Diretta Cesena-Palermo 2-1 live FINALE

CESENA-PALERMO 2-1

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini (16’ st Ciofi), Prestia, Mangraviti (41’ st Pieraccini); Ceesay (41’ st Donnarumma), Saric, Calò, Celia; Berti (33’ st Antonucci), Bastoni (33’ st Mendicino); Shpendi. In panchina: 1 Pisseri, 63 Siano, 79 Pitti, 71 Manetti, 18 Giovannini, 90 Perini, 92 Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakitè (37’ st Di Mariano), Magnani, Nikolaou; Pierozzi, Gomes, Ranocchia (30’ st Insigne), Lund (12’ st Di Francesco); Le Douaron (12’ st Brunori), Verre (12’ st Segre); Pohjanpalo. In panchina: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 4 Baniya, 25 Buttaro, 14 Vasic, 28 Blin, 20 Henry. Allenatore: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

RETI: 38’ pt Calò, 50’ pt Pierozzi, 1’ st Saric.

NOTE: Spettatori 12.080 per un incasso di 119.414,41 euro. Angoli 6-4. Ammoniti Pierozzi, Diakité, Piacentini, Ceesay.

FINISCE QUI! Cesena batte Palermo 2-1.

49’ st. KLINSMANN ANCORA SUPER. Altra chance su punizione per gli ospiti, stavolta in zona centrale. Batte Brunori dai 25 metri, Klinsmann vola a salvare porta e risultato.

47’ st. Punizione dalla destra battuta da Brunori, Magnani stacca in solitaria e manda alto ma tutto fermo per offside.

46’ st. Sei minuti di recupero.

44’ st. OCCASIONE PALERMO: recupero alto di Pohjanpalo, palla a destra e cross verso il centro dell’area, rimpallo su Di Francesco che gira di un soffio a lato.

42’ st. Punizione di Calò respinta dalla barriera, la palla torna al mediano che serve Saric sulla sinistra, conclusione alta.

41’ st. Nel Cesena Donnarumma per Ceesay e Pieraccini per Mangraviti.

37’ st. Cambio nel Palermo, fuori Diakité e dentro Di Mariano.

35’ st. Ammonito Ceesay per entrata in ritardo su Di Francesco.

33’ st. Nel Cesena Antonucci per Berti e Mendicino per Bastoni.

30’ st. Nel Palermo dentro Insigne per Ranocchia.

29’ st. Corner dalla destra di Bastoni, la palla arriva a Shpendi che, pressato, non riesce a trovare la porta in allungo

25’ st. Di nuovo cooling break al Manuzzi.

23’ st. OCCASIONE PER SHPENDI: gran botta da posizione leggermente defilata del 9 bianconero, attento Audero che deve però concedere il corner. Nulla di fatto dalla bandierina.

21’ st. Chance per il Cesena: Calò, servito da un appoggio arretrato di Shpendi, cerca la porta da fuori area sfiorando il palo alla destra di Audero.

16’ st. Cambio nel Cesena, dentro Ciofi per Piacentini.

14’ st. OCCASIONE PALERMO: cross dalla sinistra di Brunori, Pohjanpalo stacca altissimo di testa mandando di poco a lato.

12’ st. Triplo cambio nel Palermo: dentro Segre, Brunori e Di Francesco per Verre, Le Douaron e Lund.

8’ st. Giallo per Piacentini per fallo su Verre.

7’ st. Altra chance per gli ospiti, con Lund che mette al centro un pallone rasoterra raccolto ancora da Le Douaron che gira debolmente verso la porta, attento Klinsmann.

6’ st. OCCASIONE PALERMO: Le Douaron mette giù un pallone difficile e crea un triangolo con Pohjanpalo per poi concludere centralmente dai 16 metri.

1’ st. GOL DEL CESENA!! Dopo 35 secondi assist di Ceesay e numero di Saric in area sulla destra a eludere la marcatura di Ranocchia e conclusione mancina deviata in modo decisivo da Magnani.

1’ st. Comincia la ripresa, palla al Cesena.

Finisce il primo tempo, 1-1 al Manuzzi.

50’ pt. PAREGGIO DEL PALERMO. Dormita clamorosa di Celia su traversone dalla sinistra, la palla rimbalza e Pierozzi svetta di testa battendo Klinsmann, beffato 30 secondi dopo il rigore parato. Difficile però capire perché Aureliano non abbia fischiato la fine del primo tempo poco dopo il penalty arrivato proprio al termine dei 4 minuti di recupero.

50’ pt. KLINSMANN PARA IL RIGORE DI POHJANPALO!! L’attaccante calcia alla destra del portiere bianconero che respinge con uno splendido colpo di reni.

48’ pt. RIGORE PER IL PALERMO! Cross dalla sinistra, colpo di testa di Le Douaron deviato col braccio da Celia, Aureliano indica subito il dischetto

47’ pt. Diakité ammonito per entrata scomposta su Bastoni.

46’ pt. PALO PALERMO! Cross dalla sinistra spizzato da Pohjanpalo, rimpallo tra Pierozzi e Celia che mette il pallone a disposizione di Le Douaron che devia come può centrando il legno alla sinistra di Klinsmann.

46’ pt. Quattro minuti di recupero.

45’ pt. Calò lancia per Ceesay che scatta sulla destra e tenta di servire Shpendi colpendo malamente. Ne nasce una conclusione verso la porta bloccata facilmente da Audero.

41’ pt. Primo giallo del match, ammonito Pierozzi per entrata in ritardo su Bastoni.

38’ pt. CESENA IN VANTAGGIO! Corner dalla destra di Bastoni, Prestia spizza verso Calò che insacca al volo di piatto destro.

35’ pt. OCCASIONE CESENA. Saric entra in area, gran botta di destro e respinta in corner di Audero.

31’ pt. Palla in mezzo dalla sinistra di Nikolaou, torsione aerea di Le Douaron con Klinsmann che blocca a centro porta. Primo tiro nello specchio del match.

27’ pt. Cooling break al Manuzzi.

22’ pt. GOL ANNULLATO AL PALERMO. Punizione dalla destra di Ranocchia, Le Douaron colpisce al volo e batte Klinsmann ma si alza la bandierina dell’assistente. Fuorigioco confermato poi dal Var.

20’ pt. Ranocchia mette in mezzo dalla sinistra per Pierozzi, che attacca il secondo palo ma colpisce male di testa non inquadrando la porta.

17’ pt. Lancio in profondità di Calò per Shpendi che vede con la coda dell’occhio un accenno di uscita di Audero e prova a sorprenderlo con un pallonetto, conclusione nettamente fuori misura.

13’ pt. Pierozzi recupera (commettendo fallo su Calò) e viene riservito sulla destra da Gomes, palla allontanata male su Verre che “scippa” palla allo stesso Gomes in area e calcia trovando la ribattuta in spaccata di Piacentini.

12’ pt. Una buona iniziativa di Ceesay sulla destra porta al secondo corner per i bianconeri, dalla bandierina Calò trova Prestia che alza troppo la mira di testa,

11’ pt. Splendida combinazione del Palermo: Gomes per Pohjanpalo che alza per Verre, destro al volo da ottima posizione di poco a lato, ma tutto fermo per netto offside dell’attaccante rosanero.

7’ pt. Brividi in area di rigore per il Cesena: pallaccia di Saric intercettata, Le Douaron mette in mezzo dalla sinistra con la retroguardia di casa che allontana dopo iniziale svirgolata di Prestia.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Palermo. Cesena che attaccherà verso il settore ospiti.

Nel Cesena Ciofi, non ancora al meglio, partirà dalla panchina. Confermato Piacentini nei 3 dietro.

In tribuna anche Mike Melby, azionista di maggioranza del Cesena.

Nel Palermo Magnani recupera e gioca titolare in difesa.

Mignani sceglie Berti e Bastoni titolari alle spalle di Shpendi.

Ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare per il Cesena, che oggi alle 15 riceve un brutto cliente come il Palermo, squadra dalle grandi individualità soprattutto in attacco, dove Dionisi può scegliere in abbondanza e in mezzo a tanta qualità. I bianconeri saranno privi degli squalificati Adamo e Francesconi, infortunati Tavsan, La Gumina e Russo. Palermo senza Ceccaroni e con Magnani in dubbio in difesa. Le probabili formazioni.