CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Mangraviti (22’ st Berti); Adamo, Saric (32’ st Calò), Francesconi, Donnarumma (25’ st Celia); Antonucci, Bastoni (22’ st Tavsan): Shpendi (25’ st La Gumina). In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 79 Pitti, 11 Ceesay, 71 Manetti, 5 Mendicino. Allenatore: Michele Mignani

MANTOVA (4-2-3-1): Festa: Radaelli (45’ st Maggioni), Cella, De Maio, Giordano (13’ st Solini); Burrai, Trimboli; Galuppini (13’ st Bragantini), Mancuso (34’ st Aramu), Fiori; Mensah (13’ st Debenedetti). In panchina: 12 Sonzogni, 16 Botti, 10 Wieser, 20 Fedel, 24 Artioli, 28 Muroni, 36 Paoletti. Allenatore: Davide Possanzini.

52’ st Finisce qui: una severa scoppola per il Cesena, in dieci per tutta la ripresa. Un frettoloso secondo giallo a Francesconi ha condizionato la gara, ma i bianconeri confermano tutta la loro fragilità di questo brutto finale di stagione

50’ st Tris del Mantova: Maggioni per Debenedetti che infila un 3-0 eccessivo

48’ st La Gumina conquista un angolo poi esce dal campo per un nuovo guaio alla caviglia. Cesena in 9 uomini

45’ st 7 minuti di recupero

45’ st Maggioni per Radaelli nel Mantova

41’ st Sinistro a giro di Tavsan e Festa manda in angolo

38’ st Gol del Cesena: La Gumina infila Festa su palla tenuta viva da Berti dopo un angolo di Tavsan. Controllo Var lunghissimo e gol annullato per fuorigioco di centimetri

35’ st Raddoppio del Mantova: coast to coast indisturbato di Bragantini che supera Prestia e infila Klinsmann di sinistro

35’ st Cross in mezzo di Celia, Festa in uscita anticipa Tavsan

34’ st Aramu per Mancuso nel Mantova

33’ st Sprecata una punizione laterale da parte dei bianconeri: palla persa di Prestia e fallo tattico di Berti

32’ st Dentro Calò per Saric

29’ st Cesena che prova a reagire scuotendosi dall’apatia

25’ st Nel Cesena La Gumina e Celia per Shpendi e Donnarumma

23’ st Nuovo cooling break

22’ st Nel Cesena dentro Tavsan e Berti per Antonucci e Mangraviti: Cesena con difesa a 4 con Adamo terzino destro.

19’ st Cross da sinistra di Fiori e colpo di testa fuori di Mancuso

18’ st Punizione a scendere di Burrai: palla alta sopra la traversa

14’ st Progressione e tiro centrale per Trimboli, para Klinsmann

13’ st Triplo cambio per il Mantova: fuori Mensah, Galuppini e Giordano e dentro Solini, Debenedetti e Bragantini

11’ st Palla terribile persa da Saric: Radaelli per Mancuso, gran tiro e blocca Klinsmann

6’ st Botta di Saric sull’esterno della rete ma il centrocampista era in fuorigioco

5’ st Gara ora tremendamente in salita per il Cesena

2’ st Francesconi stende Trimboli a metà campo: secondo giallo e Cesena in dieci. Secondo giallo probabilmente eccessivo

1’ st La gara riprende, nessun cambio per i due tecnici

50’ pt Finisce il primo tempo: per ora decide il gol del ravennate Antonio Fiori, cresciuto nel settore giovanile del Cesena

50’ pt Shpendi in azione di sfondamento in area, ma Saric finisce col dargli fastidio e tutto sfuma

45’ pt Saranno 5 i minuti di recupero

45’ pt Bianconeri con pochissima energia. Tirello scolastico di Antonucci e blocca Festa.

40’ pt Cesena che ora si sta pericolosamente sfilacciando: Adamo salva tutto su Fiori

36’ pt Cesena che fatica a impostare e si espone alle ripartenze dei virgiliani

34’ pt Punizione di Burrai e gol di De Maio annullato per fuorigioco: controllo del Var in corso. Confermato l’annullamento.

33’ pt Adamo stende Fiori e viene ammonito: salterà Cesena-Palermo

32’ pt Pericolosa ripartenza del Mantova e Francesconi stoppa la botta di Galuppini

30’ pt Ritmo che ora è rallentato e Cesena che fatica a reagire

23’ pt Cooling break per caldo al Martelli

20’ pt Saric prova il destro dal limite dell’area liberissimo, ma calcia nettamente fuori

19’ pt Mantova in vantaggio: Radaelli crossa da destra e Fiori di testa insacca. Fiori sovrasta Prestia e una difesa bianconera impreparata sul cross

18’ pt Klinsmann pronto a bloccare il destro rasoterra di Fiori

17’ pt Occasionissima per il Cesena: Saric da destra per Antonucci che in area manda fuori il diagonale: grossa chance sprecata

16’ pt Mensah sfiora l’eurogol: girata in area al volo su angolo di Burrai e palla fuori a fil di palo

15’ pt Mantova che ora spinge a suon di calci d’angolo

10’ pt Gara vivace e piacevole

9’ pt Tiro a giro di Shpendi dai 20 metri, blocca Festa

9’ pt Sull’angolo Burrati chiama Radaelli per il tiro al volo che finisce altissimo

8’ pt Mantova pericoloso in ripartenza: Mancuso se ne va a sinistra, botta in digonale e Klinsmann manda in angolo

5’ pt Cesena propositivo e a caccia del gol: tiro in area di Bastoni rimpallato da De Maio e blocca Festa

4’ pt Cesena che prova a fare la partita: rasoterra dalla distanza di Saric, para facile Festa

1’ pt Si parte, palla al centro del Cesena