Diretta Il Cesena non calcia mai in porta e perde 1-0 in casa della Juve Stabia (rivivi il live)

JUVE STABIA-CESENA 1-0

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini (42’ st Baldi), Pierobon (42’ st Zuccon), Leone, Fortini (21’ st Rocchetti); Candellone, Piscopo (29’ st Meli); Adorante (29’ st Artistico). In panchina: 1 Matosevic, 16 Signorini, 5 Di Marco, 25 Gerbo, 99 Piovanello. Allenatore: Guido Pagliuca.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia (13’ st Ciofi), Mangraviti; Ceesay, Francesconi (26’ st Bastoni), Calò, Berti (13’ st Kargbo), Donnarumma (21’ st Celia); Tavsan, Antonucci (21’ st Van Hooijdonk). In panchina: 1 Pisseri, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 17 Adamo, 5 Mendicino, 8 Saber, 4 Chiarello. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Dionisi dell’Aquila.

RETE: 21’ pt Floriani Mussolini

AMMONITO: Candellone, Fortini, Thiam, Celia

ESPULSO: 39’ st Ceesay

NOTE: Spettatori 4.767 (2.738 paganti, 2.029 abbonati) per un incasso di euro 67.074,28. Angoli 8-3 per la Juve Stabia

52’ st. A 4 giorni dalla tremenda batosta di Bergamo in Coppa Italia, il peggior Cesena della stagione perde in modo meritato in casa della Juve Stabia. I bianconeri scivolano al 6° posto, e la classifica è la cosa migliore, dimostrando di avere grandi problemi a livello di personalità perché non si spiegherebbe altrimenti la differenza tra gare interne ed esterne. Per la prima volta in stagione, inoltre, il Cesena chiude una partita senza tiri nello specchio (1-0 il computo finale dei tiri in porta: il gol di Floriani Mussolini). Giovedì si torna in campo contro la Cremonese e saranno assenti di sicuro Shpendi più gli squalificati Bastoni e Ceesay, ma la sensazione è che potrebbe mancare anche Berti, uscito zoppicando probabilmente vittima di una lieve distorsione alla caviglia sinistra.

51’ st. Tiro di Celia in mischia stoppato, poi l’assistente segnala il fuorigioco (inesistente) di qualche bianconero e Dionisi fischia la fine.

50’ st. Il Cesena non riesca ad avvicinarsi: fallo senza senso di Van Hooijdonk.

49’ st. Altro fallo inutile di Bastoni, entrato malissimo in partita.

48’ st. Gol di Artistico su imbucata di Zuccon, ma è in fuorigioco di 3 metri

46’ st. Fallo di Zuccon su Kargbo ai 25 metri. Calò vuole calciare in porta. Calcia l’ex, la barriera smorza e Thiam blocca senza problemi

45’ st. Sei minuti di recupero.

44’ st. Errore di Dionisi: Adorante prende per la maglia Curto e si butta. L’arbitro concede fallo ai campani. Il Cesena recupera palla e Dionisi fischia un altro fallo inesistente contro il Cesena per una sceneggiata di Varnier, che era stato anticipato in modo corretto da Van Hooijdonk.

43’ st. Dopo 3 minuti di interruzione si riparte: Calò scodella in mezzo, Curto devia di testa e Thiam raccoglie

42’ st. Ultimi cambi nella Juve Stabia.

40’ st. Giallo pesante per Bastoni, che subisce fallo ma nello slancio scalcia Pierobon. Punizione per il Cesena e ammonizione per il mancino, che era diffidato.

39’ st. Espulso Ceesay. Dionisi nega un corner a Ciofi, Ceesay protesta e viene ammonito, sbraccia e si fa espellere.

36’ st. Ultima carta per Mignani: dentro Bastoni per Francesconi

35’ st. Celia ammonito per un fallo sull’incursione di Ruggero. Ma in precedenza c’era un fallo su Kargbo al limite ignorato da Dionisi, fin qui comunque perfetto

33’ st. Bella idea di Calò per Francesconi, che trova l’opposizione di un ottimo Ruggero: Thiam esce e prende palla

30’ st. Ammonito Thiam per aver ritardato la ripresa del gioco

29’ st. Doppio cambio nella Juve Stabia: Meli e Artistico per Piscopo e Adorante

28’ st. Ora preme il Cesena, con Ceesay che ottiene un corner. Palla allontanata poi Dionisi inventa un fallo di Ceesay

26’ st. Spunto di Tavsan a destra e cross dal fondo bucato anche dal portiere Thiam, ma non c’è nessun bianconero se non Celia, anticipato

22’ st. Prima chance del match per il Cesena, ma Calò dal limite calcia sul fondo dopo un recupero alto di Francesconi. Mignani dà un’altra chance a Van Hooijdonk, fin qui un oggetto misterioso

21’ st. Celia e Van Hooijdonk dentro per Donnarumma e Antonucci

18’ st. Fortini brucia Ciofi e crossa: Donnarumma anticipa Candellone e spara in corner sfiorando di far realizzare un’autorete a Klinsmann. Dal corner parte un contropiede di Ceesay, che invece di imbucare Tavsan cerca di arrivare fino in fondo e quando poi centra basso trova Thiam a intercettare

15’ st. Un’ora di gioco e il Cesena non ha ancora calciato né in porta né fuori. Finora un solo tiro nello specchio: è quello che decide il match

14’ st. Subito una punizione conquistata da Kargbo. Mentre Dionisi espelle un componente dello staff di casa. Sugli sviluppi della punizione, respinto il tentativo di Ceesay

13’ st. Dentro Kargbo e Ciofi per Berti e Prestia

12’ st. Altro clamoroso buco di Donnarumma e Candellone, sull’uscita di Klinsmannm, cerca il cross: palla che passa davanti alla porta ed esce in fallo laterale.

11’ st. Pronti i primi cambi per Mignani

10’ st. Curto sfonda e conquista un corner: ancora Thiam in uscita la fa sua come in occasione del primo angolo

8’ st. Si è fatto male Berti. Forse una lieve distorsione. Berti si rialza

5’ st. Curto anticipa e trasforma l’azione in offensiva ma sbaglia un comodo appoggio a Tavsan e scatena il contropiede della Juve Stabia, con Candellone che conquista il settimo corner. Batte Leone, sponda di Varnier ben letta da Klinsmann

3’ st. Francesconi prova un’incursione centrale: Ruggero intercetta il triangolo con Antonucci e palla che finisce tra le mani di Thiam

1’ st. Rientrano le squadre in campo. Nessun cambio. Si riparte

47’ pt. Punizione per il Cesena a 30 metri dalla porta. Ultima chance del primo tempo conquistata da Antonucci: tutti in area. Calò crossa, Candellone allontana. Finisce qui il primo tempo con un Cesena irriconoscibile e giustamente in svantaggio

45’ pt. Ceesay va a recuperare palla in difesa, riparte e viene steso da Fortini: ammonito. Due minuti di recupero

44’ pt. Spunto di Ceesay, l’unico che ha passo dei campani, sfonda e crossa: la Juve Stabia difende benissimo e riparte.

41’ pt. Corner respinto, a rimbalzo va Leone che si fa tamponare da Ceesay fuori area. Punizione: calcia Leone e Mangraviti mette in corner. Sull’angolo, Adorante commette fallo su Mangraviti

40’ pt. Altro contropiede della Juve Stabia e questa volta Donnarumma riesce a negare lo sparo a Floriani Mussolini: corner

39’ pt. La fisicità e la corsa dei giocatori di casa sta facendo la differenza.

38’ pt. Contropiede clamoroso della Juve Stabia e Piscopo si divora il 2-0 a porta vuota dopo un triangolo lungo con Fortini.

37’ pt Mangraviti sanguina in modo copioso ed è ancora a terra. Si alza ora con un tampone sulla narice sinistra

36’ pt. Candellone è il primo ammonito del match: gomitata su Mangraviti in un duello aereo

33’ pt. Juve Stabia a un passo dal 2-0. Punizione di Leone, Donnarumma scivola e Bellich calcia di prima: sulla traiettoria c’è Prestia, che devia spiazzando Klinsmann ma mandando la palla fuori di un soffio. Sul corner tentativo di Adorante respinto

32’ pt. Assolo di Tavsan, che entra in area da sinistra e cerca Antonucci: Ruggero intercetta. Sul prosieguo, Antonucci cerca in area Berti, spazzato da Bellich

30’ pt. Ceesay conquista il primo angolo per il Cesena: Thiam esce e blocca il corner di Calò risolvendo i problemi alla Juve Stabia

29’ pt. Il Cesena si affaccia per la prima volta in area, ma Calò calcia su Thiam una punizione da 40 metri che intendeva trovare una torre

28’ pt. Il Cesena ha incassato gol come spesso accade in questa stagione, alla prima occasione concessa. Ma il problema vero è che il Cesena sta perdendo tutti i duelli

23’ pt. Per il Cesena, che fin qui aveva pensato solo a difendere lo 0-0, si fa dura

21’ pt, JUVE STABIA IN VANTAGGIO con il primo gol tra i professionisti di Floriani Mussolini su cross di Piscopo da sinistra: beffato Donnarumma, mentre il Cesena lamentava un fallo a centro area di Adorante su Mangraviti, che Dionisi non ha ritenuto tale. Azione nata da un rinvio non perfetto di Klinsmann su retropassaggio di Mangraviti

19’ pt. Il Cesena allontana ma non riesce a ripartire

18’ pt. Francesconi va con il tacco su cross di Fortini e regala il terzo corner alla Juve Stabia

16’ pt. Prima conclusione del match: colpo di testa di Adorante che finisce più vicina alla bandierina del calcio d’angolo che non ai pali di Klinsmann

15’ pt. Cesena che ha deciso di fare partita d’attesa: il problema è che non riesce mai a ripartire

10’ pt. Dopo dieci minuti neppure un tiro

9’ pt. Cesena meno pulito del solito, che cerca di fare partita fisica e di agonismo come richiede la Juve Stabia

7’ pt. Secondo corner per la Juve Stabia. Mischia in area, con Klinsmann che cattura in uscita e prova subito a mettere in moto Berti, fermato da Floriani Mussolini

4’ pt. Il Cesena ha deciso di concedere il palleggio alla Juve Stabia e attende con un blocco basso la manovra di casa

3’ pt. Corner per la Juve Stabia. Prestia allontana la battuta di Leone

1’ pt. Si parte. Rispetto al previsto c’è Francesconi come interno destro e Berti sul centro sinistra.

Squadre in campo sulle note di Toto Cotugno

Formazione annunciata anche per la Juve Stabia.

Formazione annunciata per il Cesena, con Curto, Francesconi e Ceesay dal primo minuto e Tavsan per Shpendi

Una insidiosa sfida tra neopromosse attende il Cesena, in campo oggi alle 15 a Castellammare di Stabia contro un Juve Stabia che affianca i bianconeri in classifica a 25 punti. Tra i padroni di casa, capitan Buglio è squalificato, costretti al forfait anche Folino, Maistro e Mosti. A centrocampo, invece, dovrebbe toccare a Pierobon, favorito nel ballottaggio con Zuccon. Tra i romagnoli un dubbio a centrocampo (Francesconi o Bastoni?) e uno davanti, con Tavsan favorito su Kargbo per sostituire l’indisponibile Shpendi al fianco di Antonucci. Per il resto Curto che parte in vantaggio su Ciofi in difesa.