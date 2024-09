Diretta Cesena-Modena 2-2 finale (rivivi il live)

28’ pt Caso se ne va a sinistra, supera Adamo e crossa basso per Pedro Mendes che in area non perdona e di destro gonfia la rete

39’ pt Azione in sfondamento di Adamo e Berti, la palla in qualche modo arriva a Bastoni che dai 20 metri centra un rasoterra imparabile alla sinistra di Gagno

1’ st Si riparte. Due cambi nel Modena: Idrissi per Cotali e Abiuso per Santoro

1’ st Cesena subito pericolosissimo con Antonucci e Shpendi che non trovano spazio per il tiro in area

22’ st Nel Cesena dentro Kargbo per Berti, per il Modena Pergreffi per Mendes

48’ st Van Hooijdonk si fa largo in area poi va a terra: proteste di casa per un penalty, ma Monaldi fa proseguire

Andrea Ciofi viene premiato per le 200 presenze con la maglia del Cesena tra gli applausi dei tifosi di casa

Il Manuzzi inizia a riempirsi in una fresca serata di fine estate

Modena con Battistella preferito a Magnino.

Cesena con Ciofi preferito a Prestia in difesa, mentre Siano non figura nemmeno tra le riserve. In panchina l’attaccante della Primavera Papa Wade.

Il Manuzzi accende i riflettori per una sfida di cartello (ore 20.30) contro il Modena guidato da Pierpaolo Bisoli e Giuseppe Angelini. Serata da ex anche per Michele Mignani, in Emilia dal 2019 al 2021. Bianconeri senza Saber e Tavsan, il Modena dovrebbe partire con l’ex Defrel in panchina; stesso destino in vista in casa bianconera per Kargbo, tornato ieri mattina alle 6 dagli impegni con la Nazionale.