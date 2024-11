Diretta Cesena-Reggiana live FINALE

CESENA-REGGIANA 1-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (24’ st Ceesay), Berti (38’ st Tavsan), Calò (24’ st Mendicino), Bastoni, Donnarumma (16’ st Celia); Shpendi, Antonucci (16’ st Kargbo).

In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 3 Curto, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 4 Chiarello, 70 Francesconi. Allenatore: Michele Mignani.

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Marras (31’ st Kabashi), Ignacchiti, Reinhart, Portanova, Fiamozzi (16’ st Sersanti); Pettinari (16’ st Vergara), Gondo (43’ st Vido).

In panchina: 1 Motta, 29 Urso, 39 Cavallini, 87 Nahounou, 6 Stulac, 80 Girma, 27 Maggio. Allenatore: William Viali.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

RETI: 11’ st Pettinari, 20’ st Shpendi.

AMMONITI: Calò, Adamo, Bardi, Vergara, Mendicino.

NOTE: Spettatori 12.513 (7.893 abbonati, 4.548 paganti) per un incasso di 132.503.23 euro. Angoli 11-1 per il Cesena.

Finisce qui: Cesena-Reggiana 1-1.

53’ st. TRAVERSA DI KABASHI. Punizione ben calciata, ma palla che scheggia la parte alta del montante.

51’ st. Mangraviti regala palla a Vergara, steso ai 16 metri: punizione pericolosissima dal limite per la Reggiana.

47’ st. Ammonito Mendicino, entrata in ritardo su Portanova.

46’ st. Sei minuti di recupero.

43’ st. Libutti per Ignacchiti e Vido per Gondo, anche la Reggiana esaurisce le sostituzioni.

40’ st. Punizione da circa 25 metri battuta ottimamente da Bastoni, Bardi si distende alla sua sinistra e para.

38’ st. Tavsan per Berti, ultimo cambio per il Cesena.

36’ st. Proteste Reggiana, Gondo (liberatosi forse con una spinta della marcatura) entra in area e va giù, per Ghersini tutto regolare.

34’ st. Buco di Mendicino a centrocampo, si apre una voragine con Vergara a servire Sersanti che da ottima posizione trova l’ottimo recupero di Mangraviti, sul prosieguo tiro-cross che attraversa l’area e arriva da Portanova, destro di prima respinto da Klinsmann.

31’ st. Kabashi per Marras nella Reggiana.

29’ st. Follia Ghersini: Fiamozzi stende Ceesay: è punizione Cesena con giallo, perl’arbitro genovese è fallo contro il Cesena.

26’ st. Kargbo prende il fondo e cerca la porta, attento Bardi che concede un altro corner.

25’ st. Subito ammonito Vergara per un’entrata in ritardo su Mendicino.

24’ st. Mendicino entra per Calò, Ceesay sostituisce Adamo.

23’ st. Portanova vince di forza un contrasto con Celia e trova lo spazio per calciare, para Klinsmann.

21’ st. Battibecco tra Bardi e Adamo prima della ripresa del gioco, ammoniti entrambi.

20’ st. PAREGGIO DEL CESENA. Celia trova Shpendi in area, controllo spalle alla porta e girata che si insacca dopo deviazione di Meroni.

18’ st. Serie di colpi di testa su azione di corner, destro dai 20 metri di Adamo alzato in angolo da Bardi.

16’ st. Doppio cambio Cesena: Celia per Donnarumma e Kargbo per Antonucci. Nella Reggiana Sersanti per Fiamozzi e Vergara per Pettinari.

11’ st. GOL DELLA REGGIANA. Palla in mezzo di Marras, deviazione maldestra di Adamo verso la sua porta, Pettinari anticipa sia lui che Klinsmann e porta in vantaggio i suoi al primo tiro in porta. Gol confermato dopo un controllo var per possibile offside.

6’ st. Azione insistita del Cesena che porta a un mancino dalla distanza di Mangraviti ben oltre la traversa.

3’ st. Corner dalla destra, sul secondo palo Mangraviti senza saltare gira verso la porta, Bardi si rifugia di nuovo in angolo.

1’ st. Dopo appena 12 secondi Shpendi calcia da fuori col destro mandando fuori di poco.

1’ st. Ha inizio la ripresa, Cesena sul pallone.

46’ pt. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, 0-0 al Manuzzi.

45’ pt. Doppia clamorosa occasione per il Cesena: Bastoni passa in mezzo a due e tenta il mancino da fuori, Bardi devia sulla traversa, arriva Berti a botta sicura, salvataggio pazzesco di Fontanarosa che evita un gol certo.

44’ pt. Primo tiro della Reggiana: destro di Portanova dallo spigolo dell’area di poco a lato.

40’ pt. Corner dalla destra, Ciofi di testa alza troppo la mira.

33’ pt. Portanova “sposta” Ciofi e crea un buco a centrocampo, la palla arriva a Marras che serve poi in profondità Gondo, tentativo di cross basso ribattuto e pericolo scampato per il Cesena.

30’ pt. Plateale tocco col braccio di Reinhart su lancio di Donnarumma, Ghersini non vede neanche questo.

26’ pt. Shpendi, forse con una leggera spinta, prende posizione su Meroni e calcia in porta, Bardi si rifugia in corner. Dalla bandierina la palla arriva ad Antonucci che prima liscia, poi trova comunque lo spazio per un destro a giro nettamente fuori misura.

24’ pt. Destro dai 20 metri di Antonucci bloccato in due tempi da Bardi.

21’ pt. Bella combinazione che libera Antonucci in area, destro ribattuto da Meroni.

18’ pt. Berti controlla sulla destra e scodella per Shpendi, che si allunga in spaccata riuscendo però solo a sfiorare appena la palla.

16’ st. Fallaccio di Reinhart su Berti quantomeno da giallo, Ghersini non è dello stesso avviso, disattendendo il metro usato per l’ammonizione di Calò.

9’ pt. Preciso cross di Adamo per la testa di Shpendi, anticipato da un intervento di spalla di Sampirisi, scoordinato ma efficace.

8’ pt. Entrata in netto ritardo di Calò che gli costa subito il giallo.

6’ pt. Destro dai 25 metri apparentemente innocuo di Calò, con Bardi che si tuffa in ritardo e si distende deviando in corner. Dalla bandierina batti e ribatti, la palla arriva a Adamo che gira ampiamente a lato col destro.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per la Reggiana. Cesena che attacca sotto la Curva Ferrovia.