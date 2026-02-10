Diretta Entella-Cesena live

Un turno infrasettimanale insidioso attende questa sera il Cesena a Chiavari (ore 20). Dopo la preziosa vittoria interna contro il Pescara, i bianconeri fanno visita ad un’Entella tradizionalmente ostica che anche all’andata si rivelò un avversario solido e difficile da affrontare. Squalificato Castagnetti, torna a disposizione Frabotta dopo il turno di stop imposto dal giudice sportivo.
Queste le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Massimi di Termoli.
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Bariti, Karic, Squizzato, Franzoni, Di Mario; Debenedetti, Cuppone. In panchina: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 38 Pilati, 46 Turicchia, 57 Del Lungo, 94 Mezzoni, 4 Nichetti, 13 Pinheiro, 32 Benedetti, 9 Stabile, 17 Tirelli. Allenatore: Andrea Chiappella.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Francesconi, Berti, Frabotta; Shpendi, Olivieri. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 23 Magni, 27 Corazza, 6 Arrigoni, 8 Castrovilli, 10 Bastoni, 7 Cerri, 22 Vrioni. Allenatore: Michele Mignani.