Diretta Cesena-Salernitana 2-0 finisce in gloria per i bianconeri VIDEO

18’ pt. Prestia dalle retrovie lancia perfettamente per Shpendi che, contrastato da Bronn e Lochosvili, non vede La Gumina libero a sinistra. Si torna indietro da Saric che prova dalla distanza alzando troppo la mira.

21’ pt. Entrata in ritardo ai 16 metri di Ceesay su Amatucci, giallo per l’esterno e punizione pericolosissima per la Salernitana.

41’ pt. Che occasione per la Salernitana: Amatucci lancia col contagiri per Cerri, che di testa da ottima posizione colpisce malissimo e spedisce sul fondo.

43’ pt. GOL ANNULLATO ALLA SALERNITANA. Amatucci dai 16 metri piazza in rete alla sinistra di Klinsmann, rete cancellata per l’offside di Ghiglione che devia la conclusione del compagno. Il Var conferma la decisione presa in campo.

1’ st. Bastoni per Saric: cambio all’intervallo per il Cesena. Ha inizio la ripresa.

18’ st. ALTRA RETE ANNULLATA ALLA SALERNITANA. Cerri si libera fallosamente di Prestia e mette al centro per Corazza che segna a porta vuota, ma ad azione finita l’arbitro Cosso fischia punizione per il Cesena.

30’ st. Nella Salernitana Tongya per Soriano e Raimondo per Verde.

42’ st. Nella Salernitana Hrustic per Amatucci e Tello per Zuccon.

16’ pt. Dopo il quarto d’ora di silenzio in segno di protesta si accende anche il tifo sugli spalti.

12’ pt. Berti imbecca La Gumina, splendida chiusura di Ferrari a evitare guai peggiori per i suoi.

10’ pt. Palla bassa al centro di Ceesay su azione di corner, Prestia cerca la deviazione col tacco non trovando però la porta, con Calò che non arriva per poco in spaccata sul pallone che rotola sul fondo.

8’ pt. Mangraviti scodella verso l’area, Bronn di testa prolunga nella zona di La Gumina, sinistro al volo sbilenco e nettamente a lato.

6’ pt. Verde cerca la porta dalla distanza su punizione, blocca Klinsmann.

4’ pt. La Gumina, servito in area, prova la conclusione che finisce però addosso a Shpendi, la palla diventa buona per Ciofi che incespica e perde l’attimo per calciare.

2’ pt. Subito chance per il Cesena: palla a rientrare di Saric, zampata di La Gumina sul primo palo, attento Christensen che blocca.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per la Salernitana. Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti.

Mignani rilancia Shpendi in avanti e Berti titolare a centrocampo

Sfida importante in chiave salvezza per un Cesena rilanciato dalle ultime vittorie esterne di Reggio Emilia e Cremona. Al Manuzzi (ore 15) arriva la Salernitana e una vittoria sarebbe una pesante ipoteca sulla permanenza in B anche per la prossima stagione. Con Adamo non al meglio è in vista una chance per il rientrante Ceesay dal primo minuto. Ballottaggio Celia-Donnarumma a sinistra. Salernitana al gran completo.