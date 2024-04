CESENA-PERUGIA 2-0 CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Pieraccini; Adamo, Saber (24’ st Varone), De Rose (24’ st Francesconi), Donnarumma (37’ st David); Berti, Kargbo (14 st Shpendi) ; Corazza (14’ st Ogunseye). In panchina: 1 Pisseri, 61 Siano, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 28 Silvestri, 24 Pierozzi, 4 Chiarello, 77 Nannelli, 30 Giovannini. Allenatore Domenico Toscano. PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Souarè, Angella, Dell’Orco; Cudrig (32’ st Bezziccheri), Bartolomei, Kouan (32’ st Lickunas) , Cancellieri (1 st Bozzolan); Agosti (14 st Matos), Giunti, Sylla (43’ st Ronchi). In panchina: 58 Yimga, 96 Viti, 73 Polizzi, 20 Ricci, 23 Lisi, 9 Vazquez. Allenatore: Alessandro Formisano. ARBITRO: Mazzoni di Prato. RETI: 18’ pt Prestia, 36’ pt Corazza (rig.) AMMONITI: De Rose, Bartolomei, Varone NOTE: Spettatori 11.988 per un incasso di 92.137,07 euro. Angoli 4-4

Tempo di premiazioni e ovazioni per tutta la squadra, con gran finale per De Rose e Toscano.

FINITA: Con la vittoria di questa sera il Cesena ha vinto tutte le partite giocate in casa nel girone di ritorno della stagione. Eguagliato a 96 punti il record fissato lo scorso anno dal Catanzaro di punti conquistati in una stagione di Serie C. 48’ st Shpendi liberato in area da Ogunseye spara e colpisce la traversa. 47’ st Ronchi prova in slalom al limite sinistro dell’area e lascia partire un destro raso terra che finisce a lato. 46’ st Bezziccheri prova ad impegnare Klinsmann da fuori area ma la palla finisce alta. 45’ st Fallo a metà campo. Ammonito Varone, Saranno 5 i minuti di recupero. 44’ st Adamo da limite prova ad impegnare con un tiro a giro Adamonis senza fortuna, Sugli sviluppi dell’azione il portiere dei Grifoni blocca un tiro di Shpendi. 43’ st Cambio Perugia. Esce Sylla entra Ronchi 39’ st. Ogunseye prova a raccogliere di destro un cross di David sporcato da un difensore. L’attaccante cicca da limite una conclusione di difficile esecuzione. 38’ st Dialogo Adamo - Shpendi al limite dell’area, tiro fuori del numero 9 bianconero. 37’ st Cambio Cesena: esce Donnarumma ed entra David 32’ st Doppio cambio nel Perugia entrano Lickunas e Bezziccheri ed escono Kouan e Cudrig. 29’ st Punizione da destra battuta corta da Adamo per Donnarumma che calcia malamente alto ed a lato da un passo fuori area. 24’ st Il Cesena prova a rallentare il ritmo, il Perugia cerca gloria nella metà campo bianconera ma trova sempre in Prestia un muro invalicabile. Bartolomei prova un tiro da fuori che Klinsmann respinge con le braccia unite, Infortunio muscolare per Saber che esce e viene sostituito da Varone. Fuori anche De Rose ed entra Francesconi. 14’ st Cambi nel Cesena esce Kargbo ed entra Shpendi esce Corazza ed entra Ogunseye. Nel Perugia entra Matos ed esce Agosti. 6’ st Corazza per Berti che dal limite lascia partire un destro di poco a lato. 4’ st Berti per Kargbo innescato a destra in area, tiro cross senza fortuna. 3’ st Dialogano stretto Berti e Ciofi in area sulla destra, palla al centro con Kargbo che manca di un soffio l’aggancio vincente.

1’ st Esce Cancellieri ed entra Bozzolan. Coreografia dei Distinti con striscioni di tutti gli allenatori vincenti della storia del Cesena. 47’ st Si chiude il primo tempo col Cesena in vantaggio per 2-0. 45’ pt concesso due minuti di recupero. 43’ pt Kargbo prova con un sombrero a prendere di sorpresa la difesa ospite. Adamonis lo anticipa in uscita bassa. A dispetto della posta in palio non importante per le due squadre gli animi in campo tendono spesso ad accendersi. Durante un diverbio a metà campo ammonisce De Rose e Bartolomei. 36’ pt GOL: Corazza dal dischetto raddoppia 2-0. È il secondo calcio di rigore concesso a favore del Cesena in questa stagione, anche nella precedente occasione aveva segnato Corazza. 35’ pt CALCIO DI RIGORE PER IL CESENA. Berti lancia Adamo sulla destra. Cross basso per Saber che viene abbattuto da Bartolomei all’altezza del dischetto del rigore. 33’ pt Altro recupero palla di De Rose a metà campo, ma questa volta il passaggio per lo scattante Berti arriva quando il compagno di squadra è ormai in fuori gioco, 31’ pt De Rose ruba palla in area a Kouan. Innesca il contropiede di Berti che si fa tutta la fascia destra prima di servire Saber. Destro dal limite alto. 26’ pt Il Perugia dopo la rete subita ha alzato il suo baricentro ma così facendo offre più facilmente spazi di ripartenza al Cesena. Soprattutto grazie alla velocità di Berti e Kargbo. 24’ pt Corazza crossa de destra Souare anticipa Berti e libera l’area. 19’ pt Sinistro a giro di Berti Adamonis si distende sulla destra e devia in angolo. 18’ pt GOL DEL CESENA. Prestia incorna un angolo battuto da destra da Adamo e insacca il suo primo gol dell’anno., È il 17° marcatore stagionale del Cesena. 16’ pt. Corazza perde palla sulla tre quarti. Angella innesca Sylla che a sua volta trova Bartolomei sulla destra. Per un tiro fuori. Sul rovesciamento di fronte primo angolo per il Cesena. 11’ pt Ritmi non elevati in campo. Il Cesena prova a tenere palla ed a costruire di fronte al un Perugia molto chiuso. Berti prova un filtrante per Corazza anticipato in area dall’intervento di Angella in chiusura. 8’ pt Agosti dalla tre quarti lascia partire un tiro agilmente bloccato da Kinsmann: primo tedesco della storia ad indossare la magia del Cesena. 3’ pt Il Perugia si sistema “a specchio” col 3-4-2-1 ed Agosti leggermente avanzato. Quando il possesso è del Cesena la squadra di Formisano passa velocemente a 5 difensori. 1’pt Partiti. Calcio d’inizio affidato al Cesena. Ingresso delle squadre in campo. Diecimila bandierine bianconere sventolano sugli spalti mentre le curva canta “Romagna Mia”.

Riscaldamento delle due squadre in corso