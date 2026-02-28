Diretta Empoli-Cesena 0-1 live

EMPOLI-CESENA 0-1

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Guarino, Lovato, Obaretin; Ebuehi, Ignacchiti (1’ st Saporiti), Haas, Degli Innocenti, Moruzzi; Nasti, S. Shpendi. In panchina: 1 Perisan, 12 Gasparini, 2 Curto, 4 Romagnoli, 26 Candela, 28 Indragoli, 17 Fila, 14 Yepes, 10 Ilie, 77 Popov, 99 Bianchi. Allenatore: Alessio Dionisi.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Bisoli, Frabotta; C. Shpendi, Cerri. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 10 Bastoni, 25 Bisoli, 27 Corazza, 35 Zamagni, 17 Papa Wade, 22 Vrioni, 32 Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

RETE: 29’ pt C. Shpendi

AMMONITO: Cerri

NOTE: Spettatori 7.500 circa. Angoli 4-0 per l’Empoli

1’ st. Si riparte. Nell’Empoli Saporiti rileva Ignacchiti

46’ pt. Si va al riposo con il Cesena in vantaggio grazie ad un gol di Cristian Shpendi su grande assist di Cerri. Uno 0-1 che sta decisamente stretto ai bianconeri, che hanno colpito due pali interni, con Ciervo sullo 0-0 e con Cerri al 43’. Fin qui praticamente perfetta la prestazione della squadra di Mignani

45’ pt. Un minuto di recupero

43’ pt. PALO DI CERRI. Incredibile occasione per il Cesena. Francesconi dipinge per Cerri, che di destro calcia in diagonale, con Fulignati che devia con il piede, la palla va a sbattere contro il palo interno e torna in mano al portiere

42’ pt. Piacentini devia in corner un cross di Stiven Shpendi: Degli Innocenti crossa sul secondo palo, con Nasti che anticipa Bisoli ma devia altissimo

41’ pt. Cerri prima stende Degli Innocenti e poi Haas a centrocampo: giallo inevitabile per l’attaccante bianconero

40’ pt. Sfondamento di Stiven Shpendi, che in area commette fallo su Castagnetti: tensione tra Bisoli e il gemello

38’ pt. Secondo corner per l’Empoli ma l’impressione era che Degli Innocenti avesse fatto il cross con palla già fuori. Arriva anche il terzo corner: Klinsmann allontana di pugno

36’ pt. Inspiegabile il metro di giudizio di Pezzuto, che permette ai difensori dell’Empoli di tutto su Cerri e invece fischia sempre fallo per ogni sospiro su Nasti

31’ pt. Risponde l’Empoli: cross lungo di Moruzzi da sinistra, incornata alta di Ebuehi oltre il secondo palo

29’ pt. CRISTIAN SHPENDI: CESENA AVANTI. Lancio per Cerri: che di testa anticipa Fulignati, uscito in modo sconsiderato, e poi apparecchia per il destro di Cristian Shpendi, che segna a porta praticamente vuota. L’Empoli da pochi minuti aveva invertito le posizioni di Lovato e Guarino

25’ pt. Francesconi ruba e serve Shpendi che trasforma l’azione per un due contro uno che Francesconi spreca sbagliando la chiusura del triangolo. Riprende Ciofi, che subisce fallo. Non per Pezzuto che fa proseguire: lancio per Stiven Shpendi su cui esce benissimo Klinsmann

22’ pt. Castagnetti cerca la verticalizzazione di esterno per Cerri: Lovato da ultimo difensore riesce in un intercetto decisivo

21’ pt. Il Cesena lascia spesso palla all’Empoli e lo attende dentro la propria metà campo, mentre i toscani pressano forte per non lasciare costruire da dietro.

18’ pt. Obaretin in proiezione riceve spalle alla porta, si allarga sul sinistro e crossa, trovando la deviazione di Ciofi in corner. Calcia Degli Innocenti per Obaretin, che devia decisamente fuori

16’ pt. Altra chance per il Cesena: Francesconi in verticale per Cristian Shpendi (in sospetto fuorigioco), il cui diagonale di destro finisce fuori di poco

14’ pt. PALO DI CIERVO. Grande azione del Cesena, con Francesconi che arma Ciervo in area: dribbling su Moruzzi e sinistro che si schianta contro il palo, con Frabotta che manca il tap-in a porta vuota. Occasione clamorosa

10’ pt. L’Empoli ha scelto di pressare alto per impedire al Cesena di palleggiare

7’ pt. Cross di Moruzzi da sinistra, Nasti va di testa: palla altissima

5’ pt. Cristian ruba a Guarino, entra in area ma sbaglia l’assistenza per Frabotta e Guarino intercetta

3’ pt. Gioco fermo: sono a terra Frabotta e Guarino, con l’empolese che è andato dritto sull’esterno bianconero a palla ferma senza essere ammonito

2’ pt. Cesena subito in difficoltà. Un buco di Piacentini permette all’Empoli di entrare in area: murato Stiven Shpendi, che poi appoggia a Moruzzi, sul cui sinistro Klinsmann respinge a terra

1’ pt. Si parte. Il Cesena oggi giocherà con la terza maglia color oro. Berti è in panchina in quanto ha avuto un problema allo stomaco in giornata.

In corso il riscaldamento delle squadre con il dj a bordo campo al Castellani.