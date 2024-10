Diretta il Cesena sconfitto 3-1 a Pisa (rivivi il live)

PISA-CESENA 3-1

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo (28’ st Calabresi), Canestrelli; Tourè, Piccinini (37’ st Abildgaard), Marin (14’ st Hojholt), Beruatto; Arena, Moreo (37’ st Angori); Lind (14’ st N. Bonfanti). In panchina: 1 Nicolas, 22 Loria, 25 Ferrari, 39 Tosi, 70 Leoncini, 74 Jevsenak, 94 G. Bonfanti. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (31’ st Saber), Calò (13’ st Berti), Bastoni, Celia (1’ st Donnarumma); Antonucci, Kargbo (13’ st Tavsan), Shpendi (22’ st Van Hooijdonk). In panchina: 33 Klinsmann, 3 Curto, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 5 Mendicino, 4 Chiarello, 70 Francesconi. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

RETE: 23’ pt Lind, 38’ pt Canestrelli, 10’ st Donnarumma (aut.), 30’ st Prestia.

AMMONITI: Celia, Marin, Abildgaard, N. Bonfanti e Inzaghi

NOTE: Spettatori 10.000 circa. Angoli 7-4 per il Cesena.

50’ st. Finisce qui. Il Cesena perde 3-1 in casa della capolista Pisa, che dimostra tutta la propria superiorità sia a livello tattico che, ed è quello che oggi deve preoccupare, a livello agonistico. Il Cesena è mancato infatti in modo incredibile nella “lotta”. In attesa dei posticipi, i bianconeri restano comunque nella prima metà della classifica.

48’ st. Ammonito Nicholas Bonfanti

45’ st. Cinque minuti di recupero

43’ st. Dal Cesena ci si aspettava qualcosa di più dopo il gol. Invece solo stucchevole possesso palla e zero pericolosità

42’ st. Giallo per Abildgaard: gomitata in testa a Van Hooijdonk

39’ st. Destro al volo di Saber dai 18 metri: palla alta

37’ st. Due cambi per il Pisa: dentro Angori e Abildgaard, fuori Moreo e Piccinini

35’ st. Il Pisa cerca di congelare palla in zona bandierina: il Cesena ruba palla e Van Hooijdonk tocca il primo pallone e prende punizione

34’ st. Il problema del Cesena è che in 12 minuti Van Hooijdonk non ha ancora toccato palla

31’ st. Dentro Saber per Ceesay: Cesena con il 4-2-3-1 con Saber e Bastoni in mediana, Tavsan, Berti e Antonucci alle spalle di Van Hooijdonk

30’ st. GOL DI PRESTIA. Due angoli consecutivi per il Cesena. E sul secondo Prestia, il peggiore in campo, segna su presa errata di Semper dopo la deviazione di Mangraviti. Eccola la scintilla.

29’ st. Il Cesena non è mai riuscito a trovare la scintilla che potesse riaccendere il match

27’ st. Azione insistita del Cesena, ma il cross al volo di Ceesay non trova nessun bianconero pronto alla deviazione. Intanto, Caracciolo va ko: entra Calabresi

26’ st. Quinto calcio d’angolo per il Cesena: sul corner di Bastoni, la palla arriva sul sinistro di Ceesay, che spedisce la palla fuori dallo stadio

22’ st. Dentro Van Hooijdonk per Shpendi

20’ st. La differenza tra le squadre oggi è notevole: il Pisa ha “contestato” tutti i palloni portati avanti dal Cesena, sporcando praticamente ogni azione; da parte sua il Cesena ha svuotato la zona centrale del campo, favorendo il Pisa in ogni sua azione

17’ st. Quarto corner per il Pisa, che trova con grandissima facilità la percussione centrale. Calcia Rus e Canestrelli di testa sfiora la doppietta

16’ st. Ammonito Inzaghi per proteste

14’ st. Nicholas Bonfanti e Hojholt per Lind e Marin

13’ st. Corner per il Cesena e due cambi: Berti e Tavsan per Calò e un inguardabile Kargbo. Corner allontanato

10’ st, AUTORETE DI DONNARUMMA. Gara chiusa all’Arena Garibaldi. Gran giocata di Arena su Tourè, il cui cross da destra è deviato da Donnarumma: palla che si alza, sorpassa Pisseri, sbatte sul palo ed entra. Tourè sembrava in fuorigioco: in realtà Donnarumma lo teneva in gioco di 2 centimetri, come da fotogramma del var

5’ st. Marin abbatte Ciofi in proiezione offensiva: giallo e punizione per il Cesena, una sorta di corner corto. Bastoni prova il tiro: respinto, poi Donnarumma spara fuori di molto un sinistro da 35 metri

3’ st. Lungo possesso palla del Cesena, che guadagna un corner, il terzo del match: il tiro sbagliato di Bastoni dal limite si trasforma in assist d’oro per Kargbo, che sbaglia lo stop a tu per tu con Semper

1’ st. Mignani cambia: dentro Donnarumma per un Celia non pervenuto. Ripartiti

46’ pt. Un Pisa perfetto è con merito avanti 2-0 su un Cesena a cui oggi mancano le ali in fase offensiva, ma soprattutto un Cesena troppo vulnerabile nella zona centrale del campo, con Bastoni e Calò troppo facili da superare e con un Prestia incerto e vulnerabile come non si era mai visto

45’ pt. Un minuto di recupero. Pisa molto più scafato: quando i nerazzurri sbagliano l’anticipo ricorrono sempre al fallo. Fallo su Kargbo ai 20 metri: Tremolada fischia fallo per il Cesena ma poi non fa battere la punizione.

43’ pt. Il peggior Cesena della stagione è sotto 2-0 con pieno merito in casa di un Pisa praticamente perfetto, che ha chiuso e rallentato benissimo i bianconeri e ha colpito la squadra di Mignani nei suoi punti deboli. Una statistica: in questa stagione Pisa sempre vittorioso quando è andato all’intervallo in vantaggio, Cesena sconfitto (con il Sassuolo) l’unica volta in cui ha chiuso il primo tempo sotto nel punteggio

41’ pt. Antonucci e Shpendi a un passo dal gol: fuori il diagonale del trequartista, con il gemello (in evidente fuorigioco) che cerca invano la deviazione

38’ pt. ARRIVA IL 2-0. Sugli sviluppi dell’angolo, Canestrelli fa 2-0 con la complicità di tutta la difesa. Non basta il secondo miracolo di Pisseri su Lind

37’ pt. Pisa a un passo dal 2-0: Cesena troppo vulnerabile centralmente e Arena imbuca per Piccinini, su cui Pisseri è prodigioso a mettere in corner.

35’ pt. Prestia fa correre Kargbo, che entra in area e poi cerca un tacco senza senso con palla presa da Semper

33’ pt. Moreo va a chiudere Ceesay e il Cesena guadagna un corner. Moreo sul primo palo allontana la battuta di Bastoni

31’ pt. Contropiede di 50 metri di Lind, letto malissimo da Prestia e Mangraviti. Ciofi si oppone in corner. Calcia Rus e Bastoni rischia il clamoroso autogol. Altro corner per il Pisa. Kargbo spazza il corner di Marin

28’ pt. Primo corner per il Cesena. Marin allontana il cross di Calò

27’ pt. Cesena che non riesce a reagire. Oggi la squadra di Mignani ha poco sprint

23’ pt. PISA IN VANTAGGIO. Ha segnato Lind, con un’azione tutta in verticale. Colpo di tacco di Moreo che fa correre Arena. Assist per Lind, perso completamente da Ceesay e destro banale del danese, che viene però deviato in modo netto da Mangraviti e spiazza Pisseri

19’ pt. Miracolo di Pisseri su Arena, in un’azione con mille errori incredibili del Cesena. Dalla palla persa da Shpendi al limite dell’area, al buco di Prestia su cross di Beruatto, alla svirgolata di Mangraviti al limite dell’area piccola che sistema la palla per il tiro di Arena da 5 metri. Pisseri è super e poi Moreo conquista un corner, con il Cesena che pulisce l’area

17’ pt. Contropiede a tutta velocità del Cesena: Shpendi fa viaggiare Ceesay, che vede Kargbo sulla fascia opposta ma il passaggio è troppo profondo e l’azione sfuma

15’ pt. Antonucci perde palla sulla trequarti difensiva, in zona laterale e poi stende Marin. Punizione per il Pisa. Beruatto calcia, Prestia mette in fallo laterale con la testa

13’ pt. Sulla punizione laterale lunghissima, Canestrelli cerca la sponda ma sbaglia tutto: palla sul fondo

12’ pt. Celia ferma fallosamente Arena, che stava lanciandosi verso l’area: giallo e punizione per il Pisa

9’ pt. Shpendi fallisce il vantaggio: movimento splendido a chiedere palla a Ciofi, il gemello entra in area e, anzichè servire il liberissimo Kargbo, spara su Semper. A rimbalzo arriva Bastoni, che di destro alza

6’ pt. Grande lettura difensiva di Ciofi, che strappa palla a Tourè nel cuore dell’area, cancellando una potenziale occasionissima

5’ pt. Prima offensiva del Pisa: Ciofi chiude Tourè in fallo laterale

2’ pt. Ciofi cerca Shpendi in profondità. Caracciolo chiude in fallo laterale. Sugli sviluppi, Calò perde palla, che finisce in fallo di fondo.

1’ pt. Partiti. Cesena in completo bianco e non con la divisa color pesca vista in Coppa dieci giorni fa

Mignani lancia titolare Celia (match-winner a Pisa in Coppa Italia), mentre perde l’influenzato Adamo: a destra gioca Ceesay

Torna una grande classica per il Cesena, visto che il Pisa ha condiviso per anni con i bianconeri il ruolo di provinciale rampante anche in Serie A. Oggi pomeriggio (ore 15) il match dell’Arena Garibaldi ha grande fascino soprattutto per il presente, visto che i toscani di Filippo Inzaghi comandano la classifica ma sono già stati sconfitti in coppa Italia dai bianconeri di Mignani. Cesena al gran completo con Berti reduce da una buona settimana di allenamenti, mentre il Pisa ha Nicholas Bonfanti con la febbre e in attacco dovrebbe giocare Lind. Indisponibili Esteves, leris, Morutan, Tramoni e Mlakar, mentre Vignato è out per squalifica.