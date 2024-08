Diretta Cesena-Padova 3-1 live FINALE

Cesena-Padova 3-1

CESENA (3-4-2-1) Pisseri; Curto (21’ st Ciofi), Prestia, Mangraviti; Ceesay (21’ st Francesconi), Berti, Bastoni, Donnarumma; Adamo (43’ st Pieraccini), Kargbo (29’ st Antonucci); Shpendi (43’ st Ogunseye). A disp.: 33 Klinsmann, 22 Veliaj, 26 Piacentini, 71 Manetti, 4 Chiarello, 92 Coveri. Allenatore: Mignani.

PADOVA (3-4-2-1): Fortin; Faedo (12’ st Belli), Delli Carri, Perrotta; Kirwan (22’ st Bortolussi), Crisetig, Varas (31’ st Bianchi), Villa (12’ st Favale); Capelli, Palombi (12’ st Russini); Spagnoli. In panchina: 12 Voltan, 22 Carniello, 13 Crescenzi, 23 Granata, 73 Targa, 8 Fusi, 77 Tumiatti, 37 Montrone. Allenatore: Andreoletti.

ARBITRO: De Angeli di Milano.

RETI: 9’ pt Kargbo, 38’ pt Shpendi, 28’ st Bortolussi, 41’ st Francesconi.

AMMONITO: Curto, Antonucci.

NOTE: Spettatori 4.468 per un incasso di 40.432 euro. Angoli 3-3.

Primo appuntamento stagionale che conta davvero per il Cesena, che alle 20.30 scende in campo al Manuzzi per il primo turno di Coppa Italia. Si gioca in gara secca, con rigori in caso di parità al 90’ e senza supplementari. Tra i bianconeri out lo squalificato Calò e l’acciaccato Saber. Nel Padova panchina per gli ex Russini, Favale, Bianchi e Bortolussi. In casa bianconera non convocati Silvestri, Varone, De Rose e Corazza, finiti sul mercato.

50’ st. Finisce qui: Cesena batte Padova 3-1, i bianconeri passano il turno.

50’ st. Russini da dentro l’area manda alto di controbalzo.

48’ st. Bastoni trova il fondo e cerca Ogunseye, facile anticipo di Fortin.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

44’ st. Berti per Antonucci, destro da 20 metri potente ma centrale.

43’ st. Nel Cesena dentro Pieraccini per Adamo e Ogunseye per Shpendi.

41’ st. GOL DEL CESENA. Cross dalla destra di Adamo per un indisturbato Francesconi che di testa la piazza in rete alla destra di Fortin. I bianconeri trovano il tris nel momento di massima spinta del Padova.

38’ st. Bastoni se la aggiusta e calcia col mancino da circa 25 metri, tiro di poco fuori misura.

35’ st. Cross dalla destra messo fuori, Bianchi prova al volo, palla di poco a lato con Pisseri però attento e vigile.

32’ st. Intervento scomposto di Antonucci, subito ammonito.

31’ st. Nel Padova Bianchi sostituisce Varas.

30’ st. Sfiora il pari il Padova: punizione dalla sinistra che trova la testa di Delli Carri, para Pisseri.

29’ st. Nel Cesena ecco il debutto di Antonucci, che entra per Kargbo.

28’ st. ACCORCIA IL PADOVA. Perde palla Adamo, poi ottima combinazione tutta tra ex: Russini per Favale, a rimorchio per Bortolussi per un destro che si insacca.

26’ st. Grande spunto di Shpendi che prende il fondo e crossa per Donnarumma, anticipato per un soffio. Poco dopo lo stesso Donnarumma vede un suo mancino deviato in angolo.

23’ st. Donnarumma trova Berti, conclusione respinta in modo maldestro da Fortin, poi Adamo calcia addosso a Perrotta.

22’ st. Nel Padova fuori Kirwan e dentro Bortolussi.

21’ st. Nel Cesena entrano Francesconi per Ceesay e Ciofi per Curto.

19’ st. Prestia non riesce nell’anticipo su Spagnoli, che passa e trova Capelli, destro di prima intenzione fuori misura.

18’ st. Storie tese tra Perrotta e Shpendi, mini-capannello subito sedato.

12’ st. Triplo cambio nel Padova: dentro Belli per Faedo, Russini per Palombi e Favale per Villa.

10’ st. Cross sul secondo palo dalla destra, Villa rimette al centro di testa, provvidenziale anticipo di Mangraviti su Spagnoli.

5’ st. Primo giallo del match, ammonito Curto.

3’ st. Appena entrati in Curva Ferrovia, gli ultras del Padova si danno al lancio dei fumogeni, uno dei quali entra in campo: partita sospesa per circa un minuto.

1’ st. Ceesay di testa serve inavvertitamente Palombi che prova la botta da oltre 30 metri, pronto Pisseri.

1’ st. Comincia la ripresa, Padova sul pallone.

48’ pt. Occasione Cesena all’ultima azione: Adamo per Curto sulla destra, palla bassa a rimorchio per Shpendi che calcia alto da buona posizione. Si va al riposo sul 2-0 per il Cesena.

46’ pt. Due minuti di recupero.

44’ pt. Numero di Adamo, che aggira Faedo ma si fa poi ingolosire da un tiro dalla distanza che termina altissimo.

42’ pt. Spettacolare apertura di Kargbo sulla destra per Ceesay, finta e tiro-cross, palla deviata in corner.

40’ pt. Capelli trova lo spazio per calciare dalla distanza, destro altissimo.

38’ pt. RADDOPPIO DEL CESENA. Bastoni per Shpendi, che resiste alla carica di Delli Carri, entra in area e col destro la mette alla sinistra di Fortin.

37’ pt. Ci prova Bastoni su punizione, palla alta.

32’ pt. Kirwan trova Palombi che al volo se lo divora da dentro l’area, ma era tutto fermo per fuorigioco.

21’ pt. Adamo prende il fondo, finta e palla a rimorchio per Bastoni, mancino dai 20 metri parato da Fortin. Sul prosieguo Adamo calcia addosso al portiere ospite ma in fuorigioco.

17’ pt. Timide proteste ospiti per uno spalla contro spalla in area tra Adamo e Palombi. Per l’arbitro De Angeli tutto regolare.

16’ pt. Una bella trama del Cesena si chiude con un tocco arretrato di Adamo per Shpendi che dai 16 metri alza troppo la mira.

14’ pt. Ripartenza del Padova, Capelli per Spagnoli, destro smorzato da Prestia bloccato facilmente da Pisseri.

9’ pt. GOL DEL CESENA. Cross delizioso di Ceesay per Shpendi che di testa centra il palo, la palla torna a Ceesay che trova Kargbo in area, deviazione vincente e 1-0.

7’ pt. Rientrato regolarmente in campo, Kargbo prende il fondo e, tentando di saltare Crisetig, va a terra in area. L’arbitro lascia proseguire.

5’ pt. A terra Kargbo, cure mediche per lui.

1’ pt. Girata aerea di Kargbo su cross dalla destra, facile per Fortin.

1’ pt. L’attesa è finita, si comincia: primo pallone per il Cesena.