Diretta Il Cesena gioca, crea e protesta: il Bari entra in area una volta e vince 1-0 (rivivi il live)

BARI-CESENA 1-0

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Oliveri (38’ st Favasuli), Maita, Benali, Dorval (38’ st Tripaldelli); Falletti (18’ st Lella); Lasagna (32’ st Sibilli), Novakovich (32’ st Favilli). In panchina: 22 Pissardo, 44 Simic, 10 Bellomo, 17 Maiello, 94 Saco, 11 Sgarbi, 18 Manzari. Allenatore: Moreno Longo.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (32’ st Celia), Berti (32’ st Chiarello), Calò, Bastoni (12’ st Tavsan), Donnarumma (12’ st Ceesay); Shpendi, Antonucci (20’ st Kargbo). In panchina: 1 Pisseri, 3 Curto, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 5 Mendicino, 70 Francesconi, 18 Van Hooijdonk. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Santoro di Messina.

RETE: 33’ pt Dorval

AMMONITO: Bastoni, Adamo, Mantovani, Kargbo, Calò, Benali

NOTE: Spettatori 14.696 (7.542 paganti, 7.154 abbonati). Angoli 2-1 per il Cesena

49’ st. Finisce qui. Il Cesena per la seconda volta in stagione non segna. Ma è assurdo come questa partita sia stata vinta dal Bari, che ha colpito alla prima occasione e poi si è difesa in forze. Per il Cesena un gol annullato a Shpendi per fuorigioco e un incredibile rigore non concesso per fallo di mano visibilissimo di Lella dopo una respinta di testa del compagno Mantovani. Non solo: i tiri alla fine sono stati 17 per i bianconeri e 4 per il Bari.

45’ st. Quattro minuti di recupero.

41’ st. Il Cesena continua a spingere con la forza della disperazione

38’ st. Pazzesco come il Var non abbia richiamato il disastroso Santoro per il fallo di mano di Lella.

36’ st. Brutto fallo di Maita su Kargbo, niente giallo ma punizione. Il Cesena reclama rigore per fallo di mano clamorosa di Lella. Niente rigore. Una follia

34’ st. Occasionissima per il Cesena e parata decisiva di Radounovic, che inchioda sulla linea il colpo di testa di Ceesay da 4 metri su cross di Celia

32’ st. Mignani esaurisce i cambi con Celia e Chiarello per Adamo e Berti. Nel Bari dentro Sibilli e Favilli per Lasagna e Novakovich

28’ st. Cesena che a poco a poco sta uscendo dalla partita, con i giocatori del Bari, dall’alto della loro esperienza, che stanno arbitrando la partita vista la pochissima personalità messa in mostra dai giocatori bianconeri

26’ st. Brutto fallo di Lella su Calò in fascia, all’altezza dell’area di rigore. Santoro chiama a sé Calò e Benali e li ammonisce. Ma Lella la passa franca per il fallo da arancione

22’ st. Kargbo sarà squalificato per un giallo ridicolo: ammonito pure Mantovani, l’unico che meritava la sanzione.

20’ st Dentro Kargbo per un Antonucci alla resa dei conti inconcludente

18’ st. Nel Bari dentro Lella e fuori Falletti: Bari con il 3-5-2

17’ st. Alto il destro di Berti dai 17 metri dopo un cross di Ceesay respinto.

16’ st. Tavsan si accentra da destra e dai 20 metri spara con il sinistro: blocca un sempre sicuro Radunovic

14’ st. Check in azione per una sospetta spinta di Mangraviti su Novakovich. Per l’arbitro non c’è nulla: il Var gli dà ragione

12’ st. Ceesay e Tavsan prendono il posto di Donnarumma e Bastoni. Ora Cesena con il 3-4-2-1 con Tavsan e Antonucci alle spalle di Shpendi.

11’ st. Adamo ruba e percuote da solo, con poca lucidità: sinistro murato.

10’ st. Serve un intervento di Mignani, visto che Bastoni e Adamo sono completamente ai margini della partita.

8’ st. Ammonito Adamo per un fallo su Benali davanti alla panchina del Bari

5’ st. Azione in velocità del Cesena: Antonucci non va al tiro sul fitrante di Shpendi e cerca Adamo sul secondo palo, murato da Mantovani

4’ st. Fallo di Bastoni su Novakovich e cartellino giallo per il mancino spezzino, che va in diffida

2’ st. Contropiede del Bari dopo palla persa da Bastoni: lancio per Lasagna, a cui Prestia chiude il sinistro. Lasagna va sul destro e calcia lontanissimo dalla porta di Klinsmann

1’ st. Partiamo con un atto di onestà di Cristian Shpendi, che ha ammesso di aver toccato palla. Giusto, quindi, l’annullamento del gol.

46’ pt. Finisce qui il primo tempo e si va al riposo con un risultato che non c’entra nulla con quanto visto in campo: il Cesena ha fatto gioco e creato, il Bari è passato con Dorval in occasione del primo tiro del match. Annullato poi un gol a Calò per fuorigioco di Shpendi: non c’è certezza che il gemello abbia deviato, ma l’avere esultato, ha spinto la terna a prendere questa decisione. Le immagini del Var non hanno fatto chiarezza, anche se da un’immagine c’è la sensazione che possa avere sfiorato con una spalla.

45’ pt. Un minuto di recupero.

43’ pt. Azione insistita del Cesena e destro di Donnarumma da 20 metri che Radunovic blocca a terra

40’ pt. ANNULLATO IL PAREGGIO DEL CESENA. Ma l’impressione è che sul tiro di Calò non ci sia tocco di Shpendi (che era in fuorigioco). Check in azione. Confermata la decisione del campo perché non ci sono immagini che smentiscano la chiamata dell’assistente. Ma i dubbi restano infiniti

38’ pt. Miracolo di Klinsmann su un destro di Maita da 20 metri dopo un altro affondo di Dorval, che aveva scherzato di nuovo Adamo, e la respinta di Mangraviti.

37’ pt. Incredibile come il Cesena si sia fatto ancora una volta colpire alla prima chance concessa. Gravissima la disattenzione di Adamo. Ora si attende una reazione che non sta arrivando

33’ pt. BARI AVANTI. Alla prima azione offensiva, il Bari passa: Novakovich difende palla da Mangraviti e alza palla sul secondo palo, dove Dorval, completamente dimenticato da Adamo, segna facilmente di testa

31’ pt. Ora il ritmo è un po’ calato. Con il Bari che cerca di ragionare e si difende tenendo palla

27’ pt. Sulla punizione di Calò,. Novakovic rischia il clamoroso autogol: è corner. Arriva un secondo angolo per i bianconeri. Calcia Bastoni, Obaretin rinvia e Calò alza dai 20 metri. Santoro fischia fallo su Radunovic, che invece era stato abbattuto da Obaretin. Decisione inspiegabile

26’ pt. Shpendi è a tratti immarcabile dentro la metà campo del Bari. Ora Benali lo abbatte a 30 metri dalla porta

25’ pt. Adamo ruba a Dorval e poi cerca la porta dal vertice destro dall’area: palla decisamente fuori

22’ pt. Azione incredibile del Cesena, con due tiri di Berti (che aveva iniziato l’azione con una giocata da Champions League) murati dai difensori di casa

20’ pt. Incredibile chance cestinata da Berti. Shpendi vince un duello e lancia Berti, che entra in area ma anziché cercare Shpendi e Antonucci in mezzo l’area dà inspiegabilmenbe indietro aprendo il contropiede del Bari

19’ pt. Shpendi sfonda a destra e cerca il rimorchio basso di Bastoni, la difesa del Bari si salva in qualche modo

18’ pt. Gioco fermo perché Pucino è rimasto a terra a centrocampo

16’ pt. Dalla punizione giocata corta, arriva il primo corner del match. Dalla bandierina calcia Maita: Mantovani spinge via Adamo e poi colpisce di testa. Blocca Klinsmann, ma è incredibile come l’arbitro non abbia fischiato fallo

15’ pt. Primo fallo commesso dal Cesena per un tocco di Bastoni su Oliveri sulla trequarti difensiva del Cesena

13’ pt. Partita discreta, con spruzzate di qualità da una parte e dall’altra. Fin qui un po’ meglio i bianconeri

10’ pt. Fallo di Benali su Antonucci. Punizione per il Cesena a 30 metri dalla porta. Calcia Calò: nessuno tocca e Radunovic blocca in due tempi

6’ pt. Quando il Bari palleggia con difensori e centrocampisti, il Cesena resta basso e si dispone con il 5-3-2

4’ pt. Brutto fallo di Falletti su Shpendi: un pestone da giallo che Santoro passa in cavalleria. Era un fallo chiaramente da giallo

2’ pt. Subito una chance per il Cesena. Berti premia il taglio di Antonucci, che dal fondo cerca l’assist per Shpendi: Radunovic è perfetto e anticipa il 9 bianconero in uscita bassa

1’ pt. Si parte

Longo parte con Falletti in campo dal primo minuto e Sibilli comincia dalla panchina.

Mignani sceglie Antonucci nell’undici titolare, con Kargbo in panchina.

Una trasferta molto insidiosa per il Cesena a Bari, con Mignani che torna nello stadio in cui arrivò ad un passo dal salto in Serie A. In difesa potrebbe anche rivedersi Curto, rientrato bene a Frosinone, mentre sulle fasce torneranno Adamo e Donnarumma. Davanti solito ballottaggio Antonucci-Kargbo nel ruolo di seconda punta al fianco di Shpendi. Tra i pugliesi ancora fuori Vicari e Matino, al centro della difesa tocca a Mantovani con ballottaggio Obaretin-Simic. Per il resto non sono previsti cambiamenti, con Lasagna e Novakovich a guidare l’attacco.