Diretta Lucchese-Cesena 0-1 finale: sabato può esserci il primo match point (rivivi il live)

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini (37’ st Pierozzi), Prestia, Silvestri; Adamo (14’ st Ciofi), Francesconi, Varone (9’ st Saber), Donnarumma; T. Berti (37’ st Chiarello), Kargbo (9’ st Corazza); Shpendi. In panchina: 61 Siano, 33 Klinsmann, 13 Coccolo, 25 David, 20 De Rose, 42 Campedelli, 30 Giovannini, 98 Tampieri. Allenatore: Domenico Toscano.

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Sabbione (42’ st Magnaghi), Tiritiello, Benassai, Quirini (29’ st Astrologo); Tumbarello, Gucher, Cangianiello (35’ st Guadagni); Rizzo Pinna, Yeboah, Disanto. In panchina: 1 Coletta, 12 F. Berti, 2 Alagna, 3 Perotta, 97 De Maria, 4 Toma, 17 Djibril, 19 Russo, 38 Leone, 9 Babacar, 10 Fedato. Allenatore: Giorgio Gorgone.

49’ st FINISCE QUI: Il Cesena torna a +11 sulla Torres e mancano 5 punti alla promozione. I bianconeri avranno il primo match sabato contro il Pescara in caso di vittoria e di mancata vittoria della Torres giovedì a Gubbio

48’ st Prestia toglie la palla i n area a Guadagni che viene ammonito per proteste

47’ st Tiritiello crossa in modo impreciso e palla sul fondo

46’ st Lucchese che spinge a testa bassa, Shpendi conquista un prezioso fallo a metà campo

45’ st 4 minuti di recupero

45’ st Forcing toscano ora

42’ st Magnaghi per Sabbione nella Lucchese

41’ st Shpendi se ne va di corsa in coast to coast e viene steso da Benassai, altro giallo

38’ st Chiarello subito abbattuto da Tiritiello: giallo per il capitano della Lucchese

37’ st Nel Cesena centro Pierozzi per Pieraccini e Chiarello per Berti: 3-5-2 bianconero ora

36’ st Qualche errore in impostazione ora dei toscani

35’ st Per la Lucchese dentro Guadagni per Cangianiello

34’ st Cesena ora in difesa della vittoria

33’ st Batte Donnarumma ma fallo in attacco di un bianconero e tutto sfuma

32’ st Furto di Saber e contropiede del Cesena con tiro di Shpendi rimpallato in angolo

29’ st Astrologo per Quirini tra i padroni di casa

28’ st. Ciofi lancia Francesconi: cross in mezzo e Sabbione anticipa Corazza

26’ st Ottimo impatto dei cambi di Toscano

24’ st Lucchese che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma per ora senza lucidità

20’ st Combinazione a destra Ciofi-Shpendi con inserimento vincente di Berti: un preciso destro imparabile per Chiorra

20’ st GOL DEL CESENA CON BERTI

17’ st Problema alla bandierina di un assistente, riparata col nastro adesivo e si riparte

15’ st Occasione super per il Cesena: triangolo Berti-Corazza-Berti e destro fuori di poco del 14 bianconero

14’ st Nel Cesena in campo Ciofi per Adamo

12’ st Disanto abbatte Saber sulla trequarti sinistra d’attacco del Cesena: punizione per i bianconeri, ma Chiorra allontana sul cross di Donnarumma

10’ st Cross da sinistra di Quirini e Tumbarello in area non trova l’impatto giusto

9’ st Nel Cesena dentro Saber e Corazza per Varone e Kargbo

7’ st Cesena costretto ad agire soprattutto in contropiede mentre stanno per entrare Saber e Corazza

5’ st Gran parata di Pisseri che respinge sulla bordata ravvicinata di Rizzo Pinna su cross di Disanto da destra

4’ st Lucchese che fa la partita e spinge alla rircerca del gol

3’ st Punizione dalla trequarti ancora imprecisa di Adamo

1’ st Si riparte, nessun cambio per le due squadre

45’ pt Niente recupero e si va al riposo sullo 0-0

44’ pt Disanto da destra crossa per Yeboah ma Pieraccini in scivolata smorza la traiettoria con una bella diagonale

43’ pt Angolo da sinistra di Donnarumma, fallo in attacco di Silvestri

42’ pt Buon finale di tempo dei bianconeri dopo qualche minuto in ambasce

39’ pt Sfiora il gol il Cesena con Prestia, che di testa manda a fil di palo su cross su punizione da destra di Adamo

38’ pt Quirini abbatte Adamo: giallo anche per lui

37’ pt Il vento è aumentato di intensità e condiziona le due squadre

35’ pt Punizione dalla trequarti sinistra per il Cesena ma Adamo manda direttamente sul fondo

33’ pt La Lucchese sfonda ancora a sinistra: cross di Quirini e colpo di testa di Yeboah alto di poco

30’ pt Varone abbatte Sabbione a metà campo e viene ammonito

28’ pt Luchese che ora spinge e colleziona angoli in serie ma senza esito

25’ pt Lucchese molto pericolosa: Rizzo Pinna se ne va a sinistra e butta in mezzo per Disanto che cicca la conclusione in area

23’ pt Cesena per ora più impreciso del solito in palleggio

19’ pt Ancora Lucchese pericolosa: Rizzo Pinna si fa largo in area e calcia alto sopra la traversa

17’ pt Gucher lancia Yeboah: staffilata sotto l’incrocio e Pisseri vola a mandare in angolo

15’ pt Gucher ci prova dai 20 metri: Pisseri blocca sicuro in tuffo

13’ pt Fase caotica e piena di errori della gara: lancio impreciso di Francesconi per Adamo e palla sul fondo

10’ pt Varone prova il rasoterra di sinistro dalla distanza: palla fuori

8’ pt Tumbarello prova la botta un passo dentro l’area: Prestia respinge di testa

6’ pt Lucchese che ora prende campo e prova a rendersi pericolosa

3’ pt Cesena subito pericoloso: Kargbo manda in porta Shpendi e tiro respinto da De Maria con palla in angolo

2’ pt Lucchese con De Maria in panchina (annunciato titolare in distinta) e Sabbione terzino destro

1’ pt Si comincia. Palla al centro battuta dalla Lucchese

Squadre in campo e saluti tra i capitani Prestia e Tiritiello. Minuto di raccoglimento per il dg della Fiorentina Joe Barone.

A Lucca una calda giornata di primavera con 17 gradi, il campo appare in discrete condizioni e nulla più.