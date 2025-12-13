Diretta Cesena-Mantova 3-2 live FINALE

5’ pt. Francesconi vince un contrasto con Castellini, ruba palla e innesca Shpendi, colpo di tacco a smarcare Frabotta sulla sinistra e palla forte in mezzo verso Blesa che anziché colpire a rete cerca il velo per un compagno trovando però la puntuale chiusura della difesa ospite.

46’ st. Nel Cesena Diao e Guidi per Blesa e Ciervo.

Un ostacolo insidioso attende il Cesena oggi al Manuzzi (ore 19.30) con un Mantova sempre indecifrabile in una gara singola. I bianconeri dal punto di vista del gioco attraversano un ottimo momento e una classifica eccellente poteva essere anche migliore senza l’amaro pareggio di Padova. Il Cesena recupera Frabotta, nel Mantova out lo squalificato Radaelli mentre in panchina si rivedono Bragantini e Mancuso. I bianconeri vincendo stasera manterrebbero il 3° posto solitario e salirebbero a -1 da Monza, sconfitto a Venezia, e Frosinone, che giocherà domani a Pescara. Con un punto o perdendo, il Cesena scivolerebbe al 6° posto.