore: Francesco Modesto.

CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Guidi; Francesconi, Corazza; Ciervo, Berti, Shpendi; Vrioni. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 28 Abbondanza, 44 Kebbeh, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 25 Bisoli, 74 Domeniconi, 7 Cerri, 32 Olivieri. Allenatore: Ashley Cole.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

RETE: 6’ pt Zaro (aut.)

NOTE: Spettatori 7.000 circa. Angoli 3-0 per il Cesena.



12’ pt. Cesena momentaneamente in dieci: Vrioni è fuori con il naso sanguinante

11’ pt. Guidi al volo di destro dai 20 metri sul corner respinto

10’ pt. Ciervo conquista il secondo corner per il Cesena. Vrioni va di testa (e rimane a terra dopo uno scontro con Castellini). Palla di nuovo a Corazza che conquista un terzo angolo.

6’ pt, AUTOGOL DI ZARO: CESENA SOTTO. Incredibile partenza del Cesena. In svantaggio alla prima azione del Mantova. Difesa schiacciatissima, Guidi si fa saltare da Trimboli, che evita anche Corazza e crossa basso, con Zaro che solo al centro dell’area piccola va per intercettare ma infila nella propria rete

4’ pt. Atteggiamento davvero inglese e signorile per Cole, molto composto davanti alla panchina e con le mani in tasca

2’ pt. Primo corner per il Cesena: tiro di Guidi, che gioca terzino sinistro, deviato in angolo. Calcia Corazza, allontana la difesa. Poi Ciofi alimenta ma la palla esce

1’ pt. Prima palla per il Cesena. Si parte. Il Cesena perde subito palla e Zaro commette fallo su Mensah sulla trequarti

Cesena con il completo oro, Mantova in maglia azzurra e pantaloncini bianchi. Squadre schierate a centrocampo

Riscaldamento terminato e squadre negli spogliatoi

A Mantova (ore 20) è la serata del debutto di Ashley Cole sulla panchina del Cesena, con il tecnico inglese che inizia la sua avventura in Romagna in una partita che i bianconeri non possono sbagliare per evitare un finale di stagione pieno di patemi. In casa bianconera, resta a riposo Castagnetti per un affaticamento muscolare, mentre Cerri non è al meglio e lascia il posto al centro dell’attacco a Vrioni. Out Mangraviti e Frabotta, oltre ai lungodegenti Magni e Castrovilli. Cole ha scelto il 4-2-3-1, sistema di gioco che è stato però provato solo nella rifinitura di ieri. Le ultime informazioni che arrivano dal ritiro vogliono Corazza terzino sinistro e Guidi a centrocampo, quindi a posizioni invertite rispetto a quelle provate ieri. Shpendi giocherà esterno sinistro nei trequartisti.



Cole è entrato in campo insieme alla squadra per il riscaldamento, ha dato indicazioni a Capellini e poi è rientrato negli spogliatoi. A guidare il riscaldamento è per ora il preparatore atletico D’Urbano.