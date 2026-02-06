Diretta Cesena-Pescara 0-0 live

CESENA-PESCARA: 0-0
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Guidi, Zaro, Mangraviti; Magni, Francesconi, Castagnetti, Berti, Ciervo; Shpendi, Olivieri. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 15 Ciofi, 26 Piacentini, 27 Corazza, 6 Arrigoni, 8 Castrovilli, 10 Bastoni, 25 Bisoli, 7 Cerri, 22 Vrioni. Allenatore: Simone Vergassola (Michele Mignani squalificato).
PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Gravillon, Capellini, Bettella; Oliveri, Valzania, Brugman, Caligara, Letizia; Olzer; Di Nardo. In panchina: 22 Saio, 12 Profeta, 15 Altare, 32 Cagnano, 7 Meazzi, 13 Acampora, 5 Brandes, 18 Fanne, 19 Faraoni, 31 Russo, 36 Berardi, 95 Corbo. Allenatore: Emiliano Testini (Giorgio Gorgone squalificato).
ARBITRO: Crezzini di Siena.
NOTE: Spettatori 10mila circa. Angoli: 0-0.
Mignani lancia Magni titolare con Corazza in panchina. In difesa c’è Guidi per Ciofi. A centrocampo Francesconi titolare e Bisoli in panchina.
Una sfida casalinga fondamentale attende il Cesena questa sera (ore 20.30) al Manuzzi. Contro il Pescara i bianconeri di Mignani cercano la vittoria del rilancio dopo un mese di gennaio pieno di amarezze. In difesa torna Mangraviti dopo la squalifica, fermato dal giudice sportivo invece Frabotta che non sarà della partita stasera. In panchina si rivede Bastoni insieme ai neo-acquisti Cerri, Castrovilli, Corazza e Vrioni. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Crezzini di Siena.