Diretta, Cesena-Modena 1-0 live FINALE

CESENA-MODENA 1-0
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (45’ st Diao), Francesconi, Castagnetti (45’ st Guidi), Berti (33’ st Adamo), Frabotta; Blesa (17’ st Olivieri), Shpendi (33’ st Bastoni). In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 13 Celia, 23 Magni, 6 Arrigoni, 43 Bertaccini. Allenatore: Michele Mignani.
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia (29’ st Beyuku), Sersanti (9’ st Pyythia), Gerli, Santoro (29’ st Caso), Zampano; Defrel (9’ st Massolin), Gliozzi (29’ st Mendes). In panchina: 22 Pezzolato, 78 Bagheria, 4 Pergreffi, 33 Cauz, 3 Ponsi, 6 Magnino, 19 Nador. Allenatore: Andrea Sottil.
ARBITRO: Calzavara di Varese.
RETE: 43’ pt. Blesa.
NOTE: Spettatori 13.422 per un incasso di 159.978,05 euro. Angoli 6-8. Ammoniti Mangraviti, Nieling.
Finisce qui: Cesena-Modena 1-0.
49’ st. Chichizola esce fino ai 30 metri, Bastoni prova il pallonetto ma non trova di poco la porta.
45’ st. Guidi per Castagnetti e Diao per Ciervo. Quattro minuti di recupero.
44’ st. Splendida palla rubata da Zaro che cerca subito Olivieri steso da Nieling, giallo per lui.
43’ st. Contropiede Cesena con Ciervo che cerca Bastoni in area, ottima frapposizione di Gerli che evita un gol quasi certo.,
40’ st. COSA HA PRESO KLINSMANN. Angolo Modena e palla messa fuori, Caso anticipa Olivieri e calcia forte in porta, il portiere bianconero blocca in due tempi salvando i suoi.
39’ st. Corner dalla sinistra per il Modena, la palla arriva a Mendes che calcia di prima intenzione senza trovare la porta.
33’ st. Nel Cesena Adamo per Berti e Bastoni per Shpendi.
30’ st. Cross dalla destra che arriva a Caso, girata col destro a lato di un soffio.
29’ st. Nel Modena Mendes per Gliozzi, Caso per Santoro e Beyuku per Zanimacchia.
27’ st. Modena che porta tanti giocatori nell’area cesenate, Gerli al centro per Pyythia e salvataggio decisivo di Zaro.
24’ st. Altissima la conclusione di Massolin su punizione.
22’ st. Zaro stende Gerli ai 20 metri in zona centrale, punizione Modena e potenziale grossa occasione.
20’ st. Santoro per Massolin, mancino di prima dal limite di poco alto.
17’ st. Nel Cesena fuori Blesa e dentro Olivieri.
15’ st. Altra chance per il Modena: bel triangolo tra Massolin e Gerli, con quest’ultimo che cerca il piazzato: Klinsmann si allunga sulla sua destra e respinge. Momento di massima spinta per gli ospiti.
11’ st. Ci prova subito il neoentrato Massolin, che in area mette a sedere Ciofi e cerca la porta, tiro ribattuto da Zaro. Poco dopo cross dalla destra per Gliozzi, colpo di testa facilmente preda di Klinsmann.
9’ st. Nel Modena Massolin per Defrel e Pyythia per Sersanti.
6’ st. ALTRA TRAVERSA DEL CESENA! Nuovo corner per i bianconeri, la palla passa e arriva su Blesa: prima conclusione ribattuta da Tonoli, poi girata mancina che scheggia l’incrocio dei pali.
5’ st. CLAMOROSA TRAVERSA DI CASTAGNETTI. Il 4 bianconero scambia con Ciervo su corner, cross di prima con la palla che gira e si stampa direttamente sul montante alla destra di Chichizola.
1’ st. Si ricomincia, palla al Cesena.
Fine primo tempo, 1-0 Cesena all’intervallo.
46’ pt. Occasione Cesena: Shpendi ruba palla a Gerli e serve sulla destra Blesa una palla che lo costringe a decentrarsi leggermente. Lo spagnolo scodella in mezzo per lo stesso Shpendi che colpisce centralmente di testa, con Chichizola che blocca in due tempi.
45’ pt. Un minuto di recupero.
43’ pt. CESENA IN VANTAGGIO!! Lancio dalle retrovie di Klinsmann verso Blesa, che controlla complice il grave errore di Adorni che manca completamente il pallone: a tu per tu con Chichizola il 7 bianconero trova il gol con la palla che varca lentamente la linea di porta dopo il tocco del portiere ospite.
42’ pt. Castagnetti sbaglia e si fa soffiare palla da Defrel che prova ad andare in porta, Francesconi lo costringe a una conclusione ravvicinata che Klinsmann devia in corner.
41’ pt. Splendida transizione del Cesena, con Berti che porta palla fino ai 30 metri e serve Francesconi che calcia col mancino da circa 20 metri sfiorando la porta, tiro deviato in corner.
32’ pt. Giallo per Mangraviti, giudicato in ritardo su Sersanti.
31’ pt. Berti ci prova di nuovo dal limite, disturbandosi anche con Ciervo. Tiro fuori misura.
30’ pt. Conclusione velleitaria di Santoro dalla distanza che termina a lato.
27’ pt. Occasione per Berti, che calcia forte dal limite trovando la provvidenziale deviazione di faccia in corner di Adorni.
24’ pt. PARA KLINSMANN!! Dagli 11 metri Gliozzi prova a piazzarla a mezza altezza alla sinistra di Klinsmann, che però intuisce e respinge con la mano destra. Si rimane sullo 0-0.
22’ pt. RIGORE PER IL MODENA. Cross dalla sinistra di Santoro, la palla attraversa l’area e sbatte sul braccio largo di Mangraviti. L’arbitro indica subito il dischetto.
14’ pt. Ciervo incontenibile sulla destra, resiste a Gerli e Zampano e mette in mezzo un ottimo pallone per Shpendi, trattenuto non fallosamente da Tonoli.
10’ pt. Prima chance della partita per il Cesena: ottimo spunto di Francesconi che serve Blesa, tocco per Ciervo e conclusione mancina a giro che supera non di molto la porta di Chichizola.
6’ pt. Ciervo sbaglia l’appoggio di testa per Francesconi, ne approfitta Santoro che prende il fondo e mette in mezzo, palla deviata da Ciofi che finisce su un attento Klinsmann.
3’ pt. Adorni ha la peggio in uno scontro con Shpendi, cure mediche per lui e pronto rientro in campo. Gioco fermo per oltre un minuto.
1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Modena, Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti.