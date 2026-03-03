Diretta Cesena-Monza 0-0 live

CESENA-MONZA 0-0

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Cerri, Shpendi. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 25 Bisoli, 27 Corazza, 17 Papa Wade, 22 Vrioni, 32 Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.

MONZA (3-5-2): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Hernani, Pessina, Obiang, Azzi; Caso, Cutrone. In panchina: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 15 Delli Carri, 24 Bakoune, 44 Carboni, 21 Colombo, 27 Capolupo, 28 Colpani, 17 Keita, 25 Alvarez, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho. Allenatore: Paolo Bianco.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

NOTE: Spettatori 8.000 circa.

16’ pt. CHE OCCASIONE PER SHPENDI. Filtrante-gioiello di Berti per Frabotta, palla bassa dal fondo per l’attaccante che taglia perfettamente sul primo palo e devia col mancino trovando però una grande risposta di Thiam.

14’ pt. Splendido lancio dalle retrovie di Ciervo per Shpendi che avanza verso l’area e cerca Cerri senza riuscire a trovarlo, di poco lunga.

9’ pt. Birindelli finta il tiro e serve il meglio posizionato Pessina, che da una ventina di metri calcia però altissimo.

7’ pt. Entrata a dir poco scomposta di Lucchesi su Castagnetti che rischia fortemente il giallo. L’arbitro per stavolta lo grazia.

4’ pt. Cross destra di Ciervo per Cerri, uscita maldestra di Thiam con palla che torna a Ciervo, botta di prima neutralizzata dal portiere del Monza.

1’ pt. Pronti-via e recupero di Berti che lancia Cerri in profondità, palla bassa in mezzo per Shpendi che anzichè calciare cerca un velo per un compagno che non c’è.

1’ pt. Si comincia, Monza sul pallone. Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti nel primo tempo.

Dopo il brodino di Empoli, un pareggio che ha quantomeno posto fine alla striscia di sconfitte, il Cesena riceve questa sera alle ore 20 il Monza, tornato in vetta alla classifica grazie a un girone di ritorno ai limiti della perfezione: 6 vittorie e 2 pareggi in 8 giornate. I bianconeri devono fare a meno di Castrovilli e Magni e dovrebbero riproporre Mangraviti e Berti dall’inizio, con Corazza che potrebbe essere preferito a uno degli esterni mentre è da decidere il partner di Shpendi. Il Monza, che ha di fatto due prime squadre, dovrebbe cambiare un po’ di elementi facendo giocare gente come Ravanelli, Ciurria, Obiang e Mota Carvalho che non erano partiti titolari venerdì sera contro l’Entella.