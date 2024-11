NOTE: Spettatori 4.082 (2.475 paganti, 1.607 abbonati) per un incasso totale di 30.278,20 euro. Angoli 6-2 per il Cesena

52’ st. Finisce qui. Il Cesena centra a Cittadella la prima vittoria esterna della stagione. Per i bianconeri uno 0-2 firmato da Bastoni e Shpendi su rigore strettissimo: il dominio della squadra di Mignani è stato infatti spaventoso. Prestazione splendida, con una decina di palle-gol costruite attraverso il gioco e un gol fantastico di Shpendi annullato dal Var per un fuorigioco che non convince neppure con le righe rosse e blu tirate dagli arbitri in sala var. Grazie a questo successo, il Cesena inanella la seconda vittoria consecutiva e il quarto risultato utile di fila, isolandosi al 4° posto

51’ st. Slalom di Tavsan, abbattuto al limite dell’area da Carissoni. Punizione per il Cesena: Tavsan vuole tirare. La barriera respinge

50’ st. Saber conquista una punizione a centrocampo: 60 secondi al gong.

48’ st. Il Cesena fa possesso palla e con Donnarumma guadagna un fallo laterale in attacco

45’ st. Sei minuti di recupero

43’ st. CITTADELLA IN DIECI. Da un corner per il Cittadella, Antonucci lancia Tavsan, steso da dietro da Salvi: secondo giallo e Cittadella in dieci

41’ st. Punizione di Calò: palla alta per Prestia ma che per poco non beffa Kastrati. Dentro Tavsan e Francesconi, fuori Shpendi e Berti. Nel Cittadella dentro Rizza, fuori Masciangelo

39’ st. Nel Citatdella dentro Voltan, fuori Tronchin

35’ st. Ancora un indemoniato Shpendi: Salvi salva in corner

31’ st. ANNULLATO LO 0-3 DI SHPENDI. Gioiello di Cristian Shpendi, che sul lancio di Calò fredda Kastrati con un pallonetto millimetrico. Ma c’è il check a controllare la posizione di Shpendi. La posizione sembrava buonissima. Gol annullato, ma i dubbi rimangono: la linea del Var sembra infatti non partire dalla punta del piede di Pavan, ma dal suo collo. E visto che il fuorigioco è per millimetri e non per centimetri, i dubbi restano enormi

29’ st. Sugli sviluppi del corner, ci prova Adamo: palla sull’esterno della rete

28’ st. Berti si divora lo 0-3 dopo un’azione fantastica di Shpendi: Kastrati si supera ancora in corner sul destro di Berti

25’ st. Cassano subito in gol: ma il gol è annullato per fuorigioco di Tessiore. Sul cross di Masciangelo, Pandolfi prolunga per Tessiore, in evidente fuorigioco: assist per Cassano e gol, ma giusto l’annullamento

24’ st. Dentro Pieraccini per Ciofi. Nel Cittadella dentro Cassano e Ravasio per Branca e Rabbi