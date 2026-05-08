Diretta Cesena-Padova 0-0

CESENA - PADOVA 0-0

CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Corazza; Berti, Bisoli; Olivieri, Shpendi, Bastoni; Cerri. In panchina: 40 Ferretti, 18 Guidi, 26 Piacentini, 23 Magni, 99 Frabotta, 4 Castagnetti, 6 Arrigoni, 8 Castrovilli, 11 Ciervo, 70 Francesconi, 22 Vrioni, 77 Tosku. Allenatore: Ashley Cole.

PADOVA (3-5-2): Fortin; Faedo, Perrotta, Pastina; Ghiglione, Fusi, Giunti, Di Maggio, Silva; Seghetti, Caprari. In panchina: 1 Mouquet, 22 Sorrentino, 4 Belli, 13 Boi, 6 Crisetig, 7 Varas, 17 Capelli, 30 Favale, 16 Tumiatti, 20 Bortoussi, 92 Buonaiuto. Allenatore: Roberto Breda.

Squadre in campo per il riscaldamento, Cole lascia in panchina Frabotta e Ciervo e schiera Corazza terzino e Bastoni trequartista esterno. Breda lascia gli ex Bortolussi e Favale in panchina.

Ultimo atto della stagione regolare per il Cesena, che questa sera (ore 20.30) cerca il pass per i play-off contro un Padova senza più obiettivi di classifica. Ashley Cole cerca la seconda vittoria di una gestione che fin qui ha dato poche soddisfazioni: in palio c’è il match di martedì sera a Catanzaro contro i calabresi già certi del quinto posto. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Arena di Torre del Greco.