Diretta Cesena-Spezia 2-2 live

CESENA-SPEZIA 2-2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Amoran, Mangraviti (1’ st Piacentini); Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta (24’ st Magni, 27’ st Corazza); Shpendi, Cerri (27’ st Olivieri). In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 18 Guidi, 10 Bastoni, 25 Bisoli, 35 Zamagni, 17 Wade, 22 Vrioni. Allenatore: Michele Mignani.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero (13’ st Vignaliì), Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bellemo (13’ st Comotto), Romano, Adamo, Beruatto (19’ st Aurelio); Artistico, Skjellerup (19’ st Vlahovic). In panchina: 1 Mascardi, 16 Loria, 16 Conte, 24 Bertoncini, 8 Nagy, 19 Shagaxle, 77 Lorenzelli. Allenatore: Roberto Donadoni.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

RETI: 4’ pt Shpendi, 18’ pt Artistico, 8’ st Berti, 22’ st Aurelio.

NOTE: Spettatori 9.885 per un incasso di 91.971,48 euro. Angoli 4-0. Ammoniti Bellemo, Mangraviti, Skjellerup.

27’ st. Dura appena 3 minuti la partita di Magni, che sente tirare la coscia: dentro Corazza al suo posto. Dentro anche Olivieri per Cerri.

24’ st. Magni per Frabotta nel Cesena.

22’ st. PAREGGIO DELLO SPEZIA. Palla in mezzo di Vignali verso Aurelio e deviazione vincente da dentro l’area.

19’ st. Aurelio per Beruatto e Vlahovic per Skjellerup nello Spezia.

16’ st. Ciervo mette in mezzo per Shpendi che stoppa e calcia, tiro bloccato da Mateju.

14’ st. Chance per lo Spezia con Adamo, che prima cerca Artistico in area senza trovarlo, la palla ritorna sui suoi piedi, l’ex Cesena tenta il mancino ma Klinsmann blocca.

13’ st. Vignali per Ruggero e Comotto per Bellemo nello Spezia.

12’ st. Skjellerup si invola verso la porta e va giù dopo contrasto con Ciofi. Per l’arbitro l’attaccante si è tuffato e lo ammonisce per simulazione.

11’ st. Tentativo di contropiede con Berti che innesca Shpendi, scatto del centravanti che viene però bruciato da Bonfanti.

8’ st. CESENA IN VANTAGGIO! Altro recupero prezioso di Francesconi che ruba a Beruatto, Ciervo mette in mezzo una palla che Romano devia su Shpendi, destro respinto da Radunovic e tap-in vincente di Berti. E’ 2-1 al Manuzzi.

4’ st. Punizione Spezia da circa 30 metri, schema a cercare una conclusione ravvicinata, chiusura tempestiva di Ciofi.

1’ st. Francesconi scippa il pallone a Bonfanti e innesca Ciervo, palla a Berti e tiro deviato verso Cerri che manca di un soffio l’incornata vincente.

1’ st. Si ricomincia, Spezia sul pallone.

1’ st. Cambio nell’intervallo nel Cesena: fuori il già ammonito Mangraviti, dentro Piacentini.

Fine primo tempo, Cesena e Spezia a riposo sull’1-1. Partenza a tutta dei padroni di casa che trovano il vantaggio al 4’ con Shpendi e sembrano poter controllare il match ma il grave errore di Klinsmann al 18’ spiana la strada al pari ospite di Artistico. Per i bianconeri di casa diverse occasioni per tornare in vantaggio non sfruttate.

46’ pt. Due minuti di recupero.

45’ pt. CERRI SI DIVORA IL 2-1. Palla lunga per Shpendi che si invola sulla sinistra e trova il compagno di reparto a centro area, conclusione di prima che finisce addosso a un comunque attento Radunovic.

42’ pt. Nuovo recupero alto del Cesena, palla a Cerri e altra splendida sponda per Shpendi, tiro di controbalzo altissimo.

40’ pt. Splendida conclusione mancina dalla lunga distanza di Castagnetti, palla di poco alta.

38’ pt. OCCASIONE CESENA. Mangraviti porta palla fino ai 30 metri e serve Cerri, splendido tacco di prima a liberare Berti, deviazione provvidenziale di Bonfanti.

33’ pt. Sgasata di Ciervo che supera Mateju sulla destra prendendo il fondo, il difensore ospite lo stende ma Di Marco non tira fuori il giallo. Inspiegabile. Palla al centro velenosa di Castagnetti, smanaccia male Radunovic ma la difesa dello Spezia allontana la minaccia.

27’ pt. Frabotta ha la peggio in uno scontro aereo con Sernicola, manata involontaria sul volto dell’esterno. Poteva starci il giallo, non è arrivato neanche il fischio dell’arbitro.

25’ pt. Skjellerup cerca la porta da posizione leggermente defilata sulla destra, gran botta che sfiora solo l’esterno della rete.

23’ pt. Fallo tattico di Mangraviti, giallo per lui.

22’ pt. Cross dalla sinistra di Ciervo, Ruggero la toglie dalla testa di Cerri salvando i suoi.

21’ pt. Altro errore in impostazione dello Spezia e ripartenza spinta da Shpendi che cerca Cerri, la palla carambola di nuovo sull’attaccante che calcia in porta trovando la deviazione in corner di Bonfanti.

18’ pt. PAREGGIO DELLO SPEZIA. Lancio dalle retrovie di Bellemo verso Artistico che prende il tempo ad Amoran, uscita incerta di Klinsmann che rimane nella “terra di nessuno” e viene beffato da un pallonetto perfetto del centravanti.

15’ pt. Entrata scomposta e in ritardo su Ciofi, giallo per Bellemo.

10’ pt. Si fa vedere lo Spezia con un colpo di testa centrale di Artistico su cross dalla destra di Sernicola.

5’ pt. RETE CONVALIDATA, CESENA IN VANTAGGIO! Frabotta da sinistra trova Shpendi che completamente libero in area appoggia in rete. Sulle prime l’attaccante sembrava leggermente oltre la linea del pallone ma dopo controllo Var la rete è regolare.

4’ pt. GOL DI SHPENDI, ma check del Var in corso per possibile fuorigioco.

3’ pt. OCCASIONE CESENA! Frabotta supera Sernicola e cerca Berti a rimorchio, botta mancina di prima respinta da Radunovic.

1’ pt. Subito potenziale grossa chance per il Cesena: la pressione alta dei bianconeri porta Bellemo a sbagliare in impostazione, Castagnetti serve Cerri che trova subito Berti in area, il 14 non riesce però a trovare l’attimo giusto per calciare e l’azione sfuma.

1’ pt. Tutto pronto, si comincia. Calcio d’inizio affidato al Cesena che nel primo tempo attaccherà sotto il settore ospiti.

Una partita molto delicata per il Cesena, che oggi al Manuzzi (ore 17.15) deve provare a rialzare la testa contro lo Spezia degli ex Adamo (titolare) e Aurelio (in panchina). Amoran sostituisce in difesa lo squalificato Zaro, mentre davanti c’è debutta la coppia Cerri-Shpendi. Out Arrigoni per un affaticamento.