50’ st, OGUNSEYE: 0-2. Chiarello lancia il contropiede, David si sovrappone e dipinge per la testa di Ogunseye, che insacca di prepotenza. Il Cesena la chiude

49’ st. Ammonito anche Valdifiori

47’ st. Ogunseye conquista il sesto corner per il Cesena. Robertone si fa dare palla da David e la calcia su Mamona, prendendosi il 7° corner. Che poi viene sprecarto

46’ st. La Vis Pesaro sta tentando il tutto e per tutto buttando palloni alti in area per Karlsson, che prolunga di testa: Pisseri blocca

45’ st. Fallo laterale lungo di Tonucci, palla in area e destro in mischia di Pucciarelli che sfila sul fondo. Sei minuti di recupero

44’ st. Ammonito Ogunseye: salterà la Lucchese per squalifica

42’ st. Altra gran giocata di Shpendi, che però invece del tiro cerca Ogunseye e rimedia solo il quinto corner

40’ st. Nella Vis Pesaro dentro Mamona per Peixoto, nel Cesena dentro Chiarello e fuori De Rose

37’ st. Varone e Adamo sradicano palla a Peixoto sulla bandierina e conquistano una buona punizione

36’ st. Nel Cesena dentro Ogunseye per Kargbo

35’ st. Contropiede Cesena, con Kargbo che offre a Shpendi, che salta Tonucci e calcia male in diagonale: palla che esce

31’ st. Il Cesena spreca la punizione e nel frattempo è sempre in dieci. Shpendi riparte e si beve Tonucci, che lo abbatte e si prende il giallo. Rientra De Rose

30’ st. Il Cesena riparte in dieci, con Francesconi che affonda e viene fermato da Rossetti, che si prende il giallo

29’ st. Problemi fisici per De Rose: il capitano chiede il cambio.

28’ st. Nella Vis Pesaro dentro Karlsson, fuori Nicastro.

26’ st. VARONE a un passo dallo 0-2. Il palo gli nega il gol dopo una giocata meravigliosa del solito Shpendi. Sul prosieguo, Kargbo calcia addosso a Filippo Neri da pochi passi.

24’ st. David subito ingenuo: commette un fallo evitabile al vertice dell’area. E Toscano viene ammonito. Sulla punizione, destro fuori dallo stadio di Pucciarelli

22’ st. Nel Cesena dentro Varone e David per Berti e Pierozzi. Adamo va a destra e il Cesena vira sul 3-5-2

20’ st. Il Cesena si sta chiudendo troppo e Prestia concede un corner. Sugli sviluppi, Pierozzi si tuffa per anticipare Gian Marco Neri, che lo colpisce al corpo. Ammonito

19’ st. La Vis Pesaro invoca un rigore per un tuffo di Pucciarelli nell’incrocio su Pierozzi: la palla di Valdifiori era altissima e non c’erano i presupposti per il rigore. Ammonito Banchieri per proteste

17’ st. Shpendi si allarga, riceve da Berti, entra in area e calcia con il sinistro: Zagnoni devia in angolo. Non per l’arbitro Bordin, che probabilmente ha un conto in sospeso con i romagnoli

16’ st. Ciofi devia un innouo lancio di Valdifiori e regala un corner. Dalla bandierina Pucciarelli sfiora il pareggio, arrivando in ritardo alla deviazione sul secondo palo

13’ st. Cesena che si sta chiudendo. Uscita in contropiede e gran giocata di Shpendi, con un Pierozzi in serata negativa che calcia Zagnoni anziché il dolce pallone di Cristian

10’ st. Valdifiori per Iervolino nella Vis Pesaro

9’ st. Incredibile fallo su Kargbo, che stava per caricare il destro, ai 18 metri: Bordin a un metro si mangia il fischietto

8’ st. Ciofi per Shpendi, che entra in area da destra e cerca l’assist per Kargbo ma non lo trova

6’ st. Fallo evitabilissimo di Pierozzi al limite dell’area su Pucciarelli. Punizione pericolosa. Di Paola calcia in porta, Ciofi devia in corner di testa. Il corner di Di Paola taglia tutta l’area e finisce sul fondo

3’ st. Tanti errori in questo inizio ripresa

1’ st. Si riparte. Dentro Ciofi per Piacentini nel Cesena