Diretta Cesena-Sudtirol 1-1 live FINALE

CESENA-SUDTIROL 1-1

CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bastoni (17’ st Castagnetti), Bisoli; Ciervo (39’ st Wade), Berti (26’ st Olivieri), Shpendi (17’ st Frabotta); Cerri (26’ st Vrioni). In panchina 1 Siano, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 24 Mangraviti, 6 Arrigoni, 70 Francesconi. Allenatore: Ashley Cole.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; F. Davi (10’ st El Kaouakibi), Pietrangeli, Veselj; Molina (40’ st Crnigoj), Tait (18’ st Frigerio), Tronchin (40’ st S. Davi), Casiraghi, Zedadka; Tonin (10’ st Odogwu), Merkaj. In panchina: 1 Borra, 62 Theiner, 3 Bordon, 5 Masiello, 4 Mancini, 6 Martini, 99 Verdi. Allenatore: Fabrizio Castori.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

RETI: 3’ pt Tait, 17’ pt Shpendi.

NOTE: Spettatori 10.065 (7.737 abbonati, 2.328 paganti) per un incasso di 96.999,48 euro. Ammoniti Molina, F. Davi, S. Davi. Angoli 4-6.

Finisce qui, Cesena-Sudtirol 1-1.

49’ st. Simone Davi stende Wade sulla destra, ammonito.

47’ st. Corner “furbo” conquistato da Olivieri, dalla bandierina nessun esito.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

45’ st. Crnigoj prova la botta al volo dai 20 metri, palla altissima.

40’ st. Nel Sudtirol S. Davi per Tronchin e Crnigoj per Molina.

39’ st. Nel Cesena Wade per Ciervo.

38’ st. OCCASIONE SUDTIROL. Cross morbido dalla sinistra di Casiraghi, svetta di testa Frigerio che non trova la porta da buona posizione.

37’ st. Bisoli in profondità per Olivieri, destro da posizione defilata deviato in corner da Adamonis.

33’ st. Filtrante di Ciofi verso Olivieri, che non riesce per un soffio ad arrivare su una palla che lo avrebbe messo a tu per tu con Adamonis.

28’ st. Olivieri servito sulla sinistra, ingresso in area e tentativo di destro a giro, conclusione centrale.

27’ st. Olivieri bene a sinistra per Frabotta, palla al centro che non trova deviazioni amiche.

26’ st. Nel Cesena Olivieri per Berti e Vrioni per Cerri.

24’ st. Uscita sbagliata di Zaro su un lancio per Odogwu, che vince anche il duello di fisico e si presenta in area, Piacentini super a deviare in angolo la conclusione dell’attaccante ospite.

22’ st. Sugli sviluppi del corner la palla arriva di nuovo a Corazza, conclusione di controbalzo che supera la porta.

21’ st. OCCASIONE CESENA. Cerri lavora un pallone sporco servendolo ottimamente a Berti, subito largo a sinistra per Corazza e mancino di prima da dentro l’area, Adamonis vola sulla sua destra e si rifugia in angolo.

17’ st. Nel Cesena Frabotta sostituisce Shpendi e Castagnetti prende il posto di Bastoni. Nel Sudtirol dentro Frigerio per Tait.

16’ st. Punizione dalla destra battuta da Bastoni, stacco imperioso di Cerri a centro area ma colpo di testa fuori misura.

10’ st. Nel Sudtirol Odogwu per Tonin e El Kaouakibi per Davi.

5’ st. Zaro lancia per Cerri sulla sinistra, l’attaccante punta l’area e mette in mezzo, la palla arriva a Corazza dopo una deviazione, tiro da ottima posizione ribattuto, la palla torna a Cerri che segna, ma al momento della conclusione del compagno si trovava in fuorigioco.

1’ st. Si ricomincia, primo pallone della ripresa per il Cesena.

Fine primo tempo, Cesena e Sudtirol vanno al riposo sull’1-1. Nel complesso meglio i bianconeri, più in palla e con più occasioni, ma occhio alle folate degli ospiti, messi bene in campo e pericolosi soprattutto sugli esterni.

46’ pt. Un minuto di recupero.

43’ pt. Davi stende Berti mentre stava per lanciare un interessante contropiede, giallo per lui.

40’ pt. Splendido assist di Ciofi a lanciare Ciervo sulla destra, palla arretrata verso Cerri che col corpo proiettato in avanti non riesce ad arpionarla facendo sfumare una potenziale grossa chance.

39’ pt. Discesa sulla sinistra di Molina che arriva sul fondo e mette in mezzo forte e rasoterra, bravo Klinsmann a far sua la sfera evitando guai.

35’ pt. Altra occasione per il Cesena: transizione perfetta di Berti che porta palla, taglia centralmente e serve Ciervo sulla destra. L’11 bianconero calcia centralmente di prima col destro, blocca facilmente a terra Adamonis.

28’ pt OCCASIONISSIMA CESENA. Cerri manda Ciervo in campo aperto, ci sarebbe Shpendi inizialmente libero sulla sinistra ma l’esterno sceglie l’azione personale, rientra sul mancino ma calcia male addosso a Veseli che ribatte.

26’ pt. Ciofi porta palla sulla destra e la mette a rimorchio per Cerri, destro di prima ribattuto da Davi, arriva Bastoni che calcia addosso a Molina che devia in corner.

21’ pt. Ciervo punta minacciosamente l’area per poi servire Bisoli che cerca il tocco morbido per Cerri senza però trovarlo.

20’ pt. Filtrante di Berti per Cerri che batte Adamonis a tu per tu ma tutto fermo: l’attaccante bianconero era in netto offside.

17’ pt. PAREGGIO DEL CESENA!! Altro triangolo sulla destra , stavolta tra Ciofi e Ciervo. L’ex Sassuolo mette in mezzo verso Shpendi, Davi nel tentativo di anticiparlo devia verso la sua porta, Adamonis respinge ma il pallone resta in zona e a porta ormai vuota arriva Shpendi che segna il più facile dei gol.

14’ pt. Su un avventato retropassaggio di testa di Zaro verso Klinsmann si avventa Merkaj che per fortuna del Cesena riesce solo a sfiorare il pallone in spaccata. Grossissimo rischio corso da bianconeri.

13’ pt. Primo corner del match per il Sudtirol, palla respinta e tiro al volo di Tronchin che “abbatte” Zaro. Nessuna conseguenza per il centrale cesenate, gioco ripreso dopo pochi secondi.

11’ pt. Triangolo Bastoni-Ciofi, il 10 arriva sul fondo e cerca un compagno in mezzo con un tocco rasoterra che trova però solo maglie ospiti. Poco dopo ci prova Berti da fuori, conclusione alta.

6’ pt. Molina punta Corazza e va giù in area, l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Il gioco riprende dopo un check “confermativo” del Var.

3’ pt. SUDTIROL IN VANTAGGIO. Casiraghi per Tait, destro potente dai 20 metri che batte un Klinsmann poco reattivo. Il portiere bianconero arriva sulla sfera ma non riesce a impedire lo 0-1.

1’ pt. Si comincia, calcio d’inizio affidato al Sudtirol. Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti nella prima frazione. Shpendi agirà ancora sulla sinistra con Berti alle spalle di Cerri.

Il Cesena torna in campo al Manuzzi (ore 12.30) nel lunedì di Pasqua per affrontare il Sudtirol ed Ashley Cole conferma per dieci undicesimi la squadra che ha sconfitto il Catanzaro: unico cambio Cerri al posto di Vrioni. Ripartono dalla panchina, quindi, Mangraviti, Frabotta e Castagnetti mentre Castrovilli va in tribuna e lascia posto in panchina a Wade.

Tra i tanti temi di giornata c’è la sfida tra Ashley Cole, il tecnico con meno presenze in B, e il super-veterano Fabrizio Castori, recordman della cadetteria che torna da ex in uno stadio che ha accolto le sue prime vere grandi soddisfazioni in questa categoria. Sudtirol senza Pecorino, Cragno e Kofler, con Pietrangeli che non giocava titolare dal 27 dicembre.