Diretta Cesena-Sampdoria 0-0 live

CESENA-SAMPDORIA 0-0
CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Corazza; Bastoni, Bisoli; Shpendi, Berti, Olivieri; Cerri. In panchina: 40 Ferretti, 26 Piacentini, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 99 Frabotta, 4 Castagnetti, 70 Francesconi, 6 Arrigoni, 8 Castrovilli, 11 Ciervo, 22 Vrioni. Allenatore: Ashley Cole.
SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Hadzikadunic, Viti, Giordano; Ricci, Abildgaard; Cherubini, Henderson, Begic; Brunori. In panchina: 1 Ghidotti, 98 Goucke, 13 Palma, 25 Ferrari, 5 Riccio, 23 Depaoli, 7 Cicconi, 92 Soleri, 72 Barak, 33 Conti, 94 Esposito, 34 Casalino. Allenatore: Attilio Lombardo.
ARBITRO: Tremolada di Monza.
NOTE: Angoli 0-1
15’ pt. SIANO MIRACOLOSO! Splendido intervento del portiere bianconero, che si allunga sulla sua sinistra per deviare in corner la conclusione piazzata di Henderson servito di tacco da Cherubini ai 20 metri.
14’ pt. Palla velenosa di Di Pardo che attraversa l’area e viene raccolta da Begic, appoggio per Abildgaard che anziché calciare cerca un cross che supera la porta.
11’ pt. Filtrante di Bastoni per Shpendi che cerca lo spazio per la conclusione in area ma viene chiuso abilmente dalla retroguardia doriana.
9’ pt. ANNULLATO IL GOL DELLA SAMPDORIA. Si resta sullo 0-0 al Manuzzi, Viti in offside millimetrico al momento della battuta di Ricci. Questione davvero di pochissimi centimetri ma quanto basta per “cancellare” la rete ospite.
7’ pt. Check del Var per un possibile fuorigioco dell’autore del gol.
6’ pt. SAMPDORIA IN VANTAGGIO. Punizione (per fallo inesistente di Bisoli su Brunori) battuta dalla sinistra da Ricci, palla a centro area deviata in rete da Viti.
3’ pt. Anche la Samp si schiera col 4-2-3-1, con Henderson dietro Brunori e Cherubini ad agire sulla destra.
1’ pt. Si comincia, primo pallone per la Sampdoria. Cesena che attaccherà verso il settore ospiti nel primo tempo.
Pomeriggio soleggiato e gradevole al Manuzzi