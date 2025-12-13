Diretta Cesena-Mantova 3-2 live FINALE

CESENA-MANTOVA 3-2
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro (36’ st Amoran), Mangraviti; Ciervo (46’ st Guidi), Berti (36’ st Bastoni), Castagnetti (18’ st Adamo), Francesconi, Frabotta; Blesa (46’ st Diao), Shpendi. In panchina: 1 Siano, 26 Piacentini, 13 Celia, 23 Magni, 6 Arrigoni, 25 Bisoli, 32 Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.
MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, Bani (25’ st Mullen); Paoletti (25’ st Wieser), Artioli, Trimboli; Marras, Mensah (32’ pt Bonfanti), Ruocco. In panchina: 22 Andrenacci, 20 Fedel, 53 Pittino, 11 Fiori, 18 Falletti, 28 Caprini, 30 Bragantini, 9 Mancuso, 14 Galuppini. Allenatore: Davide Possanzini.
ARBITRO: Rapuano di Rimini.
RETI: 17’ pt Ruocco (rig.), 26’ pt Artioli, 42’ pt Shpendi, 9’ st Castellini (aut.), 33’ st Frabotta.
NOTE: Spettatori 10.628 (2.946 paganti, 7.682) per un incasso di 103.514 euro. Angoli 7-2. Ammoniti Artioli, Zaro, Frabotta.
FINISCE QUI! Cesena batte Mantova 3-2.
50’ st. COSA SI MANGIA BASTONI! Contropiede Cesena all’ultima azione, Adamo entra in area, botta mancina sulla traversa, Bastoni da pochi passi calcia incredibilmente alto.
48’ st. ESPULSO MIGNANI. Ennesimo fischio da mani nei capelli contro il Cesena, rosso per proteste per il tecnico di casa.
46’ st. Nel Cesena Diao e Guidi per Blesa e Ciervo.
46’ st. Quattro minuti di recupero.
43’ st. PALO MANTOVA! Conclusione dai 20 metri di Falletti sporcata da Francesconi, palla che colpisce la parte esterna del legno. Sul corner seguente colpo di testa centrale di Cella, sicuro Klinsmann.
41’ st. Bell’anticipo su Bonfanti di Amoran, al debutto ufficiale in bianconero.
38’ st. Nel Mantova Falletti per Artioli e Caprini per Marras.
35’ st. Nel Cesena Bastoni per Berti e Amoran per Zaro.
33’ st. CESENA IN VANTAGGIO!!! Si completa la rimontona bianconera: terzo corner consecutivo, Ciervo batte a rientrare e Frabotta incorna in rete sotto porta dopo una spizzata di Wieser. Delirio al Manuzzi. Frabotta poi ammonito per essersi tolto la maglia nell’esultanza.
29’ st. Destro a giro di Trimboli, palla a lato non di molto.
28’ st. Ammonito Zaro, vistosa trattenuta su Bonfanti.
25’ st. Mullen per Bani e Wieser per Paoletti nel Mantova.
24’ st. MANTOVA VICINO AL 2-3. Controllo fortunoso di Bonfanti che si libera di Zaro e innesca Artioli, destro dai 16 metri respinto da Klinsmann.
23’ st. Ci prova Maggioni dalla distanza, conclusione murata da Mangraviti.
20’ st. CIERVO SFIORA IL 3-2. Cross dalla sinistra di Frabotta che attraversa l’area e diventa buono sulla destra per l’11 bianconero che di testa non inquadra la porta.
18’ st. Adamo per Castagnetti nel Cesena, ancora vicino al gol: tacco di Francesconi per Frabotta sulla linea di fondo, palla per Shpendi che di testa alza troppo la mira da buona posizione.
17’ st. Azione farraginosa del Cesena chiusa con un cross di Berti per Blesa che fa impennare il pallone di testa, blocca facilmente Festa.
14’ st. Tiro-cross velenoso dalla destra di Artioli, Mangraviti allontana la minaccia.
11’ st. Brutta entrata su Blesa di Artioli, primo ammonito del match.
9’ st. PAREGGIO DEL CESENA! AUTORETE DI CASTELLINI. Berti porta palla e serve Blesa sulla sinistra, lo spagnolo cerca Shpendi trovando la deviazione nella propria porta del 27 ospite.
8’ st. FESTA SALVA SU SHPENDI. Gran palla di Berti per il 9 in area e conclusione respinta in corner.
5’ st. Con una grande giocata Shpendi si libera ai 30 metri ma il suo filtrante per Blesa è impreciso: sfuma una potenziale occasione.
1’ st. Si ricomincia, primo possesso della ripresa per il Cesena.
Intervallo al Manuzzi: Cesena sotto per 2-1.
46’ pt. Tre minuti di recupero.
43’ pt. Subito chance per il pari: Blesa mette in mezzo dalla destra per Francesconi, conclusione murata da una scivolata decisiva di Castellini.
42’ pt. SHPENDI! IL CESENA ACCORCIA! Azione insistita dei bianconeri che culmina con un mancino di Berti respinto da Festa che però non può nulla sul tap-in del numero 9.
41’ pt. Dormita della difesa cesenate e lancio tra le linee per Bonfanti che trova lo spazio per calciare, blocca in due tempi Klinsmann.
39’ pt. Frabotta vicino al gol: l’esterno bianconero si sposta palla sul destro all’interno dell’area e calcia a giro superando di poco la porta di Festa.
33’ pt. Il neoentrato Bonfanti rischia subito l’autogol spizzando di poco sopra la traversa su corner battuto da Ciervo.
32’ pt. Problemi fisici per Mensah, che non riesce a proseguire. Al suo posto dentro Bonfanti.
26’ pt. RADDOPPIO DEL MANTOVA. Punizione molto dubbia da posizione centrale concessa per fallo di Castagnetti su Bani. Artioli calcia chirurgicamente sul primo palo sorprendendo un Klinsmann non esente da colpe. Dieci minuti letteralmente stregati per il Cesena.
22’ pt. ANNULLATO IL PAREGGIO DI BLESA. Festa devia sul palo il mancino di Berti, la palla arriva a Blesa che stavolta segna ma al momento della prima conclusione era in leggero fuorigioco. Il check del Var conferma la decisione di campo. Sfortunatissimo il Cesena fino a questo momento.
21’ pt. DOPPIA CHANCE CESENA. Francesconi calcia dal limite e Festa para, la palla arriva a Blesa che calcia addosso al portiere ospite.
17’ pt. VANTAGGIO MANTOVA. Dal dischetto si presenta Ruocco che beffa Klinsmann con un cucchiaio centrale. Cesena chiamato alla rimonta.
16’ pt. RIGORE PER IL MANTOVA. Brevissima la on field review, Rapuano vede il tocco di mano di Ciofi e indica subito il dischetto.
15’ pt. RAPUANO RICHIAMATO AL VAR, POSSIBILE RIGORE MANTOVA. Corner battuto basso da Artioli, Maggioni liscia e la palla sbatte sul braccio di Ciofi,
12’ pt. Ci prova Bani dalla distanza, mancino centrale che non crea problemi a Klinsmann.
6’ pt. Prima chance per il Mantova: cross di Marras dalla destra, sponda aerea di Mensah per Ruocco che di testa alza troppo la mira dal cuore dell’area.
5’ pt. Francesconi vince un contrasto con Castellini, ruba palla e innesca Shpendi, colpo di tacco a smarcare Frabotta sulla sinistra e palla forte in mezzo verso Blesa che anziché colpire a rete cerca il velo per un compagno trovando però la puntuale chiusura della difesa ospite.
1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Mantova. Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti nella prima frazione.