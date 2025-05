Diretta Cosenza-Cesena 0-1 finale: martedì un pareggio a Modena vale i play-off

COSENZA-CESENA 0-1

COSENZA (3-4-2-1): Micai (11’ st Vettorel) ; Sgarbi, Hristov, Dalle Mura; Cimino (11’ st Ciervo), Kourfalidis (33’ st Cruz) , Gargiulo, Ricci (21’ st D’Orazio); Kouan, Rizzo Pinna; Artistico (11’ st Novello). In panchina: 12 Baldi, 17 Caporale, 23 Venturi, 6 Charlys, 16 Ricciardi, 41 Contiero, 10 Fumagalli. Allenatore: Massimiliano Alvini.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (43’ st Donnarumma), Francesconi, Calò (28’ st Mendicino), Celia; Saric (18’ st Berti), Bastoni (1’ st Antonucci); Shpendi (43’ st Adamo). In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 20 Tavsan, 27 La Gumina, 92 Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

RETE: 12’ pt Bastoni

AMMONITI: Saric, Sgarbi, Francesconi

NOTE: Spettatori 500 circa. Angoli 7-2 per il Cosenza.

50’ st FINITA. Il Cesena espugna Cosenza e ritrova la zona play off. È la prima vittoria in campionato al Marulla della storia per i bianconeri. Martedì un pareggio a Modena vale i play-off.

49’ st La punizione da zona centrale di Rizzo Pinna, calciata da 17 metri, viene respinta dalla barriera.

47 st’ Il Cesena tiene palla senza riferimenti offensivi in campo, a difesa dello 0-1. Francesconi stende Kouan al limite dell’area. Ammonito e calcio di punizione pericoloso per i padroni di casa.

45’ st Chiamati 5 minuti di recupero.

43’ st Cambi Cesena. Entrano Donnarumma ed Adamo, fuori Ceesay e Shpendi. Cosenza di nuovo pericoloso con un colpo di testa ravvicinato in area.

41’ st Francesconi perde palla a centrocampo.; Rizzo Pinna si fa venti metri di corsa e scarica un destro a lato di un metro sulla destra di Klinsmann.

40’ st Squadre allungate. Il Cesena quando esce con la circolazione di palla non riesce comunque ad innescare gli attaccanti.

37’ st Berti prova da fuori area un destro che termina di poco a lato.

35’ Ritmi bassi di gara. Ma il Cesena fatica più del Cosenza a costruire in fase offensiva.

33’ st Cambio Cosenza. Fuori Kourfalidis in campo il figlio d’arte Cruz.

32’ Antonucci recupera palla e riparte. Sbarbi è costretto ad atterrarlo e viene ammonito.

31’ st Kourfalidis prova una conclusione da 30 metri con palla che si spegne altissima sulla traversa.

28’ st Cambio Cesena: Fuori Calò, tra gli applausi del suo ex pubblico amico, dentro Mendicino.

26’ st Shpendi uno contro tutti in area dalla sinistra. Si allunga sulla linea di fondo ed affronta Sgarbi. Tira e guadagna il corner su respinta di Vettorel. Sugli sviluppi del Corner Francesconi prova a concludere. Senza esito con parata del portiere del Cosenza.

24’ st Ceesay prova a spingere in avanti i suoi con un dribbling insistito sulla destra e la palla che però termina sul fondo.

21’ st Cambio nel Cosenza. Fuori Ricci entra D’Orazio.

18’ st Cambio nel Cesena. Fuori l’ammonito Saric in campo Berti.

17’ st Il Cittadella ha ribaltato la situazione sul suo campo. Ora sta conducendo 2-1 sul Bari ed il Cesena è quindi ottavo in classifica.

16’ st Ancora Cosenza in avanti: calcio d’angolo, respinta della difesa e Rizzo Pinna gira al volo alto da fuori area.

15’ st Rizzo Pinna su punizione gira a rete dando l’illusione del gol, con la palla che sfila baciando tutto l’esterno della rete.

14’ st Rizzo Pinna innesca Kouan che Prestia deve fermare con un fallo al limite dell’area sul lato sinistro.

11’ st Triplo Cambio per il Cosenza. Entrano Vettorel (al debutto in B), Ciervo e Novello fuori Micai, Artistico e Cimino.

10’ st problemi per il portiere del Cosenza Micai. Che saltando per recuperare la palla si fa infortuna all’inguine. Dovrà essere sostituito.

7’ st sulla susseguente punizione il Cesena libera l’area ma poi con Hristov guadagna un calcio d’angolo. L’attacco del Cosenza s’interrompe sul cross dalla bandierina per un fallo subito da Celia.

5’ st Sgarbi in proiezione sulla destra falciato da Saric a ridosso dell’area di rigore: il centrocampista bianconero che ammonito.

3’ st Cosenza in attacco: Gargiulo per Artistico che prova a girarsi in area anticipato dalla difesa bianconera.

1’ st Si riparte: Antonucci deve entrare in campo al posto di Bastoni. Con la gara che è ripartita in ritardo per un problema ai calzettoni di Antonucci. Accumulati altri 5’ di ritardo rispetto agli altri campi.

54’ pt. Finisce qui il primo tempo dopo 9 minuti dovuti a due interruzioni a causa dei razzi sparati dagli ultras del Cosenza dall’esterno dello stadio. Al termine del primo tempo, il Cesena è sempre fuori dai play-off, al 9° posto. Sugli altri campi stanno infatti vincendo il Palermo (1-0 sul Frosinone) e il Bari (1-0 a Cittadella) mentre il Catanzaro pareggia (0-0 in casa del Sassuolo). In virtù di questi risultati, il Palermo sale al 6° posto a 51, il Bari al 7° a 50, il Catanzaro scivola all’8° con 50 e il Cesena resta al 9° sempre a 50. Questo per la classifica avulsa. Con il Sudtirol di Castori, che sta vincendo a Pisa, 10° con 47 punti e ancora in corsa per i play-off.

53’ pt. Il Cesena sta chiudendo male il primo tempo: fallo di Francesconi su Rizzo Pinna e punizione dai 22 metri. Klinsmann fa suo il pallone, ma c’era fuorigioco.

52’ pt. Ciofi anticipa Kouan nel cuore dell’area. Quinto corner senza esito

46’ pt. Shpendi parte in uno contro quattro e viene respinto: palla in fallo laterale

45’ pt. Saranno 9 i minuti i miinuti di recupero

44’ pt. Rizzo Pinna calcia alto dai 30 metri, mentre il Cesena sbaglia troppo in fase di manovra. Ora Saric perde palla e fa scatenare il contropiede di Kouan, che arriva in area ma viene respinto da Francesconi

41’ pt. Cesena troppo lento a muovere palla e poco coraggioso. Tante palle buttate da parte dei difensori, che appena vengono messi sotto pressione calciano via

39’ pt. Ancora Artistico sul corner di Ricci: deviazione di testa fuori

38’ pt. Il Cesena si è abbassato un po’ troppo e il Cosenza conquista il terzo corner: Klinsmann si allunga e mette in corner un tiro incredibile di Artistico dal limite

33’ pt. Saric conquista una punizione laterale all’altezza del limite dell’area: Bastoni crossa, Kouan allunga in fallo laterale

28’ pt. Cesena ancora pericoloso, ma Saric sbaglia l’assistenza per Shpendi e il Cosenza si salva

27’ pt. Cesena vicino al raddoppio con un destro dai 15 metri di Ceesay che finisce sull’esterno della rete

24’ pt. Si riparte per la terza volta

22’ pt. Altri razzi in campo. Prontera ancora al telefono per sapere cosa fare

20’ pt. Partita di nuovo sospesa: volano altri razzi in campo

19’ pt. Klinsmann esce sereno in anticipo su Artistico

16’ pt. Shpendi fallisce lo 0-2, non trovando il pallone in corsa sull’assist di Ceesay, messo in movimento da Francesconi

15’ pt. Errore clamoroso di Calò in palleggio: Artistico parte in due contro due, salta Prestia, poi, anziché servire Kouan cerca di superare che lo ferma

12’ pt, CESENA IN VANTAGGIO Gol in mischia di Bastoni sul corner di Calò dopo che Shpendi aveva perso l’attimo per segnare

11’ pt. Primo angolo per il Cesena, con Cimino che anticipa Celia su passaggio di Saric

9’ pt. Il Cosenza conquista il primo corner della partita: ne segue già un secondo. Gargiulo di testa sul corner di Rizzo Pinna: palla altissima

6’ pt. Si riparte dopo 5 minuti di recupero, nella speranza che non piovano più razzi dall’esterno

5’ pt. Prontera sta parlando al telefono

3’ pt. Partita sospesa. Dall’esterno stanno volando fumogeni in campo che mettono a rischio l’incolumità dei giocatori

2’ pt. Subito una conclusione per il Cesena con un sinistro di Francesconi masticato che termina a lato.

1’ pt. Tutto pronto a Cosenza. Si parte

Penultimo atto della stagione regolare per il Cesena, che questa sera (ore 20.30) scende a Cosenza a caccia di punti per la volata play-off in casa di un avversario già retrocesso. I bianconeri sono senza l’infortunato Russo e ritrovano Francesconi e Adamo dopo il turno di squalifica. Francesconi parte titolare, e il posto glielo lascia Berti, con Saric che va a fare il trequartista, mentre Adamo va in panchina con, tra gli altri, Tavsan e La Gumina. I romagnoli giocheranno con la terza divisa, color pesca, e con sulle spalle i nomi di battesimo delle proprie madri, in omaggio alla festa della mamma.

Nel Cosenza sono assenti gli infortunati Zilli, Garritano, Martino e Mazzocchi oltre allo squalificato Florenzi. Il tecnico Alvini non dà spazio alle seconde linee ma schiera la formazione migliore.