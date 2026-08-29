Diretta Entella-Cesena 0-1 live La sblocca Fiori di Testa

Entella-Cesena 0-1

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Vignali, Franzoni, Squizzato, Guiu, Di Mario; Forte, Tirelli. In panchina: 12 Torrielli, 91 Colombi, 2 Previtali, 15 Marconi, 16 Turicchia, 18 Annoni, 39 Motolese, 28 Valori, 55 Felippe, 80 Benedetti, 9 Corona, 10 Cuppone. Allenatore: Andrea Chiappella.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti; Bisoli, Pagano, Guidi; Druiventak, Shpendi, Fiori. In panchina: 48 Gianfanti, 90 Mazzi, 2 Natta, 7 Frabotta, 23 Magni, 5 Schirone, 8 Francesconi, 20 M. Casadei, 27 Dalla Vecchia, 43 Bertaccini, 16 D’Andrea, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

RETI: 25’ pt Fiori

NOTE: Angoli 3-1

33’ pt Shpendi recupera su Forte, sull’out di sinistra. La palla termina in rimessa laterale, battuto subito dal numero 9 bianconero per Fiori. L’autore della rete cerca un incredibile pallonetto letto bene da Del Frate.

30’ pt Su cross pericoloso di Di Mario, che attraversa tutta l’area di rigore, Druiventak appoggia in angolo. Sul conseguente tiro dalla bandierina, Tirelli appoggia per Forte che spara su Bisoli.

25’ pt GOL DEL CESENA: Angolo di Pagano, Alborghetti anticipa Mangraviti, la palla si impenna nel cuore dell’area. Fiori, da posizione defilata, raccoglie lo spunto schiacciando, di testa schiacciando in rete alle spalle di Del Frate. Il Cesena non segnava fuoricasa da sei mesi (rete di Cristian Shpendi contro l’Empoli, 1-1).

22’ pt Azione pericolosa dell’Entella dal limite dell’area. Sventa tutto Druiventak che sfrutta il fisico per recuperare il possesso, intercettando in maniera pulita. Sul capovolgimento di fronte, lo stesso Druiventak sbaglia per due volte il passaggio decisivo: il primo verso Shpendi, il secondo per Bisoli.

21’ pt il Cesena costruisce dal basso, partendo da Siano. Dopo un’azione prolungata, Fiori cerca lo spunto sulla sinistra, pallone a lato.

20’ pt Fase più spezzzettata della gara, le due squadre non si scompongono.

16’ pt Dopo il lancio in profondità di Mangraviti, prova la giocata filtrante anche Ilic. La sfera termina docile fra le mani di Del Frate.

14’ pt Guidi riceve da Siano e prova la sgroppata offensiva. Finisce per perdere il possesso, travolgendo Guiu. Fallo per l’Entella.

12’ pt Azione costruita sulla catena di sinistra, Fiori appoggia per Mangraviti in sovrapposizione. Il difensore del Cesena crossa di prima intenzione, la difesa dell’Entella allontana in rimessa laterale.

8’ pt Risponde il Cesena con Druiventak. Il numero 14 brucia tutta la fascia di destra, arriva sul fondo e appoggia nei pressi del limite dell’area per Guidi. Il centrocampista bianconero spara a colpo sicuro, Franzoni disinnesca, respingendo di piede.

6’ pt Fallo di Guidi su Franzoni, sarà calcio di punizione nella metà campo ligure. Padroni di casa che si erano affacciati per la prima volta nell’area di rigore del Cesena con un cross proveniente dalla sinistra, ben allontanato.

5’ pt La Virtus Entella appare una squadra compatta soprattutto nel pressing in fase di non possesso.

1’ pt Partiti, primo pallone toccato da Squizzato.

Scendono in campo le due squadre, il Cesena sfoggia il meraviglioso completo nero con scritte d’oro.

Coreografia dei tifosi dell’Entella, nel settore opposto alla tribuna, sventolano bandiere biancoazzurre.

Clima meraviglioso al Perenzoni, una bella giornata di fine estate con un piacevole vento che soffia sul prato verde.

Prima trasferta in campionato per il Cesena, che oggi a Chiavari (ore 19), fa visita all’Entella nell’ultima uscita di Cristian Shpendi prima del passaggio alla Cremonese. In difesa Diamanti conferma la coppia Ilic-Gelli con il rientrante Mangraviti a sostituire lo squalificato David. A centrocampo Guidi è favorito sull’ex Dalla Vecchia, mentre davanti il tridente è confermato. In casa Entella, ballottaggi possibili tra Marconi e Alborghetti dietro e tra Annoni e Benedetti come mezzala destra. Mezzoni ko, Vignali debutta subito nell’undici titolare. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Perenzoni di Rovereto.