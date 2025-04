Diretta Cesena-Sassuolo 0-2 live FINALE

CESENA-SASSUOLO 0-2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Piacentini, Prestia (1’ st Adamo), Mangraviti; Ceesay (17’ st Russo), Francesconi (1’ st Tavsan), Calò, Saric (31’ st Bastoni), Celia; Shpendi, La Gumina (17’ st Antonucci). In panchina: 1 Pisseri, 63 Siano, 79 Pitti, 7 Donnarumma, 71 Manetti, 5 Mendicino, 14 Berti. Allenatore: Michele Mignani.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Romagna, Muharemovic, Pieragnolo (27’ st Doig); Iannoni, Obiang (27’ st Mazzitelli), Ghion (37’ st Lipani); Berardi, Moro (27’ st Skjellerup), Laurientè (27’ st Pierini). In panchina: 31 Moldovan, 7 Volpato, 9 Mulattieri, 17 Paz, 20 Lovato, 26 Odenthal, 99 Verdi. Allenatore: Fabio Grosso.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

RETE: 24’ pt e 12’ st Laurienté.

NOTE: Spettatori 12.374 (8.069 abbonati, 4.305 paganti) per un incasso di 123.444,41 euro. Angoli 8-3. Ammoniti Francesconi e Adamo.

Finisce qui: Cesena-Sassuolo 0-2.

47’ st. Tiro-cross di Adamo, Satalino in difficoltà tocca in angolo.

46’ st. Tre minuti di recupero.

45’ st. Lipani dentro per Pierini, recupero provvidenziale di Piacentini.

44’ st. Antonucci imbecca Russo in area, destro alto.

38’ st. Giallo per Adamo, in ritardo su Doig.

37’ st. Nel Sassuolo fuori Ghion e dentro Lipani.

35’ st. Possibilità per Calò su punizione da poco più di 20 metri, palla sulla barriera.

33’ st. Vicino al tris il Sassuolo: cross dalla sinistra di Doig, testa di Berardi e respinta sicura di Klinsmann che evita nuovamente un passivo più grave al Cesena.

31’ st. Bello spunto di Iannoni, che entra in area e cerca la porta col mancino, palla a lato. Bastoni per Saric nel Cesena.

27’ st. Nel Sassuolo entrano Doig, Pierini, Skjellerup e Mazzitelli per Pieragnolo, Laurienté, Moro e Obiang

26’ st. PALO SASSUOLO! Toljan manda Berardi sulla destra, palla dietro per Iannoni, destro dai 16 metri che Klinsmann devia sul legno con la palla che poi finisce tra le braccia del portiere bianconero disteso a terra.

24’ st. Ci prova Tavsan dai 20 metri, mancino non indimenticabile e palla sul fondo.

20’ st. OCCASIONISSIMA PER SARIC. Sciabolata di Adamo per Antonucci che rientra sul destro e trova l’ex Palermo, che in area da ottima posizione cerca il destro a giro colpendo però malissimo, palla nettamente sul fondo.

17’ st. Doppio cambio Cesena: Russo per Ceesay e Antonucci per La Gumina.

15’ st. Un inarrestabile Laurienté prende facilmente il fondo e la tocca dietro per Muharemovic, mancino alto sopra la traversa.

12’ st. RADDOPPIO DEL SASSUOLO. Adamo regala palla a Muharemovic che trova subito Laurienté, il 45 entra in area e fa esplodere un mancino che si insacca alle spalle di Klinsmann.

6’ st. OCCASIONE SASSUOLO. Palla in profondità per Laurienté che resiste all’assalto di Piacentini ed entra in area, avendo però poco angolo per calciare e concludendo su un attento Klinsmann.

5’ st. Adamo trova il fondo e mette al centro, Satalino smanaccia male in uscita disturbandosi con Muharemovic ma nella zona in cui cade il pallone c’è solo Obiang che può quindi allontanare la minaccia.

1’ st. Comincia la ripresa, Sassuolo sul pallone.

1’ st. Doppio cambio all’intervallo per il Cesena: fuori Prestia e Francesconi, dentro Adamo e Tavsan. Bianconeri ora disposti col 4-4-2 con Ceesay e Celia terzini e Tavsan-Adamo esterni di centrocampo.

Il primo tempo va agli archivi con un fallo inesistente fischiato contro La Gumina a pochi metri dall’area, Cesena sotto 0-1 ma che deve ripartire dall’atteggiamento degli ultimi 10 minuti della frazione iniziale.

46’ pt. Un minuto di recupero.

45’ pt. Laurienté anticipa Mangraviti con un sombrero lanciandosi verso la porta, bravissimo Klinsmann ad arrivare per primo sul pallone in uscita.

43’ pt. Ennesimo contropiede da palla inattiva cesenate, Francesconi mette una pezza fermando Laurienté venendo ammonito per fallo tattico.

41’ pt. Calò mette al centro, Muharemovic respinge su La Gumina che tenta la botta, colpendo in pieno lo stesso Muharemovic. Cesena ora molto più tonico.

40’ pt. Celia mette in mezzo dalla sinistra, Shpendi devia col tacco e Satalino accompagna lapalla sul fondo, ma l’arbitro ha visto un tocco di un giocatore ospite e assegna il corner al Cesena.

38’ pt. Grande accelerazione di Shpendi, che parte da centrocampo e semina sia Berardi che Obiang, una volta in area cerca la conclusione ma viene murato da Muharemovic.

36’ pt. Palla persa a centrocampo da un Cesena per ora incapace di mettere insieme tre passaggi di fila, Iannoni serve Laurienté che appena entrato in area cerca di piazzarla col destro, blocca Klinsmann.

33’ pt. Cesena sorpreso da una punizione battuta rapidamente dal Sassuolo, Laurienté non riesce a sfondare e premia il rimorcbio di Berardi, mancino ben oltre la traversa dai 20 metri.

24’ pt. SASSUOLO IN VANTAGGIO. Ghion cambia gioco verso destra per Berardi, palla al bacio sul secondo palo per Laurienté che scatta alle spalle di Francesconi e segna al volo da pochi passi.

23’ pt. Altro contropiede Sassuolo da corner per il Cesena. L’azione parte direttamente da un lungo lancio con le mani di Satalino per Berardi, che dalla destra la mette sul secondo palo per Laurienté, la cui sponda aerea non trova compagni in area.

18’ pt. Bella combinazione sulla sinistra del Cesena: triangolo Saric-Celia, palla a La Gumina che cerca Shpendi, deviazione su Ceesay che cerca la porta con un mancino rasoterra nettamente deviato da Pieragnolo, l’arbitro non vede e assegna la rimessa dal fondo al Sassuolo.

10’ pt. Ci prova da fuori area Pieragnolo, blocca in due tempi Klinsmann.

8’ pt. CLAMOROSA TRIPLA CHANCE PER IL SASSUOLO. Dal corner per il Cesena nasce un contropiede per gli ospiti, con Berardi che manda in profondità Laurienté. Il 45 dei neroverdi calcia addosso a Klinsmann a tu per tu, poi Berardi va col mancino a botta sicura trovando la deviazione dell’estremo difensore bianconero con la palla che tocca la traversa e la linea di porta, arriva infine Moro che col destro trova solo l’esterno della rete.

7’ pt. OCCASIONE CESENA: Piacentini prende il fondo e mette al centro per Francesconi, anticipo decisivo di Muharemovic che si rifugia in angolo.

6’ pt. Incursione di Laurienté, perso da Ceesay, che entra in area e tenta la botta col destro da posizione non facile, palla altissima.

1’ pt. Dopo 25 secondi un cross velenoso dalla sinistra di Pieragnoli non trova per poco la deviazione di Berardi che aveva tagliato bene sul secondo palo.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare.

Ai distinti è aperta una sezione del museo bianconero in onore degli 85 anni del Cesena: tra gli ospiti anche Pierpaolo Bisoli.