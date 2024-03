Diretta Cesena-Pescara 1-0 live FINALE

CESENA-PESCARA 1-0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini (17’ st Ciofi), Prestia, Silvestri; Adamo (29’ st Pierozzi), Francesconi, Saber (29’ st Chiarello), Donnarumma; Berti (17’ st Varone), Kargbo (9’ st Corazza); Shpendi. In panchina: 33 Klinsmann, 61 Siano, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 44 Valentini, 25 David, 20 De Rose, 11 Ogunseye. Allenatore: Domenico Toscano.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Dagasso (25’ st Franchino), Squizzato, Aloi (49’ st Sasanelli); Merola, Cuppone (38’ st Vergani), Accornero (25’ st Cangiano). In panchina: 1 Gasparini, 23 Pellacani, 18 Pierno,27 Moruzzi, 5 Di Pasquale, 25 Staver, 28 De Marco, 17 Tunjov, 20 Meazzi, 7 Masala,, 21 Capone. Allenatore: Emmanuel Cascione.

ARBITRO: Calzavara di Varese.

RETE: 42’ st Pierozzi.

AMMONITI: Floriani, Aloi, Accornero, Franchini, Pierozzi.

NOTE: Spettatori 15.547 (9012 paganti, 6635 abbonati) per un incasso di 144.388,07 euro. Angoli 10-6 per il Cesena.

E’ FINITA! IL CESENA E’ IN SERIE B! IL CESENA E’ IN SERIE B!

49’ st. Sasanelli per Aloi nel Pescara.

46’ st. 4 di recupero.

43’ st. Pierozzi poi ammonito per essersi tolto la maglia.

42’ st. Punizione battuta dalla sinistra da Donnarumma, la zuccata di Pierozzi si insacca con l’ausilio del palo: è delirio al Manuzzi.

42’ st. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CESENAAAAAAAAAAAAA!

41’ st. Il già ammonito Franchini stende Donnarumma e allontana il pallone, niente secondo giallo: graziatissimo.

40’ st. Controcross di Donnarumma dopo un corner, mischia in area, palla a Varone che dai 20 metri colpisce male col destro.

38’ st. Nel Pescara fuori Cuppone e dentro Vergani.

36’ st. Velenoso tiro-cross di Donnarumma, palla che tocca la parte alta della rete sopra la porta di Plizzari.

29’ st. Chiarello sostituisce Saber, dentro anche Pierozzi per Adamo,

27’ st. Subito ammonito Franchini per un colpo proibito a Corazza.

25’ st. Nel Pescara Franchini per Dagasso e Cangiano per Accornero.

24’ st. Francesconi recupera e serve Corazza, girata a botta sicura murata da Brosco.

23’ st. Cross dalla sinistra di Donnarumma, Corazza manca di un niente la deviazione di testa.

18’ st. Donnarumma per Shpendi, piazzato a lato di un soffio dai 16 metri.

17’ st. Nel Cesena Varone per Berti e Ciofi per Pieraccini.

15’ st. Brutta palla persa da Adamo in uscita, Dagasso calcia dalla distanza, palla alzata di un soffio in corner da una deviazione.

13’ st. Ottimo intervento di Silvestri in anticipo su Cuppone, con Pisseri che poi non riesce a evitare il corner.

9’ st. Cambio nel Cesena: fuori Kargbo e dentro Corazza.

7’ st. PALO PESCARA: errore di Silvestri, Accornero da posizione centrale calcia trovando la deviazione di Donnarumma che mette fuori causa Pisseri, salvato dal legno alla sua destra.

7’ st. Pericolosissimo retropassaggio di Prestia, con Pisseri che anticipa di un soffio Merola

6’ st. Mischia in area ospite dopo un tiro al volo di Donnarumma, la palla arriva a Pieraccini, girata mancina deviata in corner.

1’ st. Ha inizio la ripresa.

46’ pt. Finisce il primo tempo sullo 0-0. Il Cesena ha cercato di scardinare in ogni modo l’attenta retroguardia del Pescara, che si è difeso benissimo tenendo 9 uomini compatti dentro i propri 30 metri

45’ pt. Contropiede Pescara e Accornero calcia fuori dai 20 metri. Un minuto di recupero

44’ pt. Berti arriva sul fondo e cerca il rimorchio per Shpendi, troppo avanti rispetto alla palla.

40’ pt. Aloi commette fallo su Prestia e prende giallo. Accornero protesta e viene ammonito anche lui

33’ pt. Affondo di Floriani, che vince tre rimpalli e conquista un corner. Berti intercetta e riparte: Milani salva intercettando in tuffo di testa l’assist per Saber

32’ pt. Il Pescara non concede la profondità all’attacco del Cesena, quindi Shpendi viene incontro, duetta con Kargbo e spara dal limite: palla centrale addosso a Plizzari

27’ pt. Il Pescara sta rallentando benissimo la manovra del Cesena, orientandola verso l’imbuto centrale, al termine del quale Dagasso sta facendo un gran lavoro con Squizzato

25’ pt. Primo tiro nello specchio per il Cesena: Berti per Shpendi, destro che Plizzari con il corpo mette in corner. Sulla battuta di Adamo, la palla esce

20’ pt. Floriani entra duro su Kargbo a metà campo e prende un meritatissimo giallo

19’ pt. Saber riconquista una seconda palla e la perde, il flipper libera Aloi, che calcia da 25 metri: palla alta di poco. Il Cesena prova a giocare, il Pescara crea pericoli

16’ pt., Cesena che porta avanti tutti i giocatori e lascia tanto spazio dietro: riparte Cuppone, Prestia gli mura la conclusione in fallo laterale

12’ pt. Il Pescara sta bassissimo, con un 4-5-1 compatto che lascia pochi spazi di manovra al Cesena

9’ pt. Erroraccio di Silvestri in uscita, che libera di fatto Cuppone ai 20 metri: destro e Pisseri mette in corner. Prima volta che passa la metà campo e Pescara subito pericoloso

6’ pt. Donnarumma crossa con il destro Kargbo di testa gira alto. Sei minuti di gioco e il Pescara non ha ancora oltrepassato la metà campo

2’ pt. Adamo ruba, crossa e conquista un corner. Adamo calcia, palla alta per Prestia: Donnarumma addomestica, conquista il fondo e ottiene un secondo angolo. Sugli sviluppi del corner, fallo di Kargbo in gioco pericoloso

1’ pt. Si parte. Palla toccata da Shpendi. Cinquantasei secondi di possesso palla Cesena e imbucata di Berti per Shpendi, che dal limite accartoccia il tiro: palla fuori