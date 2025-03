Diretta Cesena-Spezia 0-0 finale (rivivi il live)

CESENA-SPEZIA 0-0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Piacentini; Adamo (37’ st Ceesay), Calò (37’ st Mendicino), Francesconi, Celia; Bastoni (29’ st Tavsan), Berti (46’ st Saric); Shpendi (37’ st Russo). In panchina: 93 Siano, 73 Pieraccini, 7 Donnarumma, 92 Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Bertola, Hristov, Wisniewski; Elia (29’ st Vignali), Kouda (29’ st Candelari), Nagy (42’ st Falcinelli), Bandinelli (37’ st Cassata), Reca; F. Esposito, Lapadula (37’ st Di Serio). In panchina: 66 Gori, 5 Ferrer, 65 Giorgeschi, 44 Benvenuto, 31 Aurelio, 17 Colak,42 Djankapata. Allenatore: Luca D’Angelo.

ARBITRO: Prontera di Bologna

NOTE: Spettatori 11.927 (8.080 abbonati, 3.847 paganti) per un incasso di 118.867,74 euro. Ammoniti Ciofi, Pisseri, Kouda, Vignali. Angoli 8-7.

55’ st. Finisce qui: 0-0 tra Cesena e Spezia.

52’ st. Hristov ha la peggio in uno scontro aereo e necessita di cure mediche, recupero che inevitabilmente aumenterà.

50’ st. Spinge lo Spezia, che sta per battere il secondo corner di fila.

47’ st. Russo vicino al gol: il suo colpo di testa su cross dal fondo di Tavsan fa la barba al palo.

46’ st. Tavsan porta palla e si avvicina all’area ma perde l’attimo per calciare, trovando comunque corner. Saric sostituisce Berti.

46’ st. Sette minuti di recupero.

43’ st. Giallo per Vignali, entrato in ritardo su Mendicino.

42’ st. Nagy lascia il campo, entra Falcinelli al suo posto.

40’ st. CHE OCCASIONE PER CIOFI. Corner dalla sinistra, Prestia prolunga verso il collega di reparto che da due passi alza troppo la mira.

37’ st. Nel Cesena Ceesay per Adamo, Russo per Shpendi e Mendicino per Calò. Nello Spezia Di Serio per Lapadula e Cassata per Bandinelli.

35’ st. Bandinelli crossa dal fondo, Lapadula tenta un controllo difficilissimo che non riesce e la palla rotola su Pisseri.

32’ st. Reca anticipa Ciofi all’altezza dello spigolo sinistro dell’area ma nel farlo si allunga troppo il pallone che viene raccolto facilmente da Pisseri.

29’ st. Nel Cesena fuori Bastoni e dentro Tavsan. Nello Spezia Candelari per Kouda e Vignali per Elia.

28’ st. Elia ne mette a sedere due e crossa per Esposito, colpo di testa dal limite dell’area piccola alto di un soffio.

26’ st. Fallo tattico di Kouda su Bastoni, primo giallo anche nello Spezia.

25’ st. PARA PISSERI!!!!! Respinto il rigore di Lapadula, col portiere bianconero che salva anche sulla respinta dell’ex Cagliari. Corner Spezia.

24’ st. RIGORE SPEZIA. Netta l’entrata fallosa di Pisseri, che viene anche ammonito.

23’ st. Prontera richiamato ancora al monitor.

22’ st. CHE RISCHIO PER PISSERI: Prestia sbaglia l’impostazione e dalle retrovie parte un lancio per Lapadula che prova a saltare il portiere bianconero e va giù in area. Per Prontera tutto regolare ma si andrà di sicuro ancora al Var: sembra netto il rigore per lo Spezia.

20’ st. Punizione dalla sinistra per lo Spezia, sponda di Kouda per Bertola che se la aggiusta per la rovesciata nel cuore dell’area, palla alta.

18’ st. Doppio passo di Esposito che viene steso da Ciofi: primo giallo del match.

16’ st. Kouda cerca la porta dai 20 metri, para Pisseri.

15’ st. Clamorosa doppia occasione per lo Spezia: palla al centro per Wiskiewsky tutto solo a centro area, il difensore dello Spezia ciabatta incredibilmente la conclusione, poi Lapadula libera Bandinelli davanti a Pisseri, controllo farraginoso e tiro a botta sicura respinto da un super Prestia.

13’ st. ANNULLATO IL GOL DEL CESENA. Punito un fallo di Shpendi su Reca sulla prima respinta. Molti molti dubbi.

10’ st. Lungo check del Var, possibile fallo durante l’azione.

9’ st. Azione incredibile e rocambolesca: tutto parte da un destro di Calò respinto in modo maldestro da Chichizola, arriva Shpendi, rimpallo e salvataggio sulla linea del portiere che poi para pure su Celia ma non può nulla sul tap-in di ginocchio sotto misura di Calò.

9’ st. CESENA IN VANTAGGIO!!!

7’ st. Palla al centro allontanata su Calò che tenta la botta da fuori trovando la deviazione con la testa di Hristov.

5’ st. Bandinelli mette in mezzo per Esposito, girata alta e beffarda che Pisseri, non fidandosi, tocca in corner all’altezza della traversa. Dalla bandierina girata nettamente a lato di Lapadula.

2’ st. Cross dalla destra di Kouda, Pisseri non esce, Reca prova la sponda sul secondo palo ma Adamo protegge bene e consente al portiere bianconero di far sua la sfera.

1’ st. Si ricomincia, primo pallone della ripresa per il Cesena.