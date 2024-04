Diretta Juve Next Gen-Cesena 1-2 finale (rivivi il live)

Otto giorni dopo aver brindato (in largo anticipo) ad un ritorno in Serie B atteso da sei anni, il Cesena scende in campo ad Alessandria, in casa della Juve Next Gen, con l’obiettivo di continuare ad accumulare punti e primati. Toscano cambia un po’ la squadra: intanto, tra i pali c’è la prima da titolare per Alessandro Siano, che è anche un ex (dall’altra parte c’è Turicchia), quindi Pierozzi preferito ad Adamo, Corazza al posto di Shpendi e Chiarello per l’acciaccato Berti. Ancora in panchina De Rose, con Saber e Francesconi in mediana.