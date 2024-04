Cesena-Recanatese 3-0

CESENA (3-4-2-1): Siano; Ciofi (28’ st Coccolo), Prestia, Pieraccini; Adamo (9’ st Pierozzi), De Rose (28’ st Varone), Saber (9’ st Francesconi), Donnarumma (16’ st David); Berti, Kargbo; Corazza. In panchina: 1 Pisseri, 33 Klinsmann, 3 Pitti, 28 Silvestri, 44 Valentini, 4 Chiarello, 9 Shpendi, 11 Ogunseye. Allenatore. Domenico Toscano.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Veltri; Raimo, Carpani, Raparo (1’ st Morrone), Pelamatti (25’ st Longobardi); Sbaffo (43’ st Fiorini), Lipari (18’ pt Mazia), Melchiorri (25’ st Ahmetaj). In panchina: 22 Mascolo, 76 Verdini, 3 Allievi, 33 Rizzo, 4 Prisco, 17 Egharevba, 37 Ferretti, 21 Guidobaldi. Allenatore: Giacomo Filippi.

ARBITRO: Turrini di Firenze.

RETI: 10’ pt Berti, 20’ pt Corazza, 45’ st Berti.

AMMONITI: Melchiorri, Pieraccini, Prestia, Sbaffo.

NOTE: Spettatori 9.506 (2.971 paganti, 6.535 abbonati) per un incasso di 60.580,07 euro. Angoli 4-4.

50’ st. Finisce qui: Cesena batte Recanatese 3-0.

47’ st. Corazza trova Kargbo che davanti a Meli lo batte con un delizioso tocco sotto, ma è tutto fermo per offside del 10 bianconero.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

45’ st. TRIS CESENA. Splendida combinazione tra Berti e Corazza, il gioiellino classe 2004 chiude il triangolo e la mette alle spalle di Meli.

43’ st. Nella Recanatese fuori Sbaffo e dentro Fiorini.

39’ st. Corazza trova Pierozzi sulla destra, palla rasoterra a rimorchio per Varone, anticipato da Shiba.

37’ st. Vistosa trattenuta su Coccolo di Sbaffo, ammonito forse più per proteste che per il fallo in sè.

35’ st. Ammonito anche Prestia per una trattenuta giudicata da giallo su Ahmetaj.

32’ st. Corner per gli ospiti, la palla arriva a Mazia che dai 16 metri calcia bene al volo, trovando però una ribattuta in piena area.

28’ st. Nel Cesena entrano Coccolo per Ciofi e Varone per De Rose.

27’ st. Altra magia di De Rose, che poi crossa trovando la testa di Kargbo, parata di Meli ma gioco fermo per offside (in fuorigioco però c’era David e non il sierraleonese).

25’ st. Nella Recanatese Pelamatti e Melchiorri lasciano il campo a Longobardi e Ahmetaj.

24’ st. Giocata clamorosa di De Rose, che poi in contropiede serve Corazza che di destro si divora il 3-0.

20’ st. Entrata troppo energica di Pieraccini, giallo per lui.

16’ st. Nel Cesena dentro David per Donnarumma.

14’ st. Brutta palla persa da Donnarumma, Sbaffo trova Melchiorri in profondità che viene però rimontato da un super Prestia.

13’ st. Invitante assist per Melchiorri, che in area rientra per il mancino trovando la provvidenziale ribattuta di Pieraccini.

11’ st. Svirgolata di Prestia e angolo Recanatese: dalla bandierina Raimo trova Melchiorri, che di testa manda alto.

9’ st. Primi due cambi nel Cesena: Pierozzi per Adamo e Francesconi per Saber.

1’ st. Raparo per Morrone nella Recanatese. Parte la ripresa.

49’ pt. Si chiude la prima frazione, 2-0 Cesena all’intervallo.

48’ pt. Cross dalla destra troppo lungo per Kargbo, la palla arriva a Donnarumma che scarica il suo sinistro ribattuto però da Raimo.

46’ pt. Tre minuti di recupero.

45’ pt. Adamo rientra sul sinistro e prova a giro, conclusione larga.

44’ pt. Donnarumma sgasa e serve poi Saber, destro dalla distanza di poco a lato alla sinistra di Meli.

40’ pt. Schema su corner andato male, contropiede Recanatese fermato fallosamente da Adamo. Sulla punizione Pelamatti prova a sorprendere Siano calciando direttamente in porta, palla bloccata che sarebbe peraltro uscita.

38’ pt. Tunnel di De Rose su Raparo, destro ribattuto in corner.

34’ pt. Grosse proteste dei giocatori della Recanatese: uscita avventata fuori dalla propria area di Siano che colpisce in pieno Melchiorri (peraltro già anticipato da Prestia). Capitan Sbaffo chiede il rosso, l’arbitro Turrini lascia proseguire.

32’ pt. Donnarumma riceve un cross dalla destra, finta col sinistro e lascia partire nuovamente il destro: palla di poco a lato.

29’ pt. Prima chance per la Recanatese: velenoso tiro-cross rasoterra di Carpani con Siano che ci mette la punta delle dita e manda in angolo.

27’ pt. Filtrante di Berti per Corazza che mette bene al centro per Kargbo, anticipato da Shiba che evita il 3-0.

20’ pt. RADDOPPIO DEL CESENA. Sgasata di Kargbo, appoggio a Corazza che gira col destro insaccando grazie anche alla deviazione di Shiba che mette fuori casa Meli. Decimo centro stagionale per il Joker.

18’ pt. Sbaffo rientra in campo mentre Lipari è costretto a chiudere qui la gara: al suo posto Mazia.

17’ pt. Problemi fisici sia per Sbaffo che per Lipari, quest’ultimo chiede il cambio: già in fasedi riscaldamento Mazia.

15’ pt. Entrata scomposta su Pieraccini: giallo per Melchiorri.

14’ pt. Saber serve Donnarumma, l’esterno bianconero ci prova col destro: palla a un soffio dal palo alla destra di Meli.

10’ pt. GOL DEL CESENA. Erroraccio di Carpani in uscita, che di fatto serve Corazza il quale poi gira in mezzo per Berti che da pochi passi fa 1-0 a porta vuota.

9’ pt. Cross dalla destra di Adamo, anticipo determinante di Ferrante in spaccata su Corazza.

3’ pt. Corner Cesena dalla sinistra, la palla arriva a Adamo la cui botta di destro viene respinta dalla difesa ospite.

1’ pt. Comincia il match, palla al Cesena.