Diretta Cesena-Reggiana 1-2 live FINALE

CESENA-REGGIANA 1-2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (29’ st Magni), Francesconi (9’ st Bastoni), Castagnetti (29’ st Diao), Berti, Adamo (1’ st Celia); Blesa, Shpendi (16’ st Olivieri). In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 26 Piacentini, 18 Guidi, 99 Frabotta, 6 Arrigoni. Allenatore: Michele Mignani.

REGGIANA (3-4-1-2): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (1’ st Magnani); Marras (36’ st Tripaldelli), Reinhart (36’ st Mendicino), Charlys, Bozzolan; Girma; Tavsan (19’ st Bertagnoli), Portanova. In panchina: 21 Saro, 12 Seculin, 6 Vallarelli, 19 Basili, 23 Rover, 9 Novakovich, 93 Lambourde, 91 Contè. Allenatore: Davide Dionigi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

RETI: 15’ pt Ciervo, 20’ pt Tavsan, 24’ pt Portanova

ESPULSO: Bastoni al 42’ st.

AMMONITI: Bonetti, Motta, Reinhart, Ciervo, Berti.

NOTE: Spettatori 11.703 (7.682 abbonati, 4.021 paganti) per un incasso di 127.797,05 euro. Angoli 4-0.

Finisce qui: Cesena-Reggiana 1-2.

47’ st. ZARO AD UN PASSO DAL PARI. Splendido cross dalla destra di Berti, sul secondo palo arriva il centrale che di testa non trova la porta.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

42’ st. ESPULSO BASTONI. L’assistente Mastrodonato riferisce a Fabbri qualche parola di troppo del 10 bianconero, Fabbri gli mostra il rosso.

40’ st. PALO DI CIOFI. Mischia su corner dalla sinistra, sponda di Zaro per Mangraviti che colpisce male, la palla arriva comunque al 15 bianconero che gira sul legno alla destra di Motta.

36’ st. OLIVIERI SI DIVORA IL 2-2. Clamorosa chance per il neoentrato, che mandato in porta da Diao calcia altissimo a tu per tu con Motta.

36’ st. Doppio cambio Reggiana: Mendicino per Reinhart e Tripaldelli per Marras.

34’ st. Bell’iniziativa di Blesa, che anzichè cercare la porta dalla distanza serve Diao che non trova il tempo per calciare a rete.

29’ st. Nella Reggiana fuori Girma e dentro Novakovich, nel Cesena Magni per Ciervo e Diao per Castagnetti. Cesena ora col 3-4-2-1 con Blesa e Diao a supporto di Olivieri.

27’ st. Mancino potente dalla distanza di Bastoni, la palla non si abbassa a sufficienza e supera la porta di Motta.

26’ st. Fallo tattico di Berti su Girma, giallo anche per lui.

19’ st. Tavsan (fischiatissimo dal Manuzzi) lascia il posto a Bertagnoli.

17’ st. Subito chance per Olivieri, che arriva bene sul primo palo sul cross di Celia ma spedisce a lato al volo.

16’ st. Olivieri entra per Shpendi.

14’ st. Pericolosa la Reggiana: Portanova prende il fondo sulla sinistra, conclusione ribattuta da Ciofi. Sul prosieguo Bozzolan serve l’accorrente Reinhart, destro deviato da Zaro con Klinsmann che evita per un soffio il corner.

13’ st. Ancora vicino al pari il Cesena, cross di Ciervo dalla destra e zuccata di poco alta di Shpendi.

12’ st. DOPPIA OCCASIONE PER IL CESENA: Mangraviti trova Shpendi, destro respinto da Motta, arriva Berti che trova un’altra respinta del portiere avversario.

9’ st. Bastoni per Francesconi nel Cesena.

8’ st. Errore in impostazione di Francesconi che porta al fallo tattico di Ciervo su Bozzolan, quarto ammonito del match.

5’ st. Reinhart cerca il numero, perde palla e atterra Blesa: giallo anche per lui.

2’ st. Subito ammonito il portiere Motta per perdita di tempo.

1’ st. Comincia la ripresa, Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare.

1’ st. Cambi nell’intervallo: Celia per Adamo nel Cesena, Magnani per Bonetti nella Reggiana.

Problemi per un tifoso in Curva Mare.

Fine primo tempo, squadre a riposo sull’1-2, Cesena sotto di un gol.

46’ pt. Un minuto di recupero.

44’ pt. Il Cesena sfiora il 2-2 con un cross fuori misura a rientrare di Ciervo che si trasforma in un tiro in porta, con Motta che riesce a salvare e bloccare in due tempi.

39’ pt. Francesconi avanza ai 30 metri e serve Shpendi, mancino da buona posizione ribattuto da Papetti.

32’ pt. Reinhart perde palla a centrocampo, Francesconi per Blesa che entra in area ma perde l’attimo e non trova il guizzo giusto per rendersi pericoloso.

27’ pt. OCCASIONE CESENA: splendido lancio dalle retrovie di Klinsmann per Blesa, che si coordina per calciare spedendo il pallone di poco alto.

24’ pt. REGGIANA IN VANTAGGIO. Girma dalla destra triangola con Tavsan, palla dentro per Portanova che da posizione ravvicinata batte Klinsmann.

20’ pt. PAREGGIO DELLA REGGIANA. Brutta palla persa da Adamo, ne nasce un contropiede spinto da Marras, palla a destra per Girma poi in mezzo per lo stesso Marras che premia l’inserimento di Tavsan, l’ex bianconero di prima la piazza alla destra di Klinsmann per l’1-1 immediato degli ospiti.

15’ pt. GOL DEL CESENA!! Splendida palla di Berti per Ciervo, che si accentra e lascia partire un destro che si insacca dopo la deviazione di Bonetti che beffa Motta.

14’ pt. Castagnetti prova a calciare sotto la barriera, conclusione respinta e nulla di fatto.

13’ pt. Bonetti stende Blesa a poco più di 20 metri dalla porta, primo giallo del match e punizione interessante per il Cesena.

10’ pt. Altra chance per i bianconeri: filtrante di Berti per Shpendi che prende il tempo a Libutti ma nel farlo è costretto a decentrarsi spostandosi sul sinistro, diagonale mancino ben respinto da Motta.

9’ pt. OCCASIONE CESENA. Bella manovra sulla destra, Ciervo triangola con Blesa e premia il rimorchio di Berti per una conclusione dai 16 metri di poco alta.

7’ pt. Azione personale di Reinhart che si presenta pericolosamente in zona-tiro, conclusione da dentro l’area ribattuta da Zaro. Reggiana uscita meglio dai blocchi di partenza.

6’ pt. Adamo in ritardo su Portanova, punizione pericolosa dallo spigolo destro dell’area di rigore per la Reggiana, Tavsan mette in mezzo e Ciervo libera.

4’ pt. Shpendi vince di forza un duello con Papetti e si invola verso la porta, per Fabbri è fallo del centravanti bianconero: decisione dubbia.

1’ pt. Si parte, palla al centro battuta dal Cesena