Diretta, Juve Stabia-Cesena 0-1 live

JUVE STABIA-CESENA: 0-1

JUVE STABIA (4-3-3): Boer; Maggioni, Pietrangeli, Bellich, Douglas; Karic (1’ st Battistella), Buglio (1’ st Artioli), Pierobon; Patanè, Di Nardo, Candellone. In panchina: 95 Vismara, 2 Ricciardi, 87 Bettella, 4 Baldi, 24 Kumi, 37 Maistro, 11 Piscopo, 20 Caccavo, 30 Sandrucci, 33 Sibilli. Allenatore: Pietro De Giorgio.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti; Bisoli, Pagano, Guidi; Frabotta, Shpendi, Fiori. In panchina: 39 Fontana, 2 Natta, 3 David, 23 Magni, 26 Piacentini, 5 Schirone, 8 Francesconi, 27 Dalla Vecchia, 32 Bohinen, 14 Druiventak, 16 D’Andrea, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti

ARBITRO: Perri di Roma.

RETE: 30’ pt Shpendi

AMMONITO: Shpendi

NOTE: Spettatori 3.783. Angoli 2-2

4’ st. Boer decisivo sul destro di Pagano e poi su doppia ribattuta di Shpendi, che però era in evidente fuorigioco. Ma la prima parata decisiva rimane

2’ st. Pazzesca occasione divorata da Fiori, che a porta vuota da 5 metri mette fuori incredibimente. L’azione l’aveva costruita lo stesso Fiori, con assist per Frabotta anticipato da Douglas con palla che era tornato all’ex Mantova. Errore inspiegabile

1’ st. Squadre che stanno rientrando in campo: nella Juve Stabia si sono scaldati a lungo Battistella e Artioli. Escono Buglio e Karic. Si riparte

46’ pt. Finisce qui il primo tempo. Un Cesena bellissimo per 40 minuti e un po’ in difficoltà nel finale va al riposo in vantaggio grazie al gol del solito, straordinario Cristian Shpendi: un destro di prima intenzione mortifero su assist di Bisoli. Risultato giusto

45’ pt. Un minuto di recupero, con Bisoli che non aggancia al limite la palla intelligente di Frabotta

44’ pt. Maggioni respinge il corner di Pagano

43’ pt. Spinge la Juve Stabia e guadagna il secondo corner con un tiro di Buglio deviato. Dal corner parte il contropiede del Cesena: lungo di un soffio l’assist di Fiori per Pagano, Karic mette in angolo

40’ pt. Prima chance per la Juve Stabia: cross di Maggioni leggibile, ma Ciofi si fa anticipare da Pierobon, sulla cui sponda Candellone gira a rete di testa e trova Siano in presa sicura

37’ pt. Guidi recupera palla alta, Shpendi sbaglia il taglio per Frabotta, con palla che arriva a Bisoli, costretto a calciare in precario equilibrio: palla fuori

36’ pt. Shpendi vicino alla doppietta: destro rasoterra fuori dopo splendida combinazione tra Frabotta e Ciofi a destra.

34’ pt. Cross di Douglas, Gelli anticipa di testa Di Nardo. Poi Pierobon rimette in mezzo e Ilic spazza

30’ pt. SHPENDI, E SONO 6 IN 5 PARTITE: Cesena in vantaggio. Recupero alto del Cesena, imbucata straordinaria di Ciofi per Bisoli, che finta la conclusione e premia l’attacco alla profondità di Shpendi: destro violento di prima intenzione e Cesena in vantaggio. Per la prima volta il gemello in gol in 5 partite consecutive in Serie B

25’ pt. Splendida giocata di Fiori: aggancio e cambio lato per Bisoli, il cui destro dal limite è decisamente alto

24’ pt. Terzo giallo stagionale per Shpendi: perde palla al limite dell’area della Juve Stabia e poi stende Buglio da dietro

21’ pt. Grande giocata di Pagano per Shpendi, che resiste alla trattenuta di Bellich e calcia: Boer mette in corner ma si alza la bandierina. Decisione al limite: Pietrangeli sembrava in liena con il gemello.

18’ pt. Fiori perde una brutta palla al limite della propria area: Karic ricicla e prova il tiro che Mangraviti devia in corner. Battuta lunghissima di Karic e Juve Stabia respinta nella propria metà campo

16’ pt. Frabotta sbaglia un appoggio su Ilic, la Juve Stabia recupera alta e gira da sinistra a destra con Patanè che mette una palla bassa su cui è attentissimo Gelli

14’ pt. Guidi taglia il campo per Frabotta, palla verso Fiori, che salta Candellone e conquista punizione ai 22 metri in zona centrale. Va Fiori: la barriera respinge

12’ pt. Karic si accentra da destra e prova la conclusione: Guidi gli resta attaccato e lo mura

10’ pt. Ci prova anche Pagano da 30 metri dopo aver rubato a Karic: palla altissima.

9’ pt. Ancora Cesena con Bisoli prima e Frabotta poi: la difesa di casa respinge le due conclusioni

8’ pt. Shpendi viene incontro, allarga a Mangraviti e attacca la profondità: palla di Mangraviti alle spalle della difesa, con Shpendi che va in scivolata ma non riesce a tenere la palla

6’ pt. Shpendi vince un duello con Pietrangeli e vede Ciofi ai 30 metri: destro rasoterra deviato in corner. Dalla bandierina Pagano, Gelli di testa devia debolmente e Boer esce a fare sua la palla

4’ pt. Grande aggressività da parte della Juve Stabia, che porta tanti uomini dentro la trequarti bianconera

3’ pt. Bruttissimo intervento di Douglas su Frabotta: manca incredibilbente il giallo per il difensore di casa

2’ pt. Subito attento Siano ad uscire fuori area per anticipare Di Nardo su lancio lungo alle spalle di Gelli

1’ pt. Partiti.

Il Cesena attaccherà da destra verso sinistra e batterà il calcio di inizio.

Squadre schierate al centro del campo.

Tutto pronto allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. C’è curiosità per vedere come Gianluca Frabotta si comporterà da attaccante esterno a destra, a piede invertito.

Una trasferta storicamente impegnativa per il Cesena, in campo questa sera alle 20.30 sul sintetico di Castellammare. I bianconeri sono imbattuti dopo le prime 4 giornate e sarann alle prese con un avversario tradizionalmente scorbutico, soprattutto sul sintetico del “Menti”. Viste le limitazioni, saranno 76 i tifosi romagnoli nel settore ospiti.