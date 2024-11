Diretta Cesena-Sudtirol live FINALE

CESENA-SUDTIROL 1-0

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (43’ st Ceesay), Berti (30’ st Francesconi), Calò, Bastoni (43’ st Saber), Donnarumma; Kargbo (14’ st Antonucci), Shpendi (43’ st Tavsan). In panchina: 1 Pisseri, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 13 Celia, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 18 Van Hooijdonk. Allenatore: Michele Mignani.

SUDTIROL (3-4-2-1): Drago; Giorgini, Ceppitelli (19’ st Pietrangeli), Masiello; Molina (34’ st Crespi), Arrigoni (30’ st Praszelik), Kurtic, S. Davi; Rover (19’ st Merkaj), Casiraghi (19’ st Zedadka); Odogwu. In panchina; 29 Arlanch, 62 Theiner, 2 El Kaouakibi, 28 Kofler, 68 Vimercati, 6 Martini, 14 F. Davi, 8 Mallamo. Allenatore: Federico Valente.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

RETE: 7’ st Shpendi.

AMMONITI: Adamo, Crespi, Zedadka.

NOTE: Spettatori 10.754 per un incasso di 100.148,23 euro. Angoli 8-4 per il Cesena.

Finisce qui: Cesena batte Sudtirol 1-0.

48’ st. Contropiede Cesena spinto da Antonucci, palla per Tavsan che in area trova una deviazione in corner.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

44’ st. Ammonito anche Zedadka per un colpo proibito ad Antonucci.

43’ st. Nel Cesena Saber per Bastoni, Tavsan per Shpendi e Ceesay per Adamo.

41’ st. Crespi strattona Donnarumma fuori dal campo, ammonito.

40’ st. Un gesto di stizza di Adamo gli costa l’ammonizione.

38’ st. Bastoni trova Antonucci, controllo a seguire e mancino a giro troppo centrale.

36’ st. Pericoloso cross dalla sinistra, perfetta diagonale di Donnarumma in anticipo su Crespi che avrebbe colpito a botta sicura.

34’ st. Ultimo cambio negli ospiti: Crespi per Molina.

30’ st. Nel Sudtirol Praszelik per Arrigoni, nel Cesena Francescono rileva Berti.

29’ st. Punizione dai 20 metri di Kurtic, palla di poco alta.

25’ st. Punizione dalla destra di Arrigoni, Klinsmann allontana coi pugni su Kurtic, gran botta dai 16 metri e splendida respinta del portiere bianconero, che si rifugia in corner.

21’ st. Sudtirol passato al 3-4-1-2 con Zedadka trequartista dietro Merkaj e Odogwu.

19’ st. Nel Sudtirol Zedadka per Casiraghi, Merkaj per Rover e Pietrangeli per Ceppitelli.

15’ st. Cross dalla sinistra di Kurtic, deviazione pericolosa di Odogwu e facile presa di Klinsmann.

14’ st. Primo cambio nel Cesena: Antonucci prende il posto di Kargbo.

12’ st. Grande azione del Cesena chiusa da un triangolo Bastoni-Shpendi in area, palla di ritorno troppo morbida, rimpallo su Adamo che ciabatta la conclusione dai 16 metri.

7’ st. CESENA IN VANTAGGIO! Meraviglioso gesto tecnico di Shpendi, che sul cross di Ciofi dalla destra si avventa in spaccata sul primo palo e segna un super gol.

3’ st. Shpendi viene steso in area da Ceppitelli ma l’arbitro fischia punizione contro il Cesena per un fallo del 9 bianconero su Giorgini a inizio azione.

1’ st. Si ricomincia, palla al Sudtirol.

46’ pt. Si chiude senza recupero il primo tempo: 0-0 all’intervallo.

44’ pt. Il Cesena batte il suo sesto corner, tutti da dimenticare.

38’ pt. Giorgini stende Kargbo lanciato sulla linea laterale: sarebbe punizione e giallo, l’arbitro Massimi lascia addrittura correre.

27’ pt. Cross dalla sinistra di Donnarumma, torsione di Shpendi che di testa non trova la porta.

20’ pt. Apertura col contagiri di Kargbo per Adamo, che da dentro l’area mette in mezzo trovando solo una deviazione in corner.

17’ pt. Corner Cesena, Prestia anticipato, palla fuori per Calò che calcia alle stelle al volo di destro.

12’ pt. Casiraghi trova Rover al centro dell’area, l’intervento di Donnarumma evita guai peggiori al Cesena.

8’ pt. Finta in area di Adamo, palla a rimorchio per l’accorrente Bastoni il cui destro viene ribattuto da Ceppitelli.

5’ pt. Grande anticipo di Ciofi su Rover, palla a Shpendi che lascia partire un destro potente e preciso dai 20 metri alzato in corner da un super intervento di Drago.

2’ pt. Kurtic vede lo scatto di Rover e gli serve un preciso pallone alto che il numero 7 del Sudtirol, alle spalle di Donnarumma che lo tiene in gioco, spedisce sull’esterno della rete al volo.

1’ pt. Si comincia, palla al Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare.

Mignani ha scelto Jonathan Klinsmann come nuovo portiere titolare: dopo il debutto di Salerno, il figlio d’arte di passaporto americano viene confermato tra i pali. Per il resto, vista la squalifica di Curto, viene riproposta la formazione più utilizzata in questa parte iniziale della stagione.

Nel Sudtirol, disposto con il 3-4-2-1, c’è Odogwu in attacco, gli ex Molina e Arrigoni a centrocampo mentre in difesa Ceppitelli vince il ballottaggio con Pietrangeli.